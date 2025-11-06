Biệt thự compound: Từ phân khúc khan hiếm đến vị thế biểu tượng tại trung tâm TP.HCM

Mô hình biệt thự compound trong bức tranh bất động sản toàn cầu và Việt Nam

Tại các trung tâm kinh tế – tài chính hàng đầu như London, Dubai hay Singapore, mô hình biệt thự compound trong khu đô thị khép kín từ lâu đã là một phần không thể thiếu của thị trường bất động sản cao cấp. Giá trị của dòng sản phẩm này không chỉ nằm ở diện tích hay vị trí, mà ở sự riêng tư, an ninh tuyệt đối và độ khan hiếm – những yếu tố tạo nên sức hút bền vững và tiềm năng tăng giá dài hạn. Các khu biệt thự này thường được quy hoạch bài bản, tích hợp đầy đủ hạ tầng và tiện ích riêng, duy trì mật độ thấp để tối ưu không gian xanh và chất lượng sống. Đặc biệt, những dự án sở hữu địa hình tự nhiên độc đáo càng trở thành phân khúc "siêu hiếm" trong thị trường biệt thự hạng sang toàn cầu.

Thực tế cho thấy, nhiều khu biệt thự biệt lập đã trở thành biểu tượng của chuẩn sống cao cấp toàn cầu – nơi các nhà tài phiệt, doanh nhân và nghệ sĩ hàng đầu chọn làm không gian riêng sau ánh hào quang.

Tại Los Angeles, Beverly Park được ví như "pháo đài của giới tỷ phú", chỉ với khoảng 80 căn biệt thự nằm sau hệ thống an ninh nhiều lớp, là nơi sinh sống của những tên tuổi như Denzel Washington hay Mark Wahlberg. Mỗi căn villa có diện tích hàng nghìn mét vuông, ẩn mình giữa thảm xanh Beverly Hills, đảm bảo tuyệt đối riêng tư nhưng chỉ cách Hollywood vài phút di chuyển.

Beverly Park, Los Angeles – nơi những "pháo đài của giới tỷ phú" tựa mình trên triền đồi tự nhiên.

Ở Dubai, Emirates Hills – được mệnh danh là "Beverly Hills của Trung Đông" – quy hoạch quanh sân golf Montgomerie, nơi tập trung các gia đình hoàng tộc và doanh nhân tầm cỡ. Tại Singapore, Sentosa Cove là khu biệt thự ven biển duy nhất cho phép người nước ngoài sở hữu, nổi bật với các villa hướng biển, bến du thuyền riêng và hệ thống quản lý theo chuẩn quốc tế - biểu tượng cho đẳng cấp sống của đảo quốc.

Dù ở bất kỳ quốc gia nào, các khu biệt thự compound nằm giữa các đô thị phát triển đều mang trong mình những giá trị cốt lõi: quy hoạch khép kín, mật độ thấp, an ninh nhiều lớp nhưng vẫn bảo tồn trọn vẹn cảnh quan tự nhiên. Đây chính là mô hình bất động sản biểu trưng cho chuẩn sống cao cấp toàn cầu.

Tại Việt Nam, mô hình biệt thự compound xuất hiện từ đầu những năm 2000, khi một số nhà phát triển tiên phong mang khái niệm "biệt thự compound" vào thị trường. Tuy nhiên, sau hơn hai thập niên, số lượng vẫn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Các khu như Holm (Thảo Điền), The Château (Phú Mỹ Hưng) hay các biệt thự nằm trong Ba Son (Phường Sài Gòn) đã luôn được xem là những biểu tượng sống riêng tư và đẳng cấp bậc nhất của thành phố. Giờ đây, cùng với sự gia tăng của tầng lớp giàu có và nhu cầu sống khắt khe hơn, giá trị của mô hình compound đang được tái khám phá – như lời đáp cho khát khao cân bằng giữa riêng tư và kết nối.

Toạ độ quốc tế Thảo Điền nổi lên vào những năm 2000 – nơi chỉ cần nói nơi ở đã thể hiện vị thế xã hội.

Riêng tư trong kết nối – dấu ấn định danh mới tại trung tâm TP.HCM

Theo The Wealth Report 2024 của Knight Frank, Việt Nam đang vươn lên như một điểm sáng mới của nhóm các cá nhân sở hữu tài sản quy mô lớn toàn cầu, với số người có tài sản từ 30 triệu USD trở lên dự kiến tăng 31% trong giai đoạn 2023–2028. Song song với sự gia tăng ấy là những chuyển dịch trong chuẩn sống: khi tầng lớp này không chỉ tìm kiếm một nơi ở đẳng cấp, mà còn khao khát sự tĩnh tại, riêng tư tuyệt đối trong khi vẫn kết nối trọn vẹn với hệ tiện ích toàn diện – điều chỉ có thể tìm thấy ở những khu compound nằm giữa các đô thị hoàn chỉnh và hiện đại.

Giá trị của các khu biệt thự này càng được nhân đôi khi kết hợp cùng địa hình tự nhiên đặc hữu. Chính sự khan hiếm ấy tạo nên tính chọn lọc và độc bản – khiến mỗi khu compound giữa lòng đô thị trở thành dấu ấn định danh mới của TP.HCM, nơi vị thế, gu sống và tầm vóc chủ nhân được thể hiện một cách tinh tế nhất.

Trong bối cảnh đó, Masterise Homes giới thiệu ra thị trường Bán đảo SOLA - khu biệt thự compound đầu tiên và duy nhất tại The Global City – khu đô thị phức hợp chuẩn quốc tế tại trung tâm TP.HCM. Nơi đây hội tụ đầy đủ những yếu tố làm nên một "dấu ấn định danh" mới: cộng đồng cư dân quốc tế, không gian biệt lập an toàn tuyệt đối, và lợi thế vị trí trên bán đảo tự nhiên hiếm hoi còn lại tại vùng lõi trung tâm thành phố.

The Global City - Khu đô thị phức hợp chuẩn quốc tế tại trung tâm của TP.HCM

Nếu The Château hay Holm là dấu ấn định danh chủ nhân của giai đoạn 2000–2010, thì nay The Global City tiếp nối hành trình ấy bằng sự xuất hiện của bán đảo SOLA – khu villa compound quốc tế đầu tiên và duy nhất đang thành hình giữa lòng thành phố. Tại đây, gia chủ sẽ được khám phá những giá trị sống từng là biểu tượng một thời, nhưng trong một phiên bản hiện đại, trọn vẹn và gắn kết hơn với mạch sống đô thị.

Mỗi ngày tại SOLA là một hành trình cân bằng giữa hai bờ "tĩnh – động": một bước chạm tới tĩnh tại, một bước hướng về phồn hoa.