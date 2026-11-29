BIG kiện toàn Ban Tổng Giám đốc với bộ ba sáng lập
Lợi nhuận quý III/2026 tăng hơn 10 lần so với cùng kỳ, BIG kiện toàn Ban Tổng Giám đốc gồm ba nhà sáng lập và đồng sáng lập, hướng tới nâng cao hiệu quả quản trị và hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2026.
Bộ ba sáng lập trực tiếp điều hành
Theo thông tin từ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư BIG (UPCoM: BIG), doanh nghiệp đang kiện toàn bộ máy điều hành, dự kiến bổ nhiệm bà Trần Thị Mưa Thao, nhà đồng sáng lập, từ Phó Tổng Giám đốc phụ trách Thương mại lên Phó Tổng Giám đốc Thường trực.
Bà Trần Thị Mưa Thao – nhà đồng sáng lập BIG, dự kiến đảm nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc Thường trực.
Theo phương án phân công được doanh nghiệp chia sẻ, bà Mưa Thao sẽ đồng hành cùng Tổng Giám đốc Võ Phi Nhật Huy trong điều hành tổng thể, phát triển thương mại, điều phối nguồn lực và nâng cao hiệu quả quản trị. Ông Huy, nhà sáng lập BIG, tập trung vào chiến lược, đầu tư và nguồn vốn. Ông Nguyễn Trọng Vinh, nhà đồng sáng lập, tiếp tục phụ trách bất động sản, khách sạn và dịch vụ.
Cũng theo thông tin từ doanh nghiệp, ông Nguyễn Minh Khang đã có đơn từ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc vì lý do cá nhân. Các công việc và hồ sơ dự kiến được bàn giao cho bà Mưa Thao dưới sự giám sát của Tổng Giám đốc nhằm bảo đảm tính liên tục trong điều hành. Việc kiện toàn đội ngũ sáng lập hướng tới sự đồng hành, đoàn kết, nhất quán về chiến lược và nâng cao hiệu quả vận hành toàn Tập đoàn.
Lợi nhuận quý III tăng hơn 10 lần cùng kỳ
Bảng tóm tắt kết quả kinh doanh quý III/2026 và tiến độ thực hiện kế hoạch năm 2026 (Đơn vị: tỷ đồng; nguồn: BCTC hợp nhất quý III/2026)
Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, BIG ghi nhận doanh thu thuần 180,15 tỷ đồng, tăng 116,38% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 14,17 tỷ đồng, tăng khoảng 949%. Lũy kế 9 tháng, doanh thu đạt khoảng 482 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế khoảng 27,4 tỷ đồng.
Với kế hoạch năm 2026 là 604,8 tỷ đồng doanh thu và 43,8 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, BIG đã thực hiện khoảng 80% mục tiêu doanh thu và 63% mục tiêu lợi nhuận. Quý IV cần đóng góp thêm khoảng 123 tỷ đồng doanh thu và 16,4 tỷ đồng lợi nhuận để hoàn thành kế hoạch.
Nếu lợi nhuận quý IV đạt 20–25 tỷ đồng, lợi nhuận hợp nhất cả năm có thể đạt 47,4–52,4 tỷ đồng, tương ứng 108–120% kế hoạch. Đây là kịch bản minh họa, chưa phải dự báo chính thức của doanh nghiệp.
Động lực tăng trưởng dài hạn của BIG tập trung vào thương mại và xuất khẩu nông sản, đặc biệt là cà phê, cùng hoạt động khai thác khách sạn, căn hộ dịch vụ và văn phòng. Hiệu quả quản trị vốn, kiểm soát công nợ và cải thiện dòng tiền sẽ là những yếu tố quan trọng để đánh giá chất lượng lợi nhuận. Định giá thấp không bảo đảm cổ phiếu tăng giá; thanh khoản và khả năng duy trì tăng trưởng vẫn cần được theo dõi.
Hình ảnh thực tế một tòa nhà tổ hợp văn phòng, khách sạn do BIG đầu tư sở hữu
Chuẩn bị hồ sơ niêm yết HOSE
Theo định hướng doanh nghiệp cung cấp, BIG đang chuẩn bị hồ sơ đăng ký niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE), hướng tới lựa chọn thời điểm thuận lợi để chào sàn có quy mô vốn hóa lớn nhất Việt Nam.
Nếu đáp ứng các điều kiện và được chấp thuận, việc chuyển sàn có thể mở rộng khả năng tiếp cận nhà đầu tư, nâng cao nhận diện và hỗ trợ huy động vốn dài hạn. Thời điểm niêm yết phụ thuộc tiến độ hồ sơ, quyết định của cơ quan có thẩm quyền và điều kiện thị trường.
Việc kiện toàn đội ngũ sáng lập, cải thiện hiệu quả kinh doanh và chuẩn bị cho lộ trình HOSE là những nội dung đáng theo dõi trong hành trình phát triển của BIG năm 2027 và các năm tiếp theo.
Thanh Niên Việt