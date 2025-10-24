Biệt thự có tầng hầm đa năng tại Anlac Green Symphony

Biệt thự có tầng hầm - Biểu tượng mới của phong cách sống hiện đại

Nhiều năm gần đây, khi tiêu chuẩn sống ngày càng nâng cao, người sở hữu bất động sản hiện đại chú trọng hơn đến chất lượng không gian sống và phong cách thiết kế thể hiện đẳng cấp cá nhân. Ngôi nhà trở thành tuyên ngôn của gu thẩm mỹ và vị thế, nơi từng đường nét kiến trúc, hay không gian được tính toán kỹ lưỡng để mang lại sự tinh tế, tiện nghi và cảm xúc riêng biệt cho chủ nhân.

Từ định nghĩa mới ấy về giá trị sống, tầng hầm đa năng xuất hiện như một giải pháp thông minh, giúp tối ưu diện tích và mở rộng trải nghiệm trong ngôi nhà. Không gian này mang tính linh hoạt cao, có thể được biến hóa theo nhu cầu và phong cách sống của từng gia đình. Từ phòng chiếu phim riêng tư, hầm rượu phong cách châu Âu, phòng gym cá nhân, cho đến khu lưu trữ tiện nghi.

Toàn cảnh khu biệt thự Anlac Green Symphony với hạ tầng hoàn thiện, cảnh quan đồng bộ, cư dân đã về ở đông đúc.

Dẫn đầu xu hướng, Anlac Green Symphony ứng dụng mô hình biệt thự có tầng hầm đồng bộ trong thiết kế tổng thể, mang đến cho cư dân trải nghiệm sống "ba tầng giá trị" trọn vẹn. Tầng sinh hoạt chung được bố trí rộng thoáng, là nơi gắn kết các thành viên trong gia đình, tận hưởng những khoảnh khắc ấm áp trong không gian tràn ngập ánh sáng tự nhiên.Tầng nghỉ ngơi riêng tư được thiết kế tinh tế, chú trọng sự yên tĩnh và thoải mái, giúp mỗi thành viên tái tạo năng lượng và tận hưởng trọn vẹn giây phút thư giãn. Trong khi đó, tầng hầm đa năng mở ra một thế giới sáng tạo cá nhân, nơi gia chủ thể hiện phong cách sống riêng qua hầm rượu, phòng giải trí, khu gym hay không gian làm việc. Tất cả hòa quyện, tạo nên một trải nghiệm sống linh hoạt, tiện nghi và đậm dấu ấn cá nhân.

Điểm đặc biệt, không nhiều dự án tại Hà Nội có thể quy hoạch tầng hầm đồng bộ trong thiết kế biệt thự do yêu cầu khắt khe về hạ tầng kỹ thuật, chống thấm, thông gió và mật độ xây dựng. Ngay cả các khu đô thị cao cấp phía Tây cũng hiếm khi triển khai sản phẩm biệt thự có hầm bài bản. Chính yếu tố "hiếm có, khó làm" này đã giúp dòng biệt thự có hầm tại Anlac Green Symphony trở thành lựa chọn mới của giới sành.

Hầm biệt thự Anlac Green Symphony được chủ nhà bài trí theo phong cách cá nhân.

Giá trị đầu tư khác biệt từ vị thế và mức giá hợp lý

Quan sát mặt bằng giá các khu đô thị phía Tây Hà Nội trong thời gian gần đây cho thấy, nhiều dự án đang được giao dịch quanh mức 250 - 300 triệu đồng/m², tùy vị trí và mức độ hoàn thiện hạ tầng. Trong bối cảnh đó, Anlac Green Symphony vẫn giữ được mức giá khoảng 210 - 250 triệu đồng/m², tạo nên khoảng chênh hợp lý so với mặt bằng chung của khu vực.

Điều đáng chú ý, mức giá này đi kèm với quy mô quy hoạch bài bản, hạ tầng đồng bộ, pháp lý minh bạch và định hướng phát triển trở thành một trong những đại đô thị kiểu mẫu tại trung tâm hành chính - kinh tế mới tại phía Tây Hà Nội. Đây là yếu tố then chốt giúp dự án giữ được biên độ tăng giá tốt, đồng thời mở ra cơ hội tiếp cận dễ dàng hơn cho cả khách hàng ở thực lẫn nhà đầu tư dài hạn.

Trong bối cảnh quỹ đất đô thị trung tâm ngày càng khan hiếm, nhiều dự án cao cấp đã chạm đỉnh giá, mức giá hiện tại của Anlac Green Symphony được xem là "điểm mua đẹp" để đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới của bất động sản khu Tây. Khi hạ tầng trọng điểm như Vành đai 3.5, Vành đai 4 và tuyến Metro số 7 dần hoàn thiện, giá trị tài sản tại đây sẽ còn nhiều dư địa tăng trưởng, đặc biệt đối với phân khúc biệt thự hiếm có hầm đồng bộ như Anlac Green Symphony.

Không gian sinh hoạt cộng đồng sôi động bên hồ trung tâm tại Anlac Green Symphony – nơi cư dân tận hưởng những khoảnh khắc gắn kết và cảm nhận trọn vẹn nhịp sống thịnh vượng giữa lòng khu đô thị.

Không chỉ là nơi để ở, Anlac Green Symphony hướng đến việc kiến tạo một phong cách sống hoàn chỉnh. Với hơn 50% diện tích toàn khu được dành cho cây xanh và mặt nước, tạo nên không gian thoáng đãng, trong lành hiếm có giữa lòng đô thị. Ba công viên chủ đề rộng hơn 6ha, hồ điều hòa, đường dạo bộ ven sông cùng hàng ngàn cây xanh phủ khắp cảnh quan mang đến môi trường sống khoáng đạt, yên bình và đầy cảm hứng.

Bên cạnh cảnh quan xanh, hơn 40 tiện ích nội khu đã hoàn thiện và đưa vào vận hành, đáp ứng trọn vẹn mọi nhu cầu sống của cư dân. Đặc biệt, trường liên cấp Đoàn Thị Điểm tọa lạc ngay trong khuôn viên đô thị mang đến sự an tâm tuyệt đối cho các gia đình có con nhỏ.

Chủ đầu tư Anlac Group cũng rất chú trọng phát triển hệ thống tiện ích thể thao và chăm sóc sức khỏe. Các khu sân bóng rổ, đường chạy bộ ven sông, khu gym, bể bơi bốn mùa và khu tập ngoài trời được quy hoạch đồng bộ, khuyến khích cư dân duy trì lối sống năng động và cân bằng. Tổ hợp Clubhouse hiện đại tích hợp bể bơi người lớn và trẻ em, khu café, nhà hàng, bar – lounge, phòng tập và không gian cộng đồng, trở thành điểm hẹn lý tưởng để thư giãn, giao lưu và tận hưởng trọn vẹn nhịp sống văn minh giữa lòng khu đô thị.

Chuỗi tiện ích liên hoàn cùng không gian sống xanh kết hợp cùng thiết kế biệt thự có hầm đa năng, cư dân tại Anlac Green Symphony vừa tận hưởng không gian mở bên trên, vừa sở hữu không gian riêng biệt bên dưới. Đây chính là điểm chạm cảm xúc, đưa dự án vượt khỏi khái niệm "nơi ở", trở thành biểu tượng của trải nghiệm sống đỉnh cao.

Hiện dự án đang được phân phối chính thức bởi:

AHS Property – 083 979 8555

Đất Xanh Miền Bắc – 0917 61 2020