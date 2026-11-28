Chỉ còn ít ngày nữa, Tuần lễ Khoa học - Công nghệ VinFuture 2026 (từ 2 - 8/12) sẽ chính thức bắt đầu. Mùa VinFuture năm nay sẽ chào đón nhiều chuyên gia hàng đầu thế giới trong những lĩnh vực tỷ USD như chip, pin nhiên liệu, năng lượng… tham gia các phiên tọa đàm thuộc Tuần lễ.

Thông qua các phiên đối thoại và diễn thuyết với sự tham gia của những nhà khoa học hàng đầu thế giới trong thời gian tới, VinFuture không chỉ lan tỏa tri thức tiên tiến mà còn mở ra cơ hội kết nối, thúc đẩy hợp tác nghiên cứu liên ngành giữa các quốc gia.

Các nhà khoa học xuất hiện tại VinFuture 2026 (giải thưởng do tỷ phú Phạm Nhật Vượng và phu nhân đồng sáng lập) đều là tác giả của các công trình nghiên cứu mang tính bước ngoặt, mở ra những lời giải cho các thách thức cấp thiết của nhân loại, từ y học, năng lượng cho đến bảo tồn đại dương.

Dưới đây là 8 chuyên gia hàng đầu thế giới sắp có mặt tại Việt Nam và tham gia Tuần lễ Khoa học - Công nghệ VinFuture 2026.

1. Người mở cánh cửa vào “vũ trụ vi sinh” trong cơ thể người

Chuyên gia này là GS Jeffrey I. Gordon.

GS Jeffrey I. Gordon trong phòng thí nghiệm ở ĐH Washington tại St. Louis. Ảnh: NVCC

Góp mặt tại Tọa đàm “Khoa học vì cuộc sống” (sáng 08/12/2026) trong chuyên đề “Trí tuệ nhân tạo và Chuyển đổi số trong chăm sóc sức khỏe”, GS Jeffrey I. Gordon (ĐH Washington tại St. Louis, Mỹ) sẽ mang đến những hiểu biết nền tảng về hệ vi sinh vật trong cơ thể người.

GS được tôn vinh là người mở đường cho ngành nghiên cứu hệ vi sinh vật (microbiome). Ông đã giải mã mối liên hệ phức tạp giữa hệ vi sinh vật đường ruột và sức khỏe, sự phát triển và các trạng thái bệnh lý của cơ thể.

Ngoài di sản khoa học đồ sộ, GS Jeffrey I. Gordon còn là người thầy tận tụy dẫn dắt hơn 150 nghiên cứu sinh tiến sĩ và nghiên cứu viên sau tiến sĩ xuất sắc. Sự nghiệp kiệt xuất của GS được tôn vinh bằng nhiều giải thưởng đỉnh cao, như Huy chương Copley (2018), Giải thưởng Balzan (2021), Giải thưởng Công chúa Asturias (2023) cùng với danh hiệu Viện sĩ tại các viện hàn lâm khoa học và y khoa hàng đầu Mỹ.

2. Người “tiếp năng lượng” cho cuộc cách mạng pin thế hệ mới

GS Dame Clare P. Grey (ĐH Cambridge, Anh) sẽ xuất hiện tại ĐH Bách khoa Hà Nội, chiều 8/12. Ảnh: NVCC

Chiều 8/12/2026, GS Dame Clare P. Grey (ĐH Cambridge, Anh) sẽ xuất hiện tại ĐH Bách khoa Hà Nội trong chương trình “Đối thoại khám phá tương lai 2026” để chia sẻ những góc nhìn sâu sắc về công nghệ lưu trữ năng lượng.

Trên thực tế, GS Dame Clare P. Grey là người tiên phong ứng dụng cộng hưởng từ hạt nhân (NMR) để làm sáng tỏ mối tương quan giữa cấu trúc và chức năng vật liệu trong pin, siêu tụ điện lẫn pin nhiên liệu. GS không dừng lại ở nghiên cứu hàn lâm, mà còn tích cực đưa tri thức vào thực tiễn khi đồng sáng lập Nyobolt (công ty pin sạc siêu nhanh) và Illumion (công ty phát triển thiết bị quang học theo dõi cơ chế hoạt động của pin).

Danh tiếng của GS được ghi dấu qua Giải Khoa học châu Âu Körber (2021), tước hiệu Nữ Chỉ huy Hiệp sĩ Huân chương Đế quốc Anh (DBE, 2022) và danh hiệu Thành viên quốc tế Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Mỹ (2024).

