Thị trường chứng khoán vừa trải qua một tuần giao dịch đầy biến động khi áp lực bán bất ngờ gia tăng trên diện rộng. Sau khi nỗ lực chinh phục mốc 1.700 điểm bất thành, VN-Index lao dốc gần 58 điểm trong phiên 26/11 trước khi đảo chiều hồi phục hơn 24 điểm trong phiên cuối tuần. Tính chung cả tuần, chỉ số giảm 35 điểm (-2,1%) xuống vùng 1.654 điểm, đánh dấu tuần giảm thứ hai liên tiếp.

Dù nhiều cổ phiếu đã chiết khấu sâu, thậm chí trở về vùng định giá thấp nhất trong nhiều năm, dòng tiền bắt đáy vẫn khá thận trọng. Những bất định liên quan đến thuế quan, mặt bằng lãi suất và áp lực bán ròng của khối ngoại tiếp tục là những rào cản đối với sự phục hồi của thị trường.

Bước sang tuần giao dịch đầu tiên của tháng 12, các chuyên gia cho rằng thị trường chưa có đủ cơ sở để xác nhận sự đảo chiều, song mặt bằng định giá thấp đang mở ra những cơ hội đầu tư đáng chú ý.

VN-Index có thể dao động trong vùng 1.600–1.670 điểm

Ông Nguyễn Đức Anh – Chuyên gia Phân tích Chứng khoán Pinetree cho biết diễn biến thị trường trong tuần qua bám sát các kịch bản đã được dự báo trước đó. Nhịp hồi đầu tuần đưa VN-Index lên kiểm định vùng 1.700 điểm nhưng bất thành do thanh khoản chưa cải thiện. Chỉ số sau đó đánh mất vùng hỗ trợ 1.670 điểm và giảm mạnh xuống mức thấp nhất kể từ đầu tháng 11, chủ yếu do sức ép từ nhóm cổ phiếu Vingroup và ngân hàng.

Dù thị trường hồi phục trong phiên cuối tuần, tương quan dòng tiền vẫn nghiêng về bên bán. Hai phiên tăng điểm ngày 23/11 và 27/11 đều ghi nhận thanh khoản thấp hơn mức bình quân 20 phiên, trong khi phiên lao dốc ngày 26/11 là phiên duy nhất có thanh khoản vượt mức bình quân.

Trong tuần giao dịch tới, chuyên gia Pinetree tiếp tục duy trì quan điểm thận trọng với kịch bản cơ sở là VN-Index dao động trong biên độ 1.600–1.670 điểm. Vùng hỗ trợ cũ 1.670 điểm hiện đã trở thành ngưỡng kháng cự gần nhất. Nhịp hồi phục có thể gặp áp lực tại vùng này nếu thanh khoản tiếp tục duy trì dưới mức bình quân. Ngược lại, nếu VN-Index đóng cửa dưới 1.600 điểm, rủi ro giảm sâu hơn sẽ gia tăng.

Theo ông Đức Anh, thị trường chưa có đủ cơ sở để xác nhận sự đảo chiều trong ngắn hạn khi chỉ 19% số cổ phiếu giao dịch trên đường trung bình động 20 phiên (MA20), nhóm ngân hàng chưa thoát khỏi xu hướng giảm và khối ngoại mới có một phiên mua ròng sau chuỗi bán ròng kéo dài. Bên cạnh đó, những bất định liên quan đến chính sách thuế quan của Mỹ đối với hàng hóa Việt Nam vẫn là yếu tố rủi ro cần theo dõi.

Trong bối cảnh này, chuyên gia Pinetree cho rằng nhà đầu tư nên duy trì tỷ trọng cổ phiếu hiện có, chưa vội mở vị thế mua mới. Quan điểm thận trọng chỉ được xem xét lại khi VN-Index lấy lại vùng 1.670 điểm, sau đó đóng cửa trên 1.700 điểm với thanh khoản vượt mức bình quân 20 phiên.

Bốn yếu tố quyết định xu hướng VN-Index trong tháng 12

Ở góc nhìn rộng hơn, ông Lương Duy Phước – Giám đốc Phân tích Chứng khoán Kafi cho rằng mức độ chiết khấu của thị trường thực tế sâu hơn những gì VN-Index phản ánh. Nếu loại trừ nhóm Vingroup, P/E thị trường hiện chỉ còn khoảng 8,9 lần. Đáng chú ý, P/B của hai cổ phiếu ngân hàng VCB và BID đã thấp hơn khoảng 40% so với mức trung vị 5 năm.

Chuyên gia Kafi cho rằng với những ngân hàng có chất lượng tài sản và lợi nhuận ổn định, mức định giá hiện tại phản ánh những lo ngại về vĩ mô và áp lực cung nhiều hơn là sự suy giảm nội tại của doanh nghiệp.

