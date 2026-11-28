Sự kiện có ý nghĩa đặc biệt khi năm 2026 cũng đánh dấu tròn hai thập kỷ hoạt động của VPS.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Lễ kỷ niệm diễn ra ngày 27/11/2026 với sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, nguyên Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi, Chủ tịch UBCKNN Vũ Thị Chân Phương cùng lãnh đạo các bộ, ngành và đại diện các tổ chức, thành viên thị trường trong nước và quốc tế.

Thành lập năm 2006, VPS chuyển sang mô hình công ty cổ phần năm 2015 và niêm yết cổ phiếu trên HOSE năm 2025. Hành trình 20 năm của Công ty gắn liền với sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam, từ một kênh đầu tư còn xa lạ đến một cấu phần quan trọng của nền kinh tế.

Xuyên suốt hành trình ấy, VPS kiên trì theo đuổi triết lý bình dân hóa dịch vụ đầu tư, lấy năng lực công nghệ, chất lượng tư vấn và dịch vụ làm nền tảng để đưa chứng khoán đến gần hơn với người dân.

Tiên phong ứng dụng công nghệ định danh khách hàng điện tử (eKYC) từ năm 2020, VPS triển khai tính năng mở tài khoản chứng khoán trực tuyến trên ứng dụng SmartOne, giúp đơn giản hóa thủ tục và thu hẹp rào cản địa lý đối với nhà đầu tư.

VPS dẫn đầu thị phần môi giới trên HOSE, HNX, UPCoM và thị trường chứng khoán phái sinh liên tục từ quý I/2021 đến nay. Tại ngày 30/9/2026, số tài khoản khách hàng tại Công ty vượt 1,6 triệu, tương đương 11,5% tổng số tài khoản trên thị trường.

VPS cũng chú trọng phổ cập kiến thức tài chính, nâng cao năng lực đầu tư của công chúng. Riêng năm 2025, Công ty tổ chức hơn 300 chương trình tư vấn đầu tư trực tuyến và nhiều khóa học miễn phí, đồng thời phối hợp với các trường đại học thực hiện khoảng 30 chương trình đào tạo, phổ cập kiến thức về chứng khoán.

Với vai trò thành viên thị trường, VPS tham gia góp ý xây dựng chính sách, hoàn thiện quy chế nghiệp vụ từ thực tiễn hoạt động. Giai đoạn 2022–2025, Công ty nộp ngân sách khoảng 9.146 tỷ đồng, thuộc nhóm doanh nghiệp dẫn đầu ngành chứng khoán về đóng góp ngân sách nhà nước.

Từ tiếp cận thị trường đến tích sản dài hạn

Sau ba thập kỷ phát triển, thị trường chứng khoán Việt Nam đứng trước những yêu cầu mới về quy mô và chất lượng. Mục tiêu tăng trưởng GDP hai chữ số giai đoạn 2026–2030 đặt ra nhu cầu lớn về vốn trung và dài hạn, đồng thời đề cao vai trò của thị trường chứng khoán trong huy động và phân bổ nguồn lực cho nền kinh tế.

Bên cạnh mở rộng sự tham gia của công chúng, việc hình thành văn hóa đầu tư dài hạn có ý nghĩa quan trọng trong khơi thông nguồn vốn tích lũy phục vụ phát triển kinh tế.

Đây cũng là bước phát triển tiếp theo của triết lý bình dân hóa dịch vụ đầu tư tại VPS: từ việc tạo thuận lợi cho người dân tham gia thị trường đến phổ cập các phương pháp đầu tư và quản lý danh mục chuyên nghiệp.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng các lãnh đạo bộ, ngành tới thăm gian hàng của VPS tại lễ kỷ niệm.

Tháng 8/2026, VPS giới thiệu VPS Smart Indexing (VSI), áp dụng Direct Indexing – phương pháp đầu tư dựa trên chỉ số tham chiếu, trong đó nhà đầu tư trực tiếp sở hữu các cổ phiếu trong danh mục. Đội ngũ chuyên gia kết hợp mô hình định lượng và thuật toán để lựa chọn cổ phiếu, phân bổ tỷ trọng theo chiến lược đầu tư và quy mô vốn của từng khách hàng. Danh mục được rà soát, tái cân bằng theo các nguyên tắc đã xác lập. Khách hàng có thể theo dõi các khoản đầu tư trên ứng dụng SmartOne.

VSI hỗ trợ tích lũy định kỳ, cho phép khách hàng bổ sung vốn theo kế hoạch và khả năng tài chính. Các khoản đầu tư bổ sung được phân bổ theo chiến lược đã lựa chọn. Quy trình đầu tư có hệ thống giúp khách hàng giảm thời gian nghiên cứu, theo dõi và điều chỉnh danh mục, đồng thời duy trì tính nhất quán và kỷ luật trong quá trình tích lũy tài sản dài hạn.

Để đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao trong phát triển sản phẩm và phục vụ nhà đầu tư, VPS tiếp tục củng cố năng lực công nghệ và quản trị. Năm 2025, Công ty đạt chứng nhận ISO/IEC 27001:2022 về hệ thống quản lý an toàn thông tin, đồng thời tham gia kết nối, kiểm thử và vận hành hệ thống KRX. Năm 2026, VPS thành lập Trung tâm Data & AI, hoàn thiện hạ tầng dữ liệu và phát triển năng lực ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Bước sang thập kỷ hoạt động thứ ba, VPS tiếp tục hiện thực hóa triết lý bình dân hóa dịch vụ đầu tư bằng những sản phẩm ngày càng đa dạng và chuyên sâu. Công ty mong muốn đồng hành cùng người dân trong quá trình tạo dựng tài sản, để sự lớn mạnh của nền kinh tế Việt Nam cũng mở ra thêm cơ hội vun đắp nền tảng tài chính lâu dài cho mỗi gia đình.