3. Nhà khoa học đưa trí tuệ con người vào những vi mạch siêu nhỏ

GS Omid Kavehei sẽ chia sẻ tại “Diễn thuyết truyền cảm hứng: Công nghệ đột phá tương lai”. Ảnh: ĐH Sydney

GS Omid Kavehei, Phó Hiệu trưởng Trường Kỹ thuật Y sinh (ĐH Sydney) sẽ tham gia Tuần lễ Khoa học - Công nghệ VinFuture 2026. GS sẽ giới thiệu về chủ đề vi hệ thống thông minh từ giao diện não – máy tính đến cảm biến lượng tử trên chip vào chiều 7/12/2026, tại chương trình “Diễn thuyết truyền cảm hứng: Công nghệ đột phá tương lai”.

Nghiên cứu của GS tập trung tích hợp cảm biến, thuật toán xử lý tín hiệu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo lên cùng một vi chip với mức tiêu thụ điện năng cực thấp. Trên thực tế, GS từng tham gia dự án Mắt điện tử (Bionic Eye) cấp quốc gia của Australia và đồng sáng lập các doanh nghiệp công nghệ như BrainConnect hay DeteQt.

Các giải pháp của vị chuyên gia nay đã mở ra triển vọng lớn cho các thiết bị y tế cấy ghép thông minh, giao diện thần kinh không dây và cảm biến lượng tử phục vụ đo từ trường, với tiềm năng ứng dụng trong y tế.

4. Người đưa những bí mật của đại dương ra ánh sáng

GS Daniel Pauly là nhà sáng lập dự án nghiên cứu toàn cầu Sea Around Us. Ảnh: ĐH British Columbia

Đến với Tuần lễ Khoa học Công nghệ VinFuture năm 2026, GS Daniel Pauly (ĐH British Columbia, Canada) không chỉ mang tới những góc nhìn chuyên sâu về quản lý sinh thái biển mà còn có buổi giao lưu truyền cảm hứng trực tiếp tới sinh viên Trường ĐH Hàng hải Việt Nam vào ngày 3/12/2026.

GS Daniel Pauly là nhà sáng lập dự án nghiên cứu toàn cầu Sea Around Us, đồng sáng lập bách khoa toàn thư trực tuyến FishBase (cung cấp dữ liệu về hơn 35.000 loài cá) và góp phần phát triển phần mềm mô hình hóa hệ sinh thái Ecopath được sử dụng rộng rãi.

Với kho tàng hơn 1.000 công trình khoa học đã được công bố, GS Daniel Pauly từng được trao Giải Môi trường Volvo (2006), Đại Huy chương Albert I (2016), Giải BBVA Frontiers of Knowledge (2019) và được Chính phủ Pháp vinh danh bằng Huân chương Bắc đẩu bội tinh Hiệp sĩ (2017).

5. Nhà khoa học gốc Việt phát triển “cảm biến thế hệ mới” mở lối cho y học thông minh

PGS Phan Hoàng Phương và AusculPatch, miếng dán cảm biến theo dõi tim phổi do nhóm nghiên cứu tại UNSW Sydney phát triển. Ảnh: NVCC

Một trong những chuyên gia hàng đầu sẽ góp mặt tại Tuần lễ Khoa học - Công nghệ VinFuture 2026 là PGS Phan Hoàng Phương.

Nhà khoa học gốc Việt hiện là Phó Giáo sư Scientia kiêm Trưởng Phòng thí nghiệm Vi hệ thống Thông minh tại UNSW Sydney (Australia). PGS sẽ mang các công trình nghiên cứu cảm biến thế hệ mới tới chia sẻ tại chương trình “Diễn thuyết truyền cảm hứng: Công nghệ đột phá tương lai”, sáng 7/12/2026.

Bằng sự kết hợp liên ngành giữa kỹ thuật, y học và khoa học vật liệu, PGS Phan Hoàng Phương tập trung phát triển các vi cảm biến đeo thu nhận âm thanh tim cùng tín hiệu sinh học, thiết bị cấy ghép theo dõi sức khỏe và các hệ thống hỗ trợ nghiên cứu mô người. Từng có thời gian nghiên cứu sau tiến sĩ tại các đại học Stanford và Northwestern, PGS là tác giả của hơn 170 bài báo khoa học cùng 4 bằng sáng chế.

6. Người tiên phong chế tạo chip với độ chính xác cấp nguyên tử

GS Michelle Simmons (hàng trước, bên trái) cùng với đội ngũ Silicon Quantum Computin. Ảnh: NVCC

GS Michelle Simmons có hơn 25 năm tâm huyết cho lĩnh vực điện tử nguyên tử. Bà hiện là một trong những gương mặt tiên phong thúc đẩy sự phát triển của công nghệ điện toán lượng tử thế giới. Những đột phá trong chế tạo linh kiện silicon với độ chính xác cấp nguyên tử sẽ được GS trực tiếp chia sẻ tại chương trình “Diễn thuyết truyền cảm hứng: Công nghệ đột phá tương lai”, chiều 7/12/2026.

Trên cương vị CEO của Silicon Quantum Computing (SQC) kiêm Giám đốc Trung tâm CQC²T tại Australia, GS Michelle Simmons đã dẫn dắt đội ngũ ghi dấu ấn lịch sử khi chế tạo thành công transistor nhỏ nhất thế giới và mạch tích hợp đầu tiên đạt độ chính xác ở cấp độ nguyên tử, cho phép định vị từng nguyên tử phốt pho trong nền silicon với độ chính xác 0,13 nanomet.

Những cống hiến kiệt xuất này đã mang về cho GS Michelle Simmons nhiều giải thưởng và danh hiệu quốc tế, tiêu biểu như Giải Feynman về Công nghệ Nano, giải L’Oréal-UNESCO (2017), danh hiệu Người Australia của Năm (2018) và Giải thưởng Khoa học của Thủ tướng Australia (2023).

7. Nhà khoa học đưa xúc giác con người vào thế giới máy móc

GS Benjamin Tee (ngoài cùng bên phải) cùng hai cộng sự tại ĐH Quốc gia Singapore (NUS) bên sợi vật liệu thông minh SHINE có khả năng tự phục hồi, phát sáng và điều khiển bằng lực từ. Ảnh: NUS

Chiều 7/12 tới, tại chương trình “Diễn thuyết truyền cảm hứng: Công nghệ đột phá tương lai”, GS Benjamin C. K. Tee, Giáo sư Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu tại Đại học Quốc gia Singapore (NUS), sẽ chia sẻ những bước tiến mới trong nghiên cứu da điện tử tự phục hồi, mở ra khả năng giúp máy móc cảm nhận và tương tác với thế giới vật lý.

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Hành trình nghiên cứu của GS ghi dấu ấn mạnh mẽ với các dòng vật liệu điện tử mềm, co giãn, tích hợp cảm biến mô phỏng xúc giác con người. Nhờ những nghiên cứu của GS, hàng loạt ứng dụng tiên phong đã ra đời như cảm biến xúc giác cho robot và tay giả, miếng dán thông minh theo dõi vết thương hay sợi robot tự phục hồi.

Đáng chú ý, GS Benjamin C. K. Tee từng được Diễn đàn Kinh tế Thế giới vinh danh là Nhà khoa học trẻ năm 2019 và lọt danh sách 35 Nhà đổi mới sáng tạo dưới 35 tuổi toàn cầu của MIT Technology Review (2015).

Ông còn khẳng định bản lĩnh của một doanh nhân công nghệ khi đồng sáng lập nhiều startup y tế với tổng vốn huy động vượt mốc 20 triệu USD.

8. Nhà khoa học và hành trình tìm lời giải cho ba bài toán sống còn của nhân loại

GS Evelyn N. Wang tại phòng thí nghiệm ở MIT. Ảnh: NVCC

GS Evelyn N. Wang hiện giữ chức Phó Chủ tịch phụ trách Năng lượng và Khí hậu tại MIT, đồng thời từng là Giám đốc Cơ quan ARPA-E (Mỹ). GS là nhà khoa học hàng đầu trong việc tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng tài nguyên toàn cầu.

Đến Việt Nam, GS Evelyn N. Wang sẽ tham gia diễn thuyết tại chương trình “Diễn thuyết truyền cảm hứng: Công nghệ đột phá tương lai”, sáng 7/12/2026, với chủ đề “Đột phá vượt giới hạn: Chuyển đổi các hệ thống năng lượng, nước và lương thực”.

Trên thực tế, tên tuổi của GS Evelyn N. Wang gắn liền với nghiên cứu về công nghệ quang điện nhiệt mặt trời (lọt top 10 Công nghệ Đột phá của MIT Technology Review 2017) và thiết bị thu nước ngọt từ không khí tại các vùng khô hạn (được Scientific American vinh danh). Sự dấn thân bền bỉ cùng tầm nhìn liên ngành đã đưa GS trở thành Viện sĩ Viện Hàn lâm Kỹ thuật Quốc gia Mỹ (2025) và Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Mỹ (2023).