Dù định giá thị trường đã giảm về vùng thấp, vẫn có ba yếu tố khiến dòng tiền chưa thực sự mạnh dạn quay trở lại.

Thứ nhất, chất lượng tăng trưởng lợi nhuận chưa đồng đều giữa các nhóm ngành. Mức tăng trưởng lợi nhuận 40–50% của toàn thị trường phần nào đến từ đóng góp của một số nhóm ngành và doanh nghiệp lớn, chưa phản ánh sự cải thiện trên diện rộng. Trong khi đó, triển vọng kinh doanh năm 2027 của nhiều ngành vẫn còn bất định, khiến nhà đầu tư thận trọng hơn và chỉ sẵn sàng trả mức P/E thấp hơn cho thị trường.

Thứ hai, chi phí vốn gia tăng và biến động mạnh. Lợi suất trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm đã tăng 58 điểm cơ bản lên khoảng 4,55%, trong khi lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng tại nhóm ngân hàng quốc doanh hiện ở mức 5,4%, sau khi từng chạm 5,9%. Lãi suất qua đêm trên thị trường liên ngân hàng cũng dao động trong biên độ rộng, từ 0,5% đến 16% trong năm.

Dù chênh lệch giữa lợi suất thu nhập (E/P) của VN30 và lãi suất huy động hiện vào khoảng 4,2 điểm phần trăm, mức này vẫn chưa đủ hấp dẫn so với con số 6,1 điểm phần trăm tại vùng đáy tháng 4/2025.

Thứ ba, áp lực bán từ khối ngoại vẫn hiện hữu. Nhóm nhà đầu tư này đã bán ròng khoảng 190.000 tỷ đồng trong 7 quý liên tiếp, trong khi giá trị cổ phiếu VN30 thuộc sở hữu tự do của khối ngoại còn có thể bán ra vào khoảng 490.000 tỷ đồng.

Tuy nhiên, ông Phước cho rằng dư địa bán của khối ngoại đang dần thu hẹp tại các ngân hàng có cổ đông chiến lược như BID, CTG, VCB, VPB và những cổ phiếu đã kín room ngoại như MWG, MBB, TCB. Khoảng một phần ba lượng cổ phiếu VN30 do nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ thuộc sở hữu chiến lược, không phải nguồn cung thường xuyên trên thị trường.

Nhìn về triển vọng thị trường trong tháng cuối năm 2026, Giám đốc Phân tích Chứng khoán Kafi đặc biệt theo dõi bốn yếu tố, gồm chính sách tiền tệ của Fed, thanh khoản hệ thống ngân hàng và mặt bằng lãi suất, diễn biến thuế quan và áp lực bán ròng của khối ngoại.

Tâm điểm đầu tiên là cuộc họp chính sách tiền tệ của Fed diễn ra ngày 8–9/12. Theo ông Phước, thị trường gần như chắc chắn Fed sẽ tăng lãi suất tại cuộc họp này, đồng thời đang định giá tổng mức tăng khoảng 71 điểm cơ bản đến giữa năm 2027. Do đó, thông điệp về lộ trình điều hành chính sách tiền tệ trong năm tới sẽ có ý nghĩa quan trọng hơn bản thân quyết định lãi suất tháng 12.

Nếu Fed phát tín hiệu chu kỳ thắt chặt đã tiến tới đỉnh, áp lực tỷ giá có thể giảm bớt, qua đó tạo thêm dư địa điều hành cho Ngân hàng Nhà nước. Tỷ giá hiện cũng đang có dấu hiệu hạ nhiệt khi giá USD bán ra giảm từ mức đỉnh 26.510 đồng hồi tháng 7 xuống khoảng 26.030 đồng.

Ở trong nước, sự ổn định của thanh khoản hệ thống và lãi suất liên ngân hàng sẽ là yếu tố quan trọng, bởi đây là những biến số ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí vốn và mức chiết khấu trong định giá cổ phiếu.

Trong khi đó, các thông tin liên quan đến tiến trình đàm phán thuế quan và thỏa thuận đối ứng trong tháng 12 sẽ chủ yếu tác động đến tâm lý thị trường và khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư nước ngoài. Với giao dịch khối ngoại, ông Phước cho rằng chưa cần nhóm nhà đầu tư này đảo chiều mua ròng, chỉ riêng việc giảm cường độ bán cũng có thể giúp áp lực cung trên thị trường giảm đáng kể.

Dù thị trường vẫn đối mặt với nhiều biến số trong ngắn hạn, với tầm nhìn 12 tháng, chuyên gia Kafi đánh giá mức P/E hiện tại khoảng 10,5 lần đang tạo ra tương quan lợi nhuận – rủi ro nghiêng về phía tăng. Chất xúc tác quan trọng nhất sẽ là kết quả kinh doanh quý IV/2026 và quý I/2027, khi nhà đầu tư có thêm cơ sở để xác định liệu lợi nhuận doanh nghiệp đã đạt đỉnh hay vẫn còn dư địa tăng trưởng.

Về vùng quá bán, VN-Index khó giảm thêm

Cùng quan điểm thận trọng trong ngắn hạn nhưng có phần lạc quan hơn về dư địa giảm của thị trường, ông Bùi Văn Huy – Tổng Giám đốc FIDT cho rằng nhịp hồi phục trong phiên cuối tuần chủ yếu mang tính kỹ thuật sau khi chỉ số rơi vào trạng thái quá bán.



Bối cảnh đầu tư hiện chưa có nhiều chuyển biến tích cực khi thị trường chứng khoán toàn cầu biến động mạnh, đồng USD tăng giá, trong khi những lo ngại liên quan đến thuế quan và áp lực thanh khoản cuối năm tiếp tục gây sức ép lên thị trường trong nước, đặc biệt khi nền kinh tế đang có nhu cầu vốn lớn.

Với thanh khoản còn thấp và lực cầu chưa thực sự quyết liệt, chuyên gia cho rằng chưa đủ cơ sở để khẳng định thị trường đã tạo đáy. Tuy nhiên, định giá chung của thị trường cũng như nhiều cổ phiếu đã trở về vùng thấp trong nhiều năm, mở ra cơ hội tích lũy khi những nút thắt về thanh khoản năm 2026 qua đi.

Liên quan đến vấn đề thuế quan, Tổng Giám đốc FIDT nhìn nhận đây là một biểu hiện của những xung đột giữa các cường quốc và nhà đầu tư cần dần thích nghi với những biến động này. Theo quan điểm của ông, mục tiêu của chính sách thuế quan là thúc đẩy dịch chuyển chuỗi cung ứng ra khỏi Trung Quốc, qua đó giảm sự phụ thuộc của Mỹ vào quốc gia này. Với sự chủ động của Việt Nam trong quá trình đàm phán, ông Huy kỳ vọng kết quả cuối cùng sẽ không quá bất lợi, từ đó tác động tích cực đến tâm lý nhà đầu tư.

Điều đáng chú ý là diễn biến thực tế của thị trường tiêu cực hơn nhiều so với những gì VN-Index phản ánh, bởi chỉ số vẫn được nâng đỡ bởi một số nhóm cổ phiếu lớn. Nếu loại trừ nhóm Vingroup, P/E thị trường hiện đã xuống dưới 9 lần. Trong khi VN-Index giảm 7,3% kể từ đầu năm, VN30 đã giảm 13,6%, còn các chỉ số đại diện cho nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ lần lượt mất 21,1% và 22,5%.

"Năm 2026 là năm ác mộng của phân tích cơ bản", ông Huy nhận định khi hàng loạt cổ phiếu như DGC, PNJ, FPT bất ngờ lao dốc, không ít cổ phiếu có nền tảng cơ bản ghi nhận mức giảm 30–50%. Tuy nhiên, chính sự sụt giảm này cũng mở ra những cơ hội đầu tư rõ ràng. Với những doanh nghiệp có thể duy trì hoạt động và đà tăng trưởng, vùng giá hiện tại được chuyên gia đánh giá là cơ hội lớn.

Lý giải việc dòng tiền vẫn thận trọng dù định giá ngày càng hấp dẫn, ông Huy chỉ ra ba nguyên nhân chính, gồm mặt bằng lãi suất tăng trong bối cảnh nền kinh tế thiếu vốn, áp lực từ thị trường quốc tế và tình trạng bán ròng mạnh của khối ngoại. Do đó, ngay cả khi thị trường xuất hiện những nhịp hồi kỹ thuật, thanh khoản cũng khó phục hồi ngay.

Tổng Giám đốc FIDT cho rằng những chất xúc tác giúp dòng tiền cải thiện có thể chỉ xuất hiện từ nửa cuối năm 2027, khi chính sách lãi suất của Fed ổn định, các kênh đầu tư dần được nới lỏng và mặt bằng lãi suất trong nước hạ nhiệt từ giữa năm, thậm chí giảm nhẹ vào cuối năm. Bên cạnh đó, hiệu ứng nâng hạng thực sự thu hút dòng vốn và sự đảo chiều trong giao dịch của khối ngoại cũng là những yếu tố được kỳ vọng.

Tuy nhiên, ông Huy cho rằng thời điểm tâm lý bi quan lên đến đỉnh điểm cũng là lúc thị trường dễ đảo chiều. Điều quan trọng là những thông tin tiêu cực hiện nay đều nằm trong dự kiến, trong khi định giá thị trường đã xuống rất thấp và nhiều cổ phiếu đã trở về vùng đáy định giá. Từ nay đến cuối năm, thị trường khó khởi sắc về thanh khoản nhưng dư địa giảm thêm không còn nhiều khi đã rơi vào vùng quá bán xét trên cả phương diện kỹ thuật lẫn cơ bản.