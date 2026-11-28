‏Suốt 18 năm, TCBS ghi dấu ấn từ vai trò tiên phong phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp đến việc đưa dịch vụ quản lý gia sản đến đông đảo người Việt, hướng tới trở thành một trụ cột của thị trường vốn quốc gia.

‏TCBS vinh dự được tiếp đón Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tham quan gian trưng bày của TCBS tại ‏‏không gian triển lãm quảng bá thị trường chứng khoán nhân kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam.‏

Nguyên Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham quan gian trưng bày của TCBS.

‏Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng và bà Vũ Thị Chân Phương - Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước, bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Chủ tịch HĐQT Vietjet Air tham quan gia trưng bày của TCBS.‏

‏‏‏Tiên phong khơi thông nguồn vốn trung và dài hạn cho doanh nghiệp Việt‏

‏Thành lập năm 2008, TCBS gia nhập thị trường khi Việt Nam đã có gần 100 công ty chứng khoán và nhiều tên tuổi đi trước đã tạo dựng vị thế trong lĩnh vực môi giới cổ phiếu. Với xuất phát điểm khiêm tốn, TCBS chọn một hướng đi riêng: tập trung vào trái phiếu doanh nghiệp.‏

‏TCBS bắt đầu từ một bài toán của nền kinh tế: doanh nghiệp cần vốn trong nhiều năm để xây nhà máy, phát triển dự án, mở rộng sản xuất, trong khi nguồn tiền tích lũy trong dân cư cần những kênh đầu tư đa dạng hơn. Trái phiếu là điểm gặp của hai nhu cầu đó. Từ những thương vụ đầu tiên, TCBS tập trung xây dựng năng lực tư vấn và thu xếp vốn, giúp doanh nghiệp tiếp cận nhà đầu tư và chủ động lựa chọn kỳ hạn huy động phù hợp với kế hoạch kinh doanh. Trái phiếu từ đó trở thành mảng xương sống trong quá trình phát triển của Công ty. ‏

‏Năm 2014 đánh dấu bước ngoặt khi TCBS đứng đầu thị phần tư vấn phát hành trái phiếu và ra mắt iBond, đưa trái phiếu doanh nghiệp đến với tập khách hàng đa dạng hơn như cá nhân, tổ chức phi tài chính... thay vì tập trung phân phối cho các tổ chức tín dụng. Giai đoạn sau, TCBS triển khai iConnect, nền tảng giao dịch trái phiếu thứ cấp trực tuyến ‏‏hàng đầu‏‏ tại Việt Nam. Nếu iBond mở thêm cánh cửa để người dân đầu tư vào trái phiếu, iConnect giúp người sở hữu tìm kiếm bên mua khi cần chuyển nhượng trước hạn. Hai bước đi liên tiếp đã góp phần giải quyết một câu hỏi có ý nghĩa với sự phát triển của thị trường chứng khoán: làm thế nào để doanh nghiệp huy động được vốn dài hạn trong khi nhà đầu tư vẫn có thể chủ động điều chỉnh danh mục? ‏

‏Hơn một thập kỷ kể từ bước ngoặt năm 2014, dấu ấn của TCBS trên thị trường trái phiếu Việt Nam thể hiện ở cả quy mô vốn thu xếp và tầm vóc của những thương vụ do Công ty tư vấn. ‏‏Trong 9 tháng đầu năm 2026, TCBS đã tư vấn phát hành 118.698 tỷ đồng trái phiếu. Riêng ở phân khúc trái phiếu doanh nghiệp không bao gồm ngân hàng, TCBS chiếm 53,3% tổng giá trị phát hành do các công ty chứng khoán tư vấn trên toàn thị trường.‏‏ Giữ vững vị thế dẫn đầu trong tư vấn, thu xếp vốn trung và dài hạn cho doanh nghiệp Việt, TCBS hướng tới trở thành một trụ cột của thị trường vốn quốc gia, góp phần huy động nguồn lực cho những dự án lớn và những ngành kinh tế trọng điểm của đất nước.‏

