Biệt thự Centa Riverside - Cơ hội đón sóng hạ tầng Đông Bắc Hà Nội

Vị trí chiến lược, đón sóng hạ tầng Đông Bắc Hà Nội

Centa Riverside hưởng lợi trực tiếp từ sự bứt phá mạnh mẽ của hạ tầng Đông Bắc Hà Nội, với hàng loạt công trình trọng điểm: Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, Đại lộ Hà Nội - Gia Bình, đường sắt liên vận quốc tế Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, cầu Đuống 2, cầu Trần Hưng Đạo,…

Tọa lạc tại nút giao Ninh Hiệp, tiếp giáp cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên/Vành đai 3 Thủ đô, quốc lộ 1A, quốc lộ 18 - Centa Riverside sở hữu vị thế kết nối đa hướng hiếm có. Sắp tới, khi Vành đai 4 Thủ đô và Đại lộ Hà Nội - Gia Bình hoàn thiện, dự án sẽ tiếp tục hưởng lợi lớn từ sự bứt phá hạ tầng Đông Bắc Hà Nội.

Centa Riverside sở hữu vị trí đắt giá - đón sóng hạ tầng Đông Bắc Hà Nội

Đặc biệt với vị trí ngay tại Ga Trung Mầu trên tuyến metro Hà Nội - Gia Bình, Centa Riverside đang nắm giữ lợi thế hiếm có để đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới của bất động sản Đông Bắc Hà Nội. Khi Vành đai 4, Cảng hàng không Gia Bình và các tuyến đại lộ, đường sắt và metro đi vào vận hành, giá trị khu vực sẽ được tái định vị, tạo biên độ tăng giá vượt trội cho các dự án đã hình thành.

Đô thị tiêu chuẩn Singapore và Dòng biệt thự sông đẳng cấp

Được phát triển theo chuẩn mực đô thị Singapore với hơn 70% diện tích dành cho cây xanh, mặt nước và tiện ích, Centa Riverside mang đến môi trường sống xanh hiếm có tại khu vực Đông Bắc Hà Nội. Nằm trong lõi đại đô thị VSIP 160 ha - được quy hoạch đồng bộ khu nhà ở, thương mại, giáo dục, y tế, thể thao,… - dự án thừa hưởng trọn vẹn hệ sinh thái tiện ích hiện đại và cộng đồng cư dân đã hình thành sầm uất. Nhịp sống văn minh, an lành tại VSIP tạo nên nền tảng để Centa Riverside phát triển dòng biệt thự ven sông mang "chất sống thật" khó tìm ở các dự án khác.

Sự kiện khai trương Trung Nguyên E-coffee tại công viên trung tâm Centa Riverside

Nổi bật nhất là dòng biệt thự sông tự nhiên Tào Khê, với không gian sống xanh, vừa riêng tư vừa kết nối. Đây là dòng sản phẩm hướng tới cộng đồng tinh hoa doanh nhân, chuyên gia, kỹ sư và quản lý cấp cao đang làm việc tại VSIP Bắc Ninh, Thủ đô Hà Nội và các khu vực lân cận - những chủ nhân tìm kiếm chốn an cư xứng tầm và tích lũy tài sản bền vững.

Trong bối cảnh Bắc Ninh tiếp tục dẫn đầu cả nước về thu hút FDI (trên 15,3 tỷ USD), đặc biệt sự hiện diện của Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, Centa Riverside được kỳ vọng trở thành hạt nhân phát triển của thị trường nhà ở cao cấp; đồng thời có tiềm năng rất lớn trở thành tâm điểm thương mại - dịch vụ đẳng cấp trên trục kết nối trực tiếp giữa Thủ đô Hà Nội và sân bay.

Chính sách bán hàng ưu việt - Pháp lý dự án minh bạch

Với giá bán hiện tại chỉ từ 61 triệu đồng/m2, Centa Riverside được đánh giá vẫn đang ở "vùng trũng" thị trường, nhờ đó mở ra biên độ tăng giá hấp dẫn. Chính sách bán hàng ưu việt không chỉ kích cầu thị trường, mà còn khẳng định sức hút dài hạn của Centa Riverside - dự án hội tụ đủ yếu tố cho kênh đầu tư bền vững: vừa đảm bảo an cư tiện nghi, vừa tích lũy giá trị ổn định khi khu vực bước vào chu kỳ tăng trưởng mới.

Chính sách bán hàng và quà tặng hấp dẫn của Centa Riverside 2025 - Phân khu biệt thự sông đẳng cấp

Centa Riverside được phát triển trong đại đô thị VSIP Bắc Ninh đã hoàn thiện pháp lý ngay từ giai đoạn đầu. Các phân khu Centa Riverside Zone 1 đã được cấp sổ hồng, Zone 2 sắp sửa bàn giao trong cuối năm nay. Chủ đầu tư duy trì uy tín trong việc bàn giao đúng tiến độ, cam kết chất lượng, đồng hành hậu bán hàng. Pháp lý hoàn thiện không chỉ bảo vệ quyền lợi người mua ở thực và các nhà đầu tư, mà còn mở đường cho thanh khoản và gia tăng giá trị tài sản lâu dài.

Centa Riverside chứng minh năng lực đảm bảo tiến độ bàn giao nhà và sổ hồng

Từ vị trí chiến lược, hạ tầng bứt phá đến quy hoạch đồng bộ và chính sách đầu tư linh hoạt, Centa Riverside hội tụ đầy đủ nền tảng của một bất động sản giá trị thật tại Đông Bắc Hà Nội. Dự án không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư của cộng đồng tinh hoa, mà còn mở ra cơ hội gia tăng giá trị bền vững nhờ hưởng lợi trực tiếp từ làn sóng FDI và phát triển hạ tầng khu vực.

Dự án Centa Riverside

Hotline: 0969.64.0002

Website: centariverside.vn