Tuần qua, VN-Index giảm 34,89 điểm xuống mức 1.653,9 điểm. Tương tự, HNX-Index cũng giảm 6,48 điểm xuống 228.11 điểm.

Cổ phiếu giảm mạnh

Ông Nguyễn Hùng Cường - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp - mã chứng khoán: DIG) - đăng ký mua thêm 5 triệu cổ phiếu DIG để nâng sở hữu lên 4,59% vốn điều lệ. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 2-31/12.

Ông Nguyễn Hùng Cường - Chủ tịch DIC Corp - sẽ chi gần 50 tỷ đồng để mua vào 5 triệu cổ phiếu DIG. Ảnh: DIC Corp.

Trước đó, từ ngày 12/10-2/11, ông Nguyễn Hùng Cường đã mua vào 5 triệu cổ phiếu DIG để nâng sở hữu lên 4% vốn điều lệ. Hiện, thị giá DIG ở mức 9.500 đồng/cổ phiếu. Ước tính, ông Cường sẽ chi gần 50 tỷ đồng để mua vào số cổ phiếu trên.

Nửa đầu năm nay, gia đình ông Cường bị bán giải chấp tổng cộng hơn 36,85 triệu cổ phiếu DIG. Thêm vào đó, từ ngày 27-30/7, ông Cường bị bán giải chấp thêm 5.201.800 cổ phiếu DIG, giảm sở hữu về 3,41% vốn điều lệ.

Về giá cổ phiếu DIC Corp, từ ngày 17/10-27/11, cổ phiếu DIG đã giảm hơn 61%, từ 24.600 đồng về 9.500 đồng/cổ phiếu. Ông Cường giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị DIC Corp từ tháng 8/2024, sau khi ông Nguyễn Thiện Tuấn qua đời. Ông Tuấn là bố đẻ của ông Cường.

9 tháng đầu năm, DIC Corp ghi nhận doanh thu hơn 1.519 tỷ đồng (giảm 14% so với cùng kỳ), lợi nhuận sau thuế hơn 202 tỷ đồng (tăng 1,4% so với cùng kỳ). Kết thúc 9 tháng, DIC Corp mới hoàn thành 40% kế hoạch năm.

Bà Nguyễn Thị Thuý Thiệp, vợ ông Nguyễn Ngọc Điệp - thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty CP Xây dựng Phục Hưng Holdings (mã chứng khoán: PHC) - mua 160.000 cổ phiếu trong tổng đăng ký mua 200.000 cổ phiếu để nâng sở hữu lên 0,32% vốn điều lệ. Lý do không mua hết cổ phiếu đăng ký, bà Thiệp cho biết do điều kiện thị trường.

Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital đăng ký bán ra 5,8 triệu cổ phiếu TCI của Công ty CP Chứng khoán Thành Công để giảm sở hữu về 49,04% vốn điều lệ. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 1/12-30/12. Phương thức giao dịch là khớp lệnh hoặc thoả thuận.

HDBank muốn huy động 20.000 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM (HDBank - mã chứng khoán: HDB) thông báo chào bán trái phiếu đợt 1 ra công chúng, với 2 mã trái phiếu là HDBC7Y26L201 và HDBC8Y26L201.

Theo đó, HDBank dự kiến chào bán 200 triệu trái phiếu, được chia thành 3 đợt, với tổng giá trị theo mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, trị giá 20.000 tỷ đồng. Cụ thể, đợt 1 dự kiến chào bán 100 triệu trái phiếu từ quý IV/2026 - I/2027, đợt 2 là 60 triệu trái phiếu từ quý II - III/2027, đợt 3 là 40 triệu trái phiếu từ quý III - IV/2027. Mỗi đợt đều chào bán 2 mã trái phiếu với kỳ hạn lần lượt 7 năm và 8 năm.

HDBank dự kiến sử dụng toàn bộ số tiền thu được nhằm bổ sung nguồn vốn cấp 2, cải thiện các tỷ lệ an toàn trong hoạt động ngân hàng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, phục vụ nhu cầu cho vay khách hàng.

Lãi suất thả nổi được tính theo công thức lãi suất tham chiếu cộng biên độ. Trong đó, biên độ của mã HDBC7Y26L201 là 3,2%/năm và HDBC8Y26L201 là 3,3%/năm.

HDBank dự kiến chào bán 200 triệu trái phiếu, trị giá 20.000 tỷ đồng. Ảnh: HDB.

Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TPHCM (mã chứng khoán: CII) thay đổi phương án sử dụng vốn huy động từ đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng, đối với lô trái phiếu CII426001.

CII cho biết, lô này đã kết thúc đợt chào bán vào ngày 23/11, với gần hơn 52 triệu trái phiếu được phân phối thành công cho 3.160 nhà đầu tư. Số tiền huy động gần 5.218 tỷ đồng.

Đối với hơn 15 triệu trái phiếu còn lại chưa được phân phối, tương ứng giá trị hơn 1.502 tỷ đồng, CII quyết định không tiếp tục tìm kiếm nhà đầu tư để chào bán và kết thúc đợt phát hành.

CII426001 là trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm, với kỳ hạn 25 năm. Điểm đáng chú ý là lãi suất được áp dụng 0%/năm trong 12 kỳ tính lãi đầu tiên, tương đương 3 năm. Từ các kỳ tiếp theo, lãi suất cố định 14,5%/năm. Lãi trái phiếu được thanh toán định kỳ 3 tháng/lần.

Theo phương án ban đầu, toàn bộ tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng mở rộng cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận. Tuy nhiên, sau điều chỉnh, CII chỉ dành 4.000 tỷ đồng cho dự án này. Gần 1.218 tỷ đồng còn lại được phân bổ cho 3 khoản đầu tư khác.