‏Ông Trịnh Sơn Hồng - Quyền Chủ tịch Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE) và ông Nguyễn Anh Phong - Chủ tịch Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) tham quan gian trưng bày của TCB‏‏S.‏

‏Tăng trưởng vượt trội về hiệu quả kinh doanh: Gia nhập VN30 sau chưa đầy một năm niêm yết cổ phiếu‏

‏Sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam trong ba thập kỷ qua gắn liền với sự lớn mạnh của các định chế tài chính trong nước. TCBS là một đại diện tiêu biểu.‏

‏Hiệu quả kinh doanh qua nhiều chu kỳ là thước đo sức bền của mô hình WealthTech mà TCBS theo đuổi. Bảy năm liên tiếp, từ 2019 đến 2025, ‏‏TCBS là một trong những doanh nghiệp đầu ngành ‏‏chứng khoán về lợi nhuận. Trong 9 tháng đầu năm 2026, Công ty tiếp tục ghi nhận kết quả kinh doanh vượt trội:

- Đứng top đầu về lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm 2026, đạt 5.708 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ.

‏- Đứng top đầu‏‏ về lợi nhuận trước thuế quý 3/2026, đạt 2.152 tỷ đồng, mức lợi nhuận trước thuế theo quý cao nhất trong 18 năm hoạt động.

‏- Top đầu dư ‏‏nợ cho vay ký quỹ.

‏- Top đầu‏‏ về tư vấn phát hành trái phiếu doanh nghiệp quý 3/2026, không bao gồm trái phiếu ngân hàng.

‏- Top 3 môi giới cổ phiếu trên HOSE quý 3/2026, đạt 10,03% thị phần.‏

‏Năm 2025, sau nhiều năm đồng hành cùng doanh nghiệp huy động vốn, TCBS bước ra thị trường với đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng. Thương vụ huy động hơn 10.800 tỷ đồng, với lượng đăng ký mua gấp 2,5 lần lượng chào bán. Ngày 21/10/2025, cổ phiếu TCX chính thức giao dịch trên HOSE. TCBS trở thành công ty chứng khoán ‏‏hàng đầu‏‏ tại Việt Nam đạt vốn hóa trên 100.000 tỷ đồng. ‏

‏Ngày 3/8/2026, chưa đầy một năm sau niêm yết, TCX gia nhập rổ VN30, đưa một đại diện WealthTech Việt Nam vào nhóm cổ phiếu tiêu biểu của thị trường, thu hút sự chú ý của đông đảo nhà đầu tư trong nước và quốc tế. ‏

‏Gian trưng bày của TCBS‏

‏Tiên phong ứng dụng AI, đưa công nghệ quản lý gia sản đến hàng triệu khách hàng‏

‏Đón đầu xu hướng chuyển đổi số của ngành tài chính toàn cầu, TCBS sớm chọn công nghệ làm cốt lõi của mô hình quản lý gia sản. Từ năm 2015, Công ty đã ra mắt TCInvest và phát triển nền tảng này thành hệ sinh thái đầu tư toàn diện. Trên một tài khoản, nhà đầu tư có thể lập kế hoạch tài chính, giao dịch cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ,... và theo dõi toàn bộ danh mục trực tuyến. Đến cuối quý 3/2026, TCBS đã phục vụ hơn 1 triệu tài khoản khách hàng, ghi nhận bình quân gần 18 triệu lượt truy cập mỗi tháng. ‏

‏Năm 2026, TCBS tiên phong triển khai mô hình AI Native, đưa trí tuệ nhân tạo vào cách đội ngũ phát triển sản phẩm, nghiên cứu đầu tư và vận hành hằng ngày. Việc ứng dụng AI giúp các nhóm thử nghiệm rút ngắn 25% thời gian hoàn thiện tính năng trước khi TCBS nhân rộng mô hình ra toàn bộ đội ngũ phát triển phần mềm.‏

‏Bằng việc đưa các công cụ phân tích và quản lý danh mục tiên tiến đến đông đảo nhà đầu tư cá nhân qua hình thức trực tuyến, TCBS góp phần mở rộng khả năng tiếp cận thị trường chứng khoán Việt Nam và giúp người dân chủ động hơn trong các quyết định đầu tư dài hạn.‏

‏Đóng góp ngân sách nhà nước, mở đường cho dòng vốn xanh và vốn quốc tế‏

‏Hiệu quả hoạt động của TCBS cũng được thể hiện qua nguồn lực đóng góp cho ngân sách Nhà nước. Trong hai năm 2024–2025, TCBS đã đóng góp gần 4.000 tỷ đồng tiền thuế. Riêng năm 2025, số thuế nộp đạt 2.369 tỷ đồng, tăng 47,2% so với năm trước. Theo bảng xếp hạng Vietnam Largest Taxpayers 2026, TCBS đứng thứ hai trong nhóm công ty chứng khoán có mức đóng góp ngân sách lớn nhất Việt Nam.‏

‏Gian trưng bày của TCBS‏

‏Bên cạnh những đóng góp cho ngân sách nhà nước, TCBS theo đuổi mục tiêu phát triển tài chính bền vững thông qua hợp tác với các định chế quốc tế. Bắt nguồn từ khoản vay chuyển đổi trị giá 50 triệu USD và mong muốn chung của TCBS và DEG (Tổ chức Tài chính Phát triển thuộc Ngân hàng Tái thiết Đức – KfW) trong việc thúc đẩy tài chính bền vững tại Việt Nam, hai bên đã mở rộng hợp tác sang quản trị rủi ro môi trường và xã hội. Với sự hỗ trợ của DEG và các chuyên gia tư vấn ESG, bộ phận Quản trị rủi ro của TCBS đã phối hợp với từng đơn vị kinh doanh để đánh giá tác động của việc triển khai khung quản trị rủi ro môi trường và xã hội (ESMS). Đây là bước đi để TCBS tích hợp các yêu cầu ESG của nhà đầu tư và các chuẩn mực quốc tế vào hoạt động kinh doanh, đặt nền móng cho những sáng kiến về trái phiếu xanh và khoản vay bền vững phục vụ tăng trưởng dài hạn của Việt Nam.‏

‏Song song với việc phát triển nguồn vốn trong nước, TCBS từng bước mở rộng quan hệ với các định chế tài chính quốc tế. Từ khoản vay hợp vốn tín chấp 170 triệu USD năm 2021, đến tháng 4/2026, Công ty đã ký kết khoản vay hợp vốn 488 triệu USD, mức cao nhất từng được ghi nhận đối với một công ty chứng khoán Việt Nam tại thời điểm ký. Khả năng tiếp cận nguồn vốn quốc tế ở quy mô này góp phần củng cố năng lực tài chính của TCBS, đồng thời cho thấy các định chế chứng khoán trong nước có thể trở thành đối tác trực tiếp của những tổ chức tài chính lớn trên thế giới.‏

‏Ở dấu mốc 30 năm của ngành Chứng khoán Việt Nam, TCBS bước vào chặng đường mới với một nền tảng được xây dựng suốt 18 năm: năng lực thu xếp vốn cho doanh nghiệp, công nghệ đầu tư phục vụ đông đảo người dân và quan hệ ngày càng sâu rộng với các định chế quốc tế. Trên hành trình trở thành ‏‏một trụ cột của thị trường vốn quốc gia‏‏, TCBS theo đuổi tầm nhìn ‏‏"Nhạc trưởng dòng chảy vốn tại Việt Nam"‏‏ bằng những đóng góp cụ thể: giúp doanh nghiệp Việt huy động nguồn lực cho những kế hoạch lớn hơn, giúp mỗi gia đình có thêm cơ hội tích lũy tài sản và đưa nguồn vốn trong nước, quốc tế đến với nhu cầu phát triển dài hạn của đất nước.‏