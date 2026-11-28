CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam (mã: IDJ, sàn HNX) vừa công bố nhận được đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT của ông Nguyễn Đức Quân vào ngày 23/11/2026.



Trong đơn, ông Quân nêu việc từ nhiệm vì lý do cá nhân. Đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Đức Quân sẽ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Ngay sau khi ông Quân từ nhiệm, IDJ thông qua việc bầu bà Nguyễn Thị Ngọc Hà vào vị trí Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 kể từ ngày 26/11/2026.

Ông Nguyễn Đức Quân sinh năm 1984, có trình độ Cử nhân Kinh tế, là một trong những lãnh đạo chủ chốt trong hệ sinh thái Apec Group. Trước đó, ông Quân cũng đồng loạt xin rút khỏi HĐQT CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương (Chứng khoán APEC, mã: APS), CTCP Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương (mã: API, sàn HNX).

Được biết, ông Quân còn là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Apec Group; Thành viên HĐQT Công ty CP Tập đoàn Cotana (mã: CSC).

Trong diễn biến khác, ngày 5/11/2026, IDJ thông qua việc mua cổ phần trong đợt chào bán riêng lẻ của CTCP Viễn Thông Mera AI (Mera).

Theo đó, IDJ sẽ mua 200.000 cổ phần do Mera phân bổ, tổng giá trị cổ phần là 2 tỷ đồng được thanh toán bằng hình thức hoán đổi nợ vay. Sau giao dịch, IDJ sẽ nắm 3,6% vốn điều lệ Mera.

Trước đó, ngày 30/10/2026, IDJ công bố đã nhận được quyết định số 17504/QĐ-HAN-KTr5-XPHC ngày 30/10/2026 về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế cho thời kỳ kiểm tra từ năm 2020 đến 2024.

Theo đó, Quyết định yêu cầu IDJ nộp phạt vi phạm hành chính, truy thu thuế và chậm nộp thuế Giá trị gia tăng (GTGT), thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) với tổng số tiền là 21,4 tỷ đồng.