Bộ ba sáng lập trực tiếp điều hành

Theo thông tin từ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư BIG (UPCoM: BIG), doanh nghiệp đang kiện toàn bộ máy điều hành, dự kiến bổ nhiệm bà Trần Thị Mưa Thao, nhà đồng sáng lập, từ Phó Tổng Giám đốc phụ trách Thương mại lên Phó Tổng Giám đốc Thường trực.

Bà Trần Thị Mưa Thao – nhà đồng sáng lập BIG, dự kiến đảm nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc Thường trực.

Theo phương án phân công được doanh nghiệp chia sẻ, bà Mưa Thao sẽ đồng hành cùng Tổng Giám đốc Võ Phi Nhật Huy trong điều hành tổng thể, phát triển thương mại, điều phối nguồn lực và nâng cao hiệu quả quản trị. Ông Huy, nhà sáng lập BIG, tập trung vào chiến lược, đầu tư và nguồn vốn. Ông Nguyễn Trọng Vinh, nhà đồng sáng lập, tiếp tục phụ trách bất động sản, khách sạn và dịch vụ.

Cũng theo thông tin từ doanh nghiệp, ông Nguyễn Minh Khang đã có đơn từ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc vì lý do cá nhân. Các công việc và hồ sơ dự kiến được bàn giao cho bà Mưa Thao dưới sự giám sát của Tổng Giám đốc nhằm bảo đảm tính liên tục trong điều hành. Việc kiện toàn đội ngũ sáng lập hướng tới sự đồng hành, đoàn kết, nhất quán về chiến lược và nâng cao hiệu quả vận hành toàn Tập đoàn.

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