Ngày 27/11/2026, HĐQT Công ty CP Tập đoàn YeaH1 (MCK: YEG) đã ban hành Nghị quyết số 500/2026/NQ/HĐQT/YEG thông qua một số nội dung quan trọng liên quan đến vấn đề nhân sự.

Theo đó, thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản từ 13h ngày 27/11/2026 đến 18h ngày 8/12/2026. Đối tượng lấy ý kiến gồm tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của công ty theo danh sách cổ đông có quyền chốt tại ngày 18/11/2026.

Ảnh minh họa: YEG

Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản gồm tờ trình về việc Thông qua Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026; tờ trình về việc Thông qua Thư từ nhiệm và miễn nhiệm vị trí thành viên Ban kiểm soát của ông Nguyễn Văn Nam; tờ trình về việc Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027; tờ trình về việc Thay đổi người đại diện theo pháp luật và Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

Ngoài ra, YeaH1 cũng có tờ trình xin ý kiến cổ đông về việc Bổ sung ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ công ty tương ứng với nội dung bổ sung;...và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Cũng liên quan đến vấn đề nhân sự, ngày 6/11/2026, YeaH1 bổ nhiệm bà Ngô Thị Vân Hạnh đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT thay thế bà Lê Phương Thảo. Tuy nhiên, bà Phương Thảo vẫn sẽ tiếp tục gắn bó với YeaH1 với vai trò Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.

Bên cạnh đó, YeaH1 bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hà My giữ chức Tổng Giám đốc kể từ ngày 6/11/2026. Theo giới thiệu của YeaH1, bà Hà My từng có hơn 6 năm đảm nhiệm vị trí Giám đốc Quốc gia (Country Manager) tại AnyMind Group Việt Nam (2018–2024); từng đảm nhiệm vai trò Đối tác Chiến lược Cấp cao (Executive Strategic Partner) tại YouNet Group và Cố vấn Chiến lược về Thương mại & Tăng trưởng cho nhiều doanh nghiệp trong hệ sinh thái công nghệ, dữ liệu và truyền thông.

Trong một diễn biến khác, ngày 19/11/2026, YeaH1 đã có thông báo về việc giao dịch chứng khoán thay đổi đăng ký niêm yết. Theo đó, số lượng cổ phiếu niêm yết của YeaH1 nâng lên hơn 222,2 triệu cổ phiếu sau đợt chào bán riêng lẻ 17 triệu cổ phiếu.

Trong đợt chào bán này, có 2 nhà đầu tư tham gia gồm: bà Lê Phương Thảo - Thành viên HĐQT (7 triệu cổ phiếu); bà Vũ Thị Như Mai (10 triệu cổ phiếu). Sau đợt chào bán, bà Lê Phương Thảo nâng sở hữu lên 18,8 triệu cổ phiếu tương đương 8,47% vốn, bà Vũ Thị Như Mai nắm giữ 10 triệu cổ phiếu YEG (4,5%).

Theo phương án chào bán công bố trước đó, với 170 tỷ đồng thu về từ đợt này, YeaH1 dự kiến góp thêm vốn vào 4 công ty con do tập đoàn nắm 100% vốn, cụ thể: 61 tỷ đồng vào Công ty TNHH YeaH1 Network; 25,63 tỷ đồng vào Công ty TNHH Giải trí và Truyền thông Mango+; 80 tỷ đồng vào Công ty TNHH 1Production; 4 tỷ đồng vào Công ty TNHH 1Brandlink.

Thời gian thực hiện góp vốn trong năm 2026 nhằm mục đích bổ sung vốn hoạt động cho các pháp nhân trên. Được biết, cả 4 công ty trên đều là công ty con trực tiếp do YEG sở hữu 100%.