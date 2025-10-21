Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Biệt thự, liền kề Hà Nội diễn biến "lạ"

21-10-2025 - 14:07 PM | Bất động sản

Theo CBRE, phần lớn nguồn cung mới bất động sản gắn liền với đất trong quý 3 tập trung tại dự án ở khu vực xa trung tâm kéo theo mặt bằng giá bán sơ cấp trung bình trong quý đạt khoảng 186 triệu đồng/m2 đất, thấp hơn 19% so với quý trước và 21% so với cùng kỳ năm ngoái.


Theo báo cáo quý 3 về thị trường bất động sản gắn liền với đất của CBRE, nguồn cung mở bán mới đạt hơn 620 căn, giảm gần 40% so với quý 2 và hơn 80% so với cùng kỳ năm 2024. Mức mở bán khiêm tốn này chủ yếu do không ghi nhận nguồn cung lớn từ các dự án đại đô thị như các quý trước. Phần lớn các dự án mở bán là các dự án hiện hữu triển khai giai đoạn tiếp theo, trong khi đó phần lớn số căn mở bán trong quý đến từ một dự án khu đô thị mới tại Văn Giang – khu vực giáp ranh Hà Nội.

Biệt thự, liền kề Hà Nội diễn biến

Báo cáo của Avison Young Việt Nam cũng cho biết, trong quý 3/2025, nguồn cung hiện hữu của thị trường biệt thự và nhà liền kề Hà Nội tiếp tục xuất hiện chủ yếu ở các khu vực phía Đông và Đông Bắc. Đây là các địa bàn còn quỹ đất rộng, có khả năng kiểm soát chi phí phát triển và hưởng lợi lớn từ hạ tầng đang được đẩy mạnh. Tuy nhiên, số lượng dự án mở bán mới vẫn ở mức hạn chế do thủ tục pháp lý và chi phí đầu tư tăng cao, khiến thị trường chưa ghi nhận sự đột phá rõ rệt về sản lượng.

Bà Nguyễn Hoài An - Giám đốc cấp cao CBRE chi nhánh Hà Nội cho biết, phần lớn nguồn cung mới trong quý tập trung tại dự án ở khu vực xa trung tâm kéo theo mặt bằng giá bán sơ cấp trung bình trong quý đạt khoảng 186 triệu đồng/m2 đất (chưa bao gồm VAT & KPBT, chiết khấu), thấp hơn 19% so với quý trước và 21% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, giá bán thứ cấp bất động sản gắn liền với đất vẫn duy trì đà tăng từ các quý trước, đạt 198 triệu đồng/m2 đất, tăng 4% so với quý trước.

Tổng lượng giao dịch thị trường bất động sản gắn liền với đất trong quý 3/2025 đạt gần 640 căn, vượt mức mở bán mới cùng kỳ. Điều này cho thấy nhu cầu thực tế đối với sản phẩm nhà đất vẫn hiện hữu và được người mua nhà ưa chuộng.

Avison Young Việt Nam cũng cho rằng, nhu cầu mua vẫn duy trì ổn định, tập trung chủ yếu ở nhóm khách hàng trung – thượng lưu có nhu cầu ở thực và một phần nhà đầu tư dài hạn. Việc Hà Nội thúc đẩy các dự án hạ tầng trọng điểm, đặc biệt là kế hoạch khởi công hai tuyến metro Nam Thăng Long – Trần Hưng Đạo và Vạn Cao – Hòa Lạc vào cuối năm 2025, tạo động lực tăng sức hấp dẫn cho các khu vực ven đô. Sức cầu nhờ vậy vẫn hiện hữu, đặc biệt tại các khu đô thị được quy hoạch đồng bộ, pháp lý minh bạch và có tiềm năng tăng giá trong dài hạn.

Dự báo trong quý 4/2025, bà Nguyễn Hoài An - Giám đốc cấp cao CBRE chi nhánh Hà Nội cho biết, thị trường bất động sản gắn liền với đất tại Hà Nội có thể ghi nhận sự gia tăng nguồn cung, với số lượng mở bán mới dự kiến vượt 1.000 căn. Một số dự án đã bắt đầu triển khai hoạt động nhận đặt chỗ, cho thấy tín hiệu về các hoạt động mở bán sôi động hơn trong quý cuối năm.

Tổng nguồn cung bất động sản gắn liền với đất tại Hà Nội trong cả năm 2025 được kỳ vọng đạt hơn 4.400 căn, chỉ thấp hơn các năm 2022 và 2024 khi thị trường ghi nhận quy mô nguồn cung tăng đột biến từ các đợt mở bán của các dự án đại đô thị.

Dương Dương

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cuộc trò chuyện của 2 “cá mập” đầu tư Chứng khoán - Bất động sản trước cú sập lịch sử của VN-Index hé lộ điều thú vị của dòng tiền đầu tư cuối năm

Cuộc trò chuyện của 2 “cá mập” đầu tư Chứng khoán - Bất động sản trước cú sập lịch sử của VN-Index hé lộ điều thú vị của dòng tiền đầu tư cuối năm Nổi bật

Môi giới dồn dập đổ về Vinhomes Cần Giờ trước trận đánh lớn, nhà nghỉ - khách sạn cháy phòng, giá thuê nhà tăng đột biến

Môi giới dồn dập đổ về Vinhomes Cần Giờ trước trận đánh lớn, nhà nghỉ - khách sạn cháy phòng, giá thuê nhà tăng đột biến Nổi bật

Giá chung cư đang cao kỷ lục, nhiều người cho rằng nên "ghìm" giá phân khúc cao cấp xuống để kéo giá nhà giảm?

Giá chung cư đang cao kỷ lục, nhiều người cho rằng nên "ghìm" giá phân khúc cao cấp xuống để kéo giá nhà giảm?

14:05 , 21/10/2025
Flamingo Maison 108 tái định nghĩa chuẩn mực nghỉ dưỡng siêu sang ven hồ

Flamingo Maison 108 tái định nghĩa chuẩn mực nghỉ dưỡng siêu sang ven hồ

13:30 , 21/10/2025
Phú Quốc bùng nổ khách quốc tế cuối năm tạo đột phá cho thị trường nghỉ dưỡng

Phú Quốc bùng nổ khách quốc tế cuối năm tạo đột phá cho thị trường nghỉ dưỡng

13:30 , 21/10/2025
Danh ca Ngọc Sơn chọn “nơi bình yên để trở về” tại đô thị LA Home

Danh ca Ngọc Sơn chọn “nơi bình yên để trở về” tại đô thị LA Home

13:30 , 21/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên