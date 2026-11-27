VN-Index mất hơn 57 điểm một phiên

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa trải qua phiên giao dịch đầy căng thẳng ngày 26/11/2026 trong bối cảnh nhà đầu tư lo ngại trước những diễn biến mới trong chính sách thương mại của Mỹ.

Phiên giao dịch ngày 26/11/2026 chứng kiến áp lực bán gia tăng trên diện rộng. VN-Index mở cửa tại khoảng 1.670 điểm, có thời điểm hồi phục nhưng nhanh chóng suy yếu khi lực cung áp đảo. Càng về cuối phiên, chỉ số càng giảm mạnh và đóng cửa tại 1.629 điểm, mất hơn 57 điểm so với phiên trước.

Tổng giá trị giao dịch trên HoSE đạt hơn 16.000 tỷ đồng. Hầu hết nhóm ngành đều chìm trong sắc đỏ, trong đó bất động sản là tâm điểm tiêu cực khi chỉ số ngành giảm 5,08%.

VIC giảm 6,28%, lấy đi khoảng 24,08 điểm của VN-Index, trở thành cổ phiếu tác động tiêu cực nhất đến chỉ số. VHM giảm 3,44%, trong khi KDH, NVL, TCH, CEO, DXG và DIG cũng đồng loạt giảm mạnh.

Nhóm tài chính giảm 2,52%. Nhiều cổ phiếu ngân hàng vốn hóa lớn điều chỉnh đáng kể như TCB giảm 5,07%, VPB giảm 2,72%, MBB giảm 2,21%, VCB giảm 2,1%, CTG giảm 2,16% và BID giảm 2,35%. Ở nhóm chứng khoán, SSI giảm 2,07%, VIX giảm 3,25%, VPX giảm 5,16% và SHS giảm 3,88%.

Top 10 phiên giảm mạnh nhất của VN-Index. Nguồn: tổng hợp

Diễn biến này xuất hiện sau khi Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) công bố kết luận sơ bộ cuộc điều tra theo Mục 301 về tình trạng dư thừa công suất và sản lượng mang tính cơ cấu trong lĩnh vực sản xuất.

Đối với Việt Nam, USTR đề xuất mức thuế bổ sung tối đa 35% đối với hàng hóa nhập khẩu, có thể điều chỉnh xuống 20% nếu hai nước đạt được Hiệp định thương mại đối ứng (ART).

Đây không phải lần đầu chứng khoán Việt Nam chao đảo trước sức ép thuế quan từ nền kinh tế lớn nhất thế giới. Hồi tháng 4/2025, thông tin Tổng thống Donald Trump công bố mức thuế đối ứng 46% đối với hàng hóa Việt Nam từng kích hoạt một đợt bán tháo dữ dội, khiến VN-Index mất hàng trăm điểm và vốn hóa thị trường bốc hơi hàng chục tỷ USD.

Một cú sốc từng thổi bay 36 tỷ USD vốn hóa

Phiên giao dịch đáng nhớ nhất của chứng khoán Việt Nam trong năm 2025 diễn ra ngày 3/4, ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố chính sách thuế đối ứng toàn diện.

Theo đó, Mỹ áp mức thuế cơ bản 10% đối với hàng hóa nhập khẩu từ các đối tác thương mại, đồng thời áp dụng mức thuế cao hơn đối với khoảng 60 quốc gia và vùng lãnh thổ. Việt Nam nằm trong nhóm chịu mức thuế cao nhất, với mức thuế đối ứng lên tới 46%.

Thông tin này lập tức gây chấn động thị trường tài chính toàn cầu. Chứng khoán Mỹ lao dốc, các hợp đồng tương lai đồng loạt giảm mạnh khi giới đầu tư lo ngại về nguy cơ chiến tranh thương mại và tác động đến tăng trưởng kinh tế.

Kết phiên 3/4/2025, VN-Index mất 88 điểm, tương đương 6,68% từ cú sốc thuế của Mỹ.

Tại Việt Nam, phản ứng của thị trường diễn ra dữ dội. Kết phiên 3/4/2025, VN-Index mất 88 điểm, tương đương 6,68%, xuống 1.229,84 điểm. Đây là mức giảm mạnh nhất trong lịch sử thị trường tại thời điểm đó.

Trên sàn HoSE, có tới 517/530 cổ phiếu giảm giá, trong đó 263 mã giảm sàn. Chỉ 13 mã giữ được sắc xanh và 8 mã đứng giá.

Trên HNX, HNX-Index cũng giảm 41,9 điểm, tương đương 7,04%, xuống 221,37 điểm. Toàn bộ 30 cổ phiếu trong rổ HNX30 đều giảm, trong đó có 14 mã giảm sàn.

Đà bán tháo tiếp tục kéo dài trong những phiên sau đó. Đến hết ngày 9/4/2025, VN-Index đóng cửa ở khoảng 1.094 điểm, giảm hơn 38 điểm trong phiên. So với thời điểm trước khi Mỹ công bố thuế đối ứng, chỉ số đã mất khoảng 223 điểm, tương đương 17%.

Cùng với đà lao dốc của chỉ số, vốn hóa thị trường trên HoSE giảm khoảng 933.000 tỷ đồng, tương đương 36 tỷ USD, xuống còn khoảng 4,56 triệu tỷ đồng.

Không phải mọi sức ép thuế từ Mỹ đều khiến VN-Index giảm sâu

Diễn biến của VN-Index trong các đợt điều tra thương mại gần đây cho thấy mức độ phản ứng của thị trường có sự khác biệt đáng chú ý.

Tại các thời điểm Mỹ khởi xướng điều tra theo Mục 301 vào tháng 10/2020, tháng 3/2026 và tháng 5/2026, biến động của VN-Index sau 5 phiên chỉ khoảng 1,5%.

Tại các thời điểm Mỹ khởi xướng điều tra theo Mục 301, biến động của VN-Index sau 5 phiên chỉ khoảng 1,5%. Nguồn: ABS

Điều này cho thấy phản ứng của thị trường không chỉ phụ thuộc vào việc Mỹ đưa ra các biện pháp điều tra hay áp thuế, mà còn liên quan đến quy mô, mức độ tác động và khả năng dự báo của chính sách.

Bên cạnh yếu tố thương mại, diễn biến thị trường còn chịu ảnh hưởng từ những rủi ro địa chính trị và dòng tiền trong nước.

Điển hình, phiên 9/3/2026, VN-Index từng giảm hơn 115 điểm, tương đương 6,5%, xuống 1.652 điểm. Đây là mức giảm sâu hơn cả cú lao dốc hơn 80 điểm trong giai đoạn thị trường phản ứng với chính sách thuế quan của Mỹ hồi tháng 4/2025.

Phiên này ghi nhận 320 mã giảm trên HoSE, trong đó 165 cổ phiếu giảm sàn, trong khi chỉ khoảng 15 mã tăng. Giá trị giao dịch đạt gần 12.800 tỷ đồng.

Đợt bán tháo diễn ra trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị, đặc biệt là xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran, gia tăng sức ép lên tâm lý nhà đầu tư. Lực bán tập trung tại các cổ phiếu vốn hóa lớn như VIC, VHM, VNM, HPG cũng góp phần kéo chỉ số đi xuống và kích hoạt nguy cơ giải chấp đối với những tài khoản sử dụng đòn bẩy tài chính.