CTCP Dịch vụ Điện tử Việt (VESCO) vừa công bố hoàn tất phát hành lô trái phiếu mã VSBL12601 với tổng giá trị 160 tỷ đồng. Lô trái phiếu được phát hành và hoàn tất ngay trong ngày 20/11/2026, có kỳ hạn 3 năm, lãi suất cố định 12%/năm.

Theo thông tin công bố, lô trái phiếu được phát hành tại thị trường trong nước với khối lượng 1.600 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Tổng giá trị phát hành đạt 160 tỷ đồng.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm. Các tổ chức liên quan đến đợt phát hành gồm CTCP Chứng khoán KAFI (UPCoM: KAI) và CTCP Chứng khoán BETA.

Dữ liệu từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho thấy, VSBL12601 là lô trái phiếu đầu tiên được VESCO phát hành.

Với mức lãi suất cố định 12%/năm, khoản huy động 160 tỷ đồng tương ứng chi phí lãi trái phiếu khoảng 19,2 tỷ đồng mỗi năm, nếu tính theo dư nợ gốc ban đầu và giả định không có thay đổi về nghĩa vụ lãi. Trong suốt kỳ hạn 3 năm, tổng chi phí lãi ước tính khoảng 57,6 tỷ đồng.

Mức lãi suất này đặt ra yêu cầu đáng kể đối với khả năng tạo dòng tiền từ hoạt động kinh doanh, nhất là khi doanh nghiệp đồng thời phải bảo đảm các nghĩa vụ tài chính khác.

Theo đánh giá của Saigon Ratings, hồ sơ kinh doanh của VESCO được xếp ở mức 3/6. Hiện doanh nghiệp đang quản lý danh mục gồm 6 tòa nhà văn phòng làm việc thuộc phân khúc chất lượng hạng B và hạng C.

Quy mô tài sản của VESCO được đánh giá còn khiêm tốn, trong khi mức độ đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ và thị trường kinh doanh còn hạn chế. Hoạt động của doanh nghiệp vẫn tập trung chủ yếu vào lĩnh vực khai thác bất động sản cho thuê.

Ở chiều tích cực, VESCO duy trì tỷ lệ lấp đầy và doanh thu trên diện tích cho thuê tại các tòa nhà văn phòng tương đối ổn định trong nhiều năm. Theo Saigon Ratings, kết quả này phản ánh năng lực quản lý, vận hành và khai thác bất động sản cho thuê khá hiệu quả của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, điểm đáng chú ý nằm ở hồ sơ tài chính. Saigon Ratings đánh giá hồ sơ tài chính của VESCO ở mức rủi ro 4/6, phản ánh áp lực đòn bẩy tài chính khá cao. Đặc biệt, hệ số bao phủ lãi vay của doanh nghiệp được dự báo ở mức thấp trong giai đoạn 2026–2028.

Đây là yếu tố cần được quan tâm trong bối cảnh VESCO vừa bổ sung 160 tỷ đồng vốn huy động từ trái phiếu với lãi suất 12%/năm. Nghĩa vụ thanh toán lãi và gốc trong tương lai sẽ tạo thêm yêu cầu đối với dòng tiền của doanh nghiệp, nhất là khi lô trái phiếu không có tài sản bảo đảm.

Dù vậy, Saigon Ratings nhận định VESCO có triển vọng cải thiện dòng tiền trong ngắn và trung hạn. Tuy nhiên, biên an toàn tài chính của doanh nghiệp vẫn ở mức khá thấp.

Hồ sơ tài chính của VESCO được kỳ vọng cải thiện tích cực hơn từ năm 2029 trở đi, nếu doanh nghiệp thực hiện hiệu quả chính sách kiểm soát dòng tiền và bảo đảm thanh toán đầy đủ các nghĩa vụ nợ đến hạn theo kế hoạch kinh doanh.

Được biết, VESCO được thành lập vào tháng 10/1998, hoạt động chính trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ cho thuê bất động sản. Trụ sở chính của doanh nghiệp đặt tại số 99 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Thành, TP.HCM.

Hiện doanh nghiệp có vốn điều lệ 200 tỷ đồng. Người đại diện pháp luật của doanh nghiệp là Tổng Giám đốc Phạm Thùy Uyên.