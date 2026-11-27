CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (HOSE: CII) vừa công bố thay đổi phương án sử dụng vốn huy động từ đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng đối với lô trái phiếu mã CII426001.

Theo thông tin doanh nghiệp công bố, đợt chào bán đã kết thúc ngày 23/11. CII phân phối thành công gần 52,18 triệu trái phiếu cho 3.160 nhà đầu tư, tương ứng 77,65% tổng lượng trái phiếu chào bán, thu về gần 5.218 tỷ đồng.

Đối với hơn 15 triệu trái phiếu chưa được phân phối, có tổng giá trị hơn 1.502 tỷ đồng, HĐQT CII quyết định không tiếp tục tìm kiếm nhà đầu tư để chào bán và kết thúc đợt phát hành.

Trong số trái phiếu được phân phối thành công, có 3.108 nhà đầu tư trong nước mua hơn 52,06 triệu đơn vị. Nhóm 52 nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ mua 116.877 trái phiếu.

Lô CII426001 là trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm, với kỳ hạn lên tới 25 năm. Đáng chú ý, trái phiếu được áp dụng lãi suất 0%/năm trong 12 kỳ tính lãi đầu tiên, tương đương 3 năm. Từ các kỳ tiếp theo, lãi suất cố định ở mức 14,5%/năm, tiền lãi được thanh toán định kỳ 3 tháng/lần.

Điểm đáng chú ý trong kế hoạch điều chỉnh lần này là CII thay đổi đáng kể cơ cấu phân bổ nguồn vốn huy động.

Theo phương án ban đầu, toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu sẽ được sử dụng để đầu tư dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận.

Tuy nhiên, sau điều chỉnh, CII chỉ dành 4.000 tỷ đồng cho dự án này, dự kiến giải ngân trong giai đoạn quý IV/2026 đến quý I/2027.

Gần 1.218 tỷ đồng còn lại được phân bổ cho 3 khoản đầu tư khác. Cụ thể, doanh nghiệp dự kiến chi 300 tỷ đồng để hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm, nhằm đầu tư hạ tầng khu dân cư phía Bắc (khu chức năng 3 và 4), đồng thời hoàn thiện đường trục Bắc - Nam trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Bên cạnh đó, CII dự kiến góp 500 tỷ đồng vào Công ty TNHH Đối tác Công tư CII (CII PPP) và gần 418 tỷ đồng vào Công ty TNHH Thương mại Đầu tư CII (CII Invest). Các khoản vốn này dự kiến được giải ngân trong quý IV/2026.

Lý giải về việc điều chỉnh, CII cho biết mục tiêu là chủ động phân bổ nguồn lực tài chính phục vụ kế hoạch đầu tư giai đoạn 2027-2032, tập trung vào các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm.

Đồng thời, việc phân bổ vốn sang các đơn vị liên quan cũng nhằm chuẩn bị năng lực tài chính để tham gia những dự án mới, đặc biệt là các dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Sau đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi, tổng nợ của CII tăng 11%, lên gần 35.100 tỷ đồng so với cuối tháng 9/2026. Trong khi đó, vốn chủ sở hữu tăng gần 32%, đạt gần 17.400 tỷ đồng.

CII cho biết theo quy định kế toán hiện hành, tại thời điểm ghi nhận ban đầu, trái phiếu chuyển đổi được tách thành hai cấu phần gồm nợ phải trả và vốn chủ sở hữu.

Với tổng số tiền huy động gần 5.218 tỷ đồng, giá trị cấu phần nợ ước tính gần 1.044 tỷ đồng, tương đương 20%. Phần còn lại, hơn 4.174 tỷ đồng, được ghi nhận vào vốn chủ sở hữu, chiếm khoảng 80%.

Ở diễn biến khác, CII dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 vào ngày 7/12 tại TP.HCM.

Tại đại hội, doanh nghiệp sẽ trình cổ đông thông qua định hướng chiến lược đầu tư giai đoạn 2027-2032; điều chỉnh, bổ sung và loại bỏ một số ngành nghề kinh doanh. Ngoài ra, HĐQT cũng dự kiến trình phương án sửa đổi một số điều khoản liên quan đến các lô trái phiếu chuyển đổi đã phát hành và dự kiến phát hành.

Trong kế hoạch đầu tư giai đoạn 2027-2032, CII định hướng tham gia 5 dự án giao thông với tổng vốn đầu tư dự kiến gần 170.000 tỷ đồng. Các dự án đáng chú ý gồm mở rộng cao tốc Dầu Giây - Quảng Ngãi, hoàn thiện Vành đai 3 TP.HCM giai đoạn 2, xây dựng đường trên cao dọc Quốc lộ 51, nâng cấp các nút giao trên Xa lộ Hà Nội và cải tạo giao thông khu vực Hàng Xanh - Bình Triệu.

Cổ phiếu CII liên tục giảm sâu trong những phiên giao dịch gần đây.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên sáng 27/11, cổ phiếu CII giảm sâu 3,91%, xuống còn 12.300 đồng/cổ phiếu. Đáng chú ý, khối lượng giao dịch khớp lệnh tăng đột biến, đạt hơn 20,4 triệu đơn vị.

Hiện, vốn hóa thị trường của CII hiện ở mức khoảng 8.231 tỷ đồng.