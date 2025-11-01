Biệt thự, liền kề TP.HCM, Hà Nội ngày càng đắt, nhiều dự án có giá chào bán nửa tỷ đồng mỗi m2

Tại báo cáo thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản quý III của Bộ Xây dựng, giá giao dịch biệt thự và nhà liền kề trong dự án tại nhiều địa phương tiếp tục xu hướng tăng nhẹ so với Quý II/2025, với biên độ tăng phổ biến từ 1–3%, tập trung ở các khu vực có hạ tầng đồng bộ, tiến độ dự án nhanh và nhucầu ở thực cao.

Một số địa phương như TP.HCM, Hà Nội, Khánh Hòa, Đà Nẵng có xu hướng tăng nhờ hưởng lợi từ các dự án giao thông lớn đang triển khai.

Tại TP. Hà Nội, trong quý III/2025, giá biệt thự và nhà ở liền kề tại Hà Nội tiếp tục xu hướng tăng giá nhẹ, khoảng 1,5 – 3% so với Quý II/2025 nhờ yếu tố hạ tầng cải thiện và hạn chế nguồn cung ở khu vực nội đô.

Giá rao bán tại một số dự án ghi nhận ở mức cao, đặc biệt tại các quận nội thành và các khu đô thị có quy hoạch đồng bộ.

Cụ thể, Khu đô thị Tây Hồ Tây đang ghi nhận mức giá dao động khoảng 278–290 triệu đồng/m²; dự án The Manor Central Park có giá từ 318–330 triệu đồng/m²; khu đô thị Nam Thăng Long – Ciputra Hà Nội duy trì mặt bằng giá khoảng 360–375 triệu đồng/m²; khu biệt thự Embassy Garden đang được chào bán từ 382–395 triệu đồng/m²; dự án Dreamland Tây Hồ có mức giá khoảng 270–276 triệu đồng/m².

Dự án Vinhomes Thăng Long rao bán trong khoảng 175–184 triệu đồng/m²; dự án Vinhomes Cổ Loa có giá khoảng 308–358 triệuđồng/m²; khu nhà ở Xuân Phương Viglacera đang có giá bán khoảng 202–208 triệu đồng/m²; khu đô thị Pandora Triều Khúc ghi nhận giá từ 338–340 triệuđồng/m²; dự án An Vượng Villa đang được chào bán từ 375–380 triệu đồng/m²; khu biệt thự An Hưng có giá từ 273–276 triệu đồng/m².

Tại TP.HCM, trong Quý III/2025, giá biệt thự và nhà ở liền kề tại TP.HCM tiếp tục duy trì xu hướng ổn định và duy trì ở mức giá cao. Dự án The 9 Stellars có giá từ 150-220 triệu đồng/m², dự án The Classia có giá từ 180-250 triệu đồng/m², Dự ánLucasta Villa có giá từ 152-154 triệu đồng/m2; dự án Nam Phú có giá từ 120-170 triệu đồng/m².

Tiếp đến, dự án Hưng Thái có giá từ 270-300 triệu đồng/m², Dự án The RivusElie Saab có giá từ 300-500 triệu đồng/m².

Tại TP. Đà Nẵng, dự án Khu đô thị Nam Cầu Tuyên Sơn có giá bánkhoảng 88 – 108 triệu đồng/m²; dự án Sun Symphony Residence (đường Trần Hưng Đạo, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà) ghi nhận mức giá rao bán 235 – 250 triệu đồng/m².

Bên cạnh đó, các khu đô thị ven sông Hàn và khu vực ven biển Mỹ An – Ngũ Hành Sơn tiếp tục duy trì sức mua tốt, nhờ hưởng lợi từ hạ tầng du lịch và giao thông kết nối liên vùng.

Tại tỉnh Ninh Bình, dự án Sun Urban City có giá bán dao động trong khoảng 80 – 120 triệu đồng/m².

Tại Khánh Hòa cũng ghi nhận mức tăng nhẹ 1–2% trong Quý III/2025, đặc biệt tại các khu đô thị ven biển và khu vực trung tâm đang được đầu tư hạ tầng mạnh.

Giá rao bán một số dự án như sau: dự án KVG Mozzadiso Nha Trang có giá rao bántừ 60-70 triệu đồng/m², Gran Melia Nha Trang có giá rao bán từ 90-130 triệu đồng/m², Khu đô thị Vĩnh Điềm Trung có giá rao bán từ 80-164 triệu đồng/m².