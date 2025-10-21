Biệt thự, liền kề Hà Nội diễn biến "lạ"





Theo báo cáo quý 3 về thị trường bất động sản gắn liền với đất của CBRE, nguồn cung mở bán mới đạt hơn 620 căn, giảm gần 40% so với quý 2 và hơn 80% so với cùng kỳ năm 2024. Mức mở bán khiêm tốn này chủ yếu do không ghi nhận nguồn cung lớn từ các dự án đại đô thị như các quý trước. Phần lớn các dự án mở bán là các dự án hiện hữu triển khai giai đoạn tiếp theo, trong khi đó phần lớn số căn mở bán trong quý đến từ một dự án khu đô thị mới tại Văn Giang – khu vực giáp ranh Hà Nội.

Báo cáo của Avison Young Việt Nam cũng cho biết, trong quý 3/2025, nguồn cung hiện hữu của thị trường biệt thự và nhà liền kề Hà Nội tiếp tục xuất hiện chủ yếu ở các khu vực phía Đông và Đông Bắc. Đây là các địa bàn còn quỹ đất rộng, có khả năng kiểm soát chi phí phát triển và hưởng lợi lớn từ hạ tầng đang được đẩy mạnh. Tuy nhiên, số lượng dự án mở bán mới vẫn ở mức hạn chế do thủ tục pháp lý và chi phí đầu tư tăng cao, khiến thị trường chưa ghi nhận sự đột phá rõ rệt về sản lượng.

Bà Nguyễn Hoài An - Giám đốc cấp cao CBRE chi nhánh Hà Nội cho biết, phần lớn nguồn cung mới trong quý tập trung tại dự án ở khu vực xa trung tâm kéo theo mặt bằng giá bán sơ cấp trung bình trong quý đạt khoảng 186 triệu đồng/m2 đất (chưa bao gồm VAT & KPBT, chiết khấu), thấp hơn 19% so với quý trước và 21% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, giá bán thứ cấp bất động sản gắn liền với đất vẫn duy trì đà tăng từ các quý trước, đạt 198 triệu đồng/m2 đất, tăng 4% so với quý trước.

Tổng lượng giao dịch thị trường bất động sản gắn liền với đất trong quý 3/2025 đạt gần 640 căn, vượt mức mở bán mới cùng kỳ. Điều này cho thấy nhu cầu thực tế đối với sản phẩm nhà đất vẫn hiện hữu và được người mua nhà ưa chuộng.

Avison Young Việt Nam cũng cho rằng, nhu cầu mua vẫn duy trì ổn định, tập trung chủ yếu ở nhóm khách hàng trung – thượng lưu có nhu cầu ở thực và một phần nhà đầu tư dài hạn. Việc Hà Nội thúc đẩy các dự án hạ tầng trọng điểm, đặc biệt là kế hoạch khởi công hai tuyến metro Nam Thăng Long – Trần Hưng Đạo và Vạn Cao – Hòa Lạc vào cuối năm 2025, tạo động lực tăng sức hấp dẫn cho các khu vực ven đô. Sức cầu nhờ vậy vẫn hiện hữu, đặc biệt tại các khu đô thị được quy hoạch đồng bộ, pháp lý minh bạch và có tiềm năng tăng giá trong dài hạn.

Dự báo trong quý 4/2025, bà Nguyễn Hoài An - Giám đốc cấp cao CBRE chi nhánh Hà Nội cho biết, thị trường bất động sản gắn liền với đất tại Hà Nội có thể ghi nhận sự gia tăng nguồn cung, với số lượng mở bán mới dự kiến vượt 1.000 căn. Một số dự án đã bắt đầu triển khai hoạt động nhận đặt chỗ, cho thấy tín hiệu về các hoạt động mở bán sôi động hơn trong quý cuối năm.

Tổng nguồn cung bất động sản gắn liền với đất tại Hà Nội trong cả năm 2025 được kỳ vọng đạt hơn 4.400 căn, chỉ thấp hơn các năm 2022 và 2024 khi thị trường ghi nhận quy mô nguồn cung tăng đột biến từ các đợt mở bán của các dự án đại đô thị.