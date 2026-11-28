Thị trường chứng khoán rung lắc mạnh

Tuần qua, thị trường chứng khoán rung lắc mạnh với đà bán áp đảo hoàn toàn dòng tiền mua. Chỉ số chính VN-Index giảm điểm 3/5 phiên. Trong đó, tâm điểm là phiên giao dịch 26/11, khi nhà đầu tư đồng loạt bán tháo trên diện rộng, VN-Index giảm gần 58 điểm. Phiên cuối tuần 27/11, thị trường hồi phục mạnh, với tâm điểm thu hút dòng tiền bắt đáy là nhóm dầu khí, bất động sản, phân bón, thép, … nhưng chỉ kịp kéo chỉ số chính phục hồi hơn 24 điểm.

Kết phiên 27/11, VN-Index ở mức 1.653,9 điểm, giảm 34,89 điểm so với đầu tuần.

Cổ phiếu DCL “lao dốc” thẳng đứng

Cổ phiếu DCL của CTCP Dược phẩm Cửu Long trải qua tuần giao dịch tiêu cực khi cả 5/5 phiên giảm sàn, kéo dài chuỗi giảm điểm lên phiên thứ 6 liên tiếp.

Kết phiên 27/11, cổ phiếu DCL giảm hết biên độ 6,84%, lùi về mức 28.600 đồng/cổ phiếu. Đáng chú ý, thanh khoản tiếp tục suy giảm mạnh khi khối lượng khớp lệnh chỉ đạt khoảng 2.000 đơn vị.

Cổ phiếu này vẫn trong tình trạng trắng bên mua, trong khi lượng dư bán sàn đến cuối phiên còn hơn 14 triệu đơn vị. Diễn biến này cho thấy áp lực thoát hàng vẫn rất lớn, nhưng lực cầu bắt đáy chưa xuất hiện đáng kể.

Đây cũng là phiên giảm sàn thứ 6 liên tiếp của DCL. Tính chung sau chuỗi giảm này, thị giá cổ phiếu đã mất khoảng 35%, tương ứng giảm 15.400 đồng/cổ phiếu.

Hiện, vốn hóa thị trường của Dược phẩm Cửu Long hiện còn khoảng 2.088 tỷ đồng.

Một “ông lớn” trên sàn HNX bốc hơi gần 16.300 tỷ đồng vốn hóa sau 6 phiên lao dốc thẳng đứng

Cổ phiếu THD của CTCP Thaiholdings liên tục chịu áp lực bán mạnh, ghi nhận 6 phiên giảm điểm liên tiếp, trong đó có 4 phiên giảm sàn. Thị giá mất gần 46%, kéo vốn hóa thị trường sụt giảm khoảng 16.300 tỷ đồng.

HGI của bầu Đức được phép phát hành cổ phiếu thấp hơn 85% giá thị trường để trả nợ

Với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn khoảng 85% so với thị giá hiện tại, CTCP Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HGI) của Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) dự kiến phát hành 12,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, qua đó huy động tối đa 127 tỷ đồng để cơ cấu các khoản nợ vay.

Trước đó, ngày 9/11, toàn bộ 187,3 triệu cổ phiếu HGI chính thức giao dịch trên thị trường UPCoM với giá tham chiếu 60.600 đồng/cổ phiếu.

Sau khoảng hai tuần giao dịch, mã chứng khoán này ghi nhận mức tăng khoảng 9%, tương đương thêm 5.300 đồng/cổ phiếu so với giá tham chiếu ngày đầu tiên.

Chủ tịch HĐQT TIG Nguyễn Phúc Long bị bán giải chấp hơn 6 triệu cổ phiếu

Ông Nguyễn Phúc Long- Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Đầu tư Thăng Long (HNX: TIG) vừa bị bán giải chấp tổng cộng 6,2 triệu cổ phiếu TIG, qua đó giảm tỷ lệ sở hữu xuống còn 16,48% vốn.

Chủ tịch DIC Corp (DIG) tiếp tục đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu DIG

Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng ( DIC Corp , HoSE: DIG) vừa công bố thông tin về giao dịch cổ phiếu của người nội bộ.

Theo đó, ông Nguyễn Hùng Cường, Chủ tịch HĐQT công ty, đăng ký mua thêm 5 triệu cổ phiếu DIG nhằm gia tăng tỷ lệ nắm giữ.

Giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận, trong khoảng thời gian từ ngày 2/12 đến ngày 31/12/2026.

Nếu hoàn tất giao dịch, lượng cổ phiếu DIG do ông Cường sở hữu sẽ tăng từ gần 33,8 triệu đơn vị lên gần 38,8 triệu đơn vị. Tỷ lệ nắm giữ tương ứng tăng từ 4% lên 4,59% vốn điều lệ DIC Corp.

Fed cảnh báo lạm phát Mỹ dai dẳng, doanh nghiệp Mỹ chịu sức ép chi phí gia tăng

Theo báo cáo Beige Book công bố ngày 25/11, hoạt động kinh tế tại 8 trong số 12 khu vực do các ngân hàng thuộc hệ thống Fed phụ trách ghi nhận tăng trưởng, trong khi 4 khu vực còn lại không có thay đổi đáng kể.

Fed đánh giá kinh tế Mỹ duy trì đà tăng trưởng ở mức chậm. Tuy nhiên, bức tranh kinh tế giữa các khu vực và lĩnh vực có sự phân hóa, đặc biệt khi hoạt động đầu tư vẫn tích cực nhưng tiêu dùng hộ gia đình có dấu hiệu chững lại.

Về diễn biến giá cả, Fed nhận định lạm phát tiếp tục tăng ở mức vừa phải, tương tự kỳ báo cáo trước đó. Doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực cho biết vẫn phải đối mặt với áp lực chi phí kéo dài, chủ yếu đến từ năng lượng, vận tải, y tế, bảo hiểm và các khoản chi phí liên quan đến thuế quan.