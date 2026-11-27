Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam, bà Vũ Thị Chân Phương – Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước trân trọng chào mừng, cảm ơn đồng chí Lê Minh Hưng – Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, Bộ Tài chính, các ban, bộ, ngành trung ương và địa phương; cùng quý vị đại biểu, khách quý trong nước và quốc tế đã đến dự, chia sẻ dấu mốc đặc biệt này.

Ba mươi năm trước, ngày 28/11/1996, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước được thành lập theo Nghị định số 75 của Chính phủ, đặt nền móng cho sự hình thành thị trường chứng khoán Việt Nam. Ngày 28/7/2000, phiên giao dịch đầu tiên chính thức diễn ra với hai cổ phiếu niêm yết – khởi đầu còn khiêm tốn nhưng mang ý nghĩa lịch sử. Đến năm 2004, Ủy ban được chuyển về trực thuộc Bộ Tài chính, qua đó tiếp tục kiện toàn mô hình quản lý và gắn kết chặt chẽ hơn với công tác điều hành chính sách tài chính quốc gia.

Từ những bước đi đầu tiên, thị trường đã phát triển mạnh mẽ cả về quy mô, cấu trúc và vai trò đối với nền kinh tế. Đến nay, vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt gần 10,8 triệu tỷ đồng, tương đương hơn 82% GDP năm 2025. Số tài khoản nhà đầu tư đã vượt 14 triệu. Thanh khoản bình quân đạt hàng chục nghìn tỷ đồng mỗi phiên. Đặc biệt, ngày 21/9/2026 vừa qua, Việt Nam đã chính thức được đưa vào bộ chỉ số toàn cầu FTSE Russell Global Equity Index Series (FTSE GEIS) – một cột mốc đáng tự hào trong hành trình phát triển và hội nhập của thị trường chứng khoán nước nhà. Đây là sự ghi nhận quan trọng đối với nỗ lực cải cách bền bỉ, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn về chất lượng, tính minh bạch và chuẩn mực vận hành.

Những thành quả đó trước hết bắt nguồn từ chủ trương đúng đắn, tầm nhìn chiến lược và sự lãnh đạo nhất quán của Đảng; sự hoàn thiện thể chế của Quốc hội; sự điều hành sát sao của Chính phủ; sự chỉ đạo trực tiếp, xuyên suốt của Bộ Tài chính qua các thời kỳ. Có thể khẳng định, việc kiên trì xây dựng thị trường chứng khoán là một lựa chọn chiến lược nhằm phát triển đồng bộ thị trường tài chính, khơi thông nguồn vốn trung và dài hạn, phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước.

Trên cương vị những người đang tiếp nối công việc của các thế hệ đi trước, lãnh đạo UBCKNN nhấn mạnh rằng thành quả hôm nay không thuộc về riêng một cơ quan hay một thế hệ. Với lòng biết ơn sâu sắc, Chủ tịch UBCKNN trân trọng tri ân các thế hệ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và Bộ Tài chính đã đặt nền móng, định hướng và dành sự quan tâm lớn cho thị trường chứng khoán Việt Nam.

Chủ tịch UBCKNN chân thành cảm ơn sự phối hợp hiệu quả của các ban, bộ, ngành, địa phương và sự hợp tác quý báu của IOSCO, các cơ quan quản lý thị trường chứng khoán, các tổ chức xếp hạng thị trường, các cơ quan, tổ chức và đối tác quốc tế.

Đặc biệt, Chủ tịch UBCKNN trân trọng ghi nhớ công lao của các thế hệ lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; biết ơn những đóng góp