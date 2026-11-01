Theo thống kê, có khoảng 10 doanh nghiệp thông báo chốt quyền cổ tức tuần 30/11-4/12. Tuần này có 8 doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt, mức cao nhất là 32% và thấp nhất là gần 1%.

Ngày 4/12/2026 tới đây là ngày đăng ký cuối cùng để CTCP Sữa Quốc tế LOF (mã IDP) lập danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2026. IDP chia cổ tức với tỷ lệ thực hiện là 32%, tương ứng cổ đông sở hữu một cổ phiếu IDP được nhận 3.200 đồng. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 23/12/2026.

Với hơn 61,8 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Sữa Quốc tế LOF dự kiến chi khoảng 197,8 tỷ đồng cho đợt tạm ứng cổ tức này.

Việc tiếp tục tạm ứng cổ tức diễn ra trong bối cảnh kết quả kinh doanh của Sữa Quốc tế LOF có sự cải thiện đáng kể. Trong quý III/2026, doanh thu thuần của Công ty đạt gần 2.150 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 224 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái doanh nghiệp ghi nhận khoản lỗ 134 tỷ đồng.

Đây là quý thứ tư liên tiếp Sữa Quốc tế LOF có lãi, sau hai quý thua lỗ trong giai đoạn giữa năm 2025.

CTCP Gạch ngói Đồng Nai (Mã: GND) cũng thông báo tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2026 với tỷ lệ 10%, tương ứng 1.000 đồng/cổ phiếu.

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền là 3/12, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền 2/12. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 17/12. Với 9 triệu cổ phiếu đang lưu hành, GND ước tính cần chi khoảng 9 tỷ đồng để thanh toán cổ tức cho cổ đông.

CTCP SJ Group (mã ck: SJS) cũng thông báo, ngày 7/12 tới sẽ là ngày cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2025 và quyền mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu với tổng tỷ lệ 76%.

Theo kế hoạch, SJ Group sẽ phát hành gần 29,75 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025, theo tỷ lệ 100:10. Điều này đồng nghĩa cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày chốt quyền sẽ nhận thêm 10 cổ phiếu mới. Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống, nếu có, sẽ bị hủy bỏ. Nguồn sử dụng để phát hành cổ phiếu trả cổ tức là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ trên báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán.

Cùng thời điểm, SJ Group dự kiến chào bán 200 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Tỷ lệ thực hiện quyền là 100:67,23, tức cổ đông sở hữu 100 quyền mua được đăng ký mua thêm 67,23 cổ phiếu mới.