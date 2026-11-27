Sáng 27/11, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Chính phủ và Bộ Tài chính tham quan không gian triển lãm quảng bá thị trường chứng khoán Việt Nam tại Trung tâm Hội nghị VinPalace Cổ Loa, Hà Nội, trong khuôn khổ kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam (28/11/1996 – 28/11/2026).

Không gian triển lãm mang chủ đề "Vững tầm vóc mới", giới thiệu hành trình 30 năm hình thành, phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam, đồng thời quảng bá tiềm năng, cơ hội đầu tư và những bước chuyển mình của thị trường trong giai đoạn mới.

Tại sự kiện, sự xuất hiện của nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo cùng các hoạt động quảng bá, kết nối nguồn lực tài chính gắn với hệ sinh thái HDBank – Sovico – Vietjet cũng thu hút sự chú ý, trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam đang đứng trước một chương phát triển mới sau những bước tiến về cải cách, hiện đại hóa và nâng hạng.

Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo cùng Thủ tướng Lê Minh Hưng và Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn tại triển lãm 30 năm thị trường chứng khoán

Kết nối dòng vốn quốc tế, gửi thông điệp cho chặng đường tiếp theo của thị trường vốn

Sự kiện diễn ra chỉ hai ngày sau Hội nghị Dòng vốn Toàn cầu HDBank 2026 với chủ đề "Dòng vốn toàn cầu – Khát vọng Việt Nam" (Global Capital – Vietnam's Next Horizon), được tổ chức sáng 25/11 tại hai điểm cầu Hà Nội và TP.HCM, quy tụ gần 1.000 đại biểu là các nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo định chế tài chính, chuyên gia, nhà đầu tư và cộng đồng doanh nghiệp trong nước, quốc tế.

Hội nghị có sự tham gia của TS. Philipp Rösler, nguyên Phó Thủ tướng Đức; Anh hùng Lao động, Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Tập đoàn Sovico, Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT HDBank; ông Kim Byoungho cùng nhiều chuyên gia tài chính quốc tế và đại diện các định chế đầu tư.

Trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng cao, nhu cầu vốn dài hạn cho hạ tầng, hàng không, năng lượng, đô thị, công nghệ, tài chính và kinh tế số ngày càng lớn, hội nghị đặt trọng tâm vào việc mở rộng kết nối giữa thị trường Việt Nam với các nguồn vốn, nhà đầu tư và định chế tài chính quốc tế.

Thông điệp được bà Nguyễn Thị Phương Thảo chia sẻ tại hội nghị nhấn mạnh Việt Nam không chỉ là điểm đến hấp dẫn của dòng vốn toàn cầu mà còn là nơi kiến tạo những cơ hội đầu tư, những giá trị mới cho thế giới.

Câu chuyện thu hút vốn quốc tế, theo đó, không chỉ dừng lại ở việc huy động nguồn lực tài chính mà còn là quá trình tiếp nhận tri thức, công nghệ, kinh nghiệm quản trị, mạng lưới đối tác và những cơ hội hợp tác dài hạn. Đây cũng là một trong những yếu tố quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam khi bước sâu hơn vào thị trường vốn toàn cầu.

30 năm thị trường chứng khoán và câu chuyện tìm kiếm những nguồn vốn mới

Thị trường chứng khoán Việt Nam đang bước vào giai đoạn có nhiều kỳ vọng mới. Sau 30 năm hình thành và phát triển, thị trường không chỉ mở rộng về quy mô, số lượng doanh nghiệp niêm yết, nhà đầu tư và thanh khoản mà còn đứng trước yêu cầu nâng cao chất lượng, minh bạch, chuẩn hóa hạ tầng và tăng khả năng kết nối với dòng vốn quốc tế.

Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo cùng Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng thăm khu vực trưng bày HDBank tại triển lãm 30 năm thị trường chứng khoán

Trong bối cảnh đó, những hoạt động kết nối nhà đầu tư, định chế tài chính quốc tế và doanh nghiệp Việt Nam ngày càng có ý nghĩa. Việc tổ chức Hội nghị Dòng vốn Toàn cầu HDBank 2026 ngay trước lễ kỷ niệm 30 năm ngành chứng khoán cũng đặt câu chuyện huy động vốn trong một góc nhìn rộng hơn: thị trường vốn không chỉ là nơi giao dịch cổ phiếu mà còn là một cấu phần quan trọng trong việc huy động nguồn lực cho nền kinh tế.

Ba thập kỷ trước, thị trường chứng khoán Việt Nam khởi đầu với quy mô rất nhỏ. Sau nhiều giai đoạn phát triển, thị trường đang hướng tới những chuẩn mực cao hơn, mở rộng khả năng tiếp cận nhà đầu tư nước ngoài và tìm kiếm các nguồn vốn dài hạn phục vụ mục tiêu phát triển.

Với những doanh nghiệp, định chế tài chính có mạng lưới đối tác quốc tế, khả năng kết nối các thị trường vốn lớn như London, New York, Singapore, Hong Kong hay Seoul có thể mở ra thêm những lựa chọn về huy động vốn, hợp tác chiến lược và phát triển trong tương lai.

Hội nghị "Dòng vốn toàn cầu – Khát vọng Việt Nam" vì vậy không đơn thuần là một sự kiện trong chuỗi hoạt động của HDBank, mà còn là thông điệp về kỳ vọng đưa thị trường vốn Việt Nam bước sâu hơn vào dòng chảy tài chính quốc tế, trong thời điểm thị trường chứng khoán kỷ niệm dấu mốc 30 năm và chuẩn bị cho một chu kỳ phát triển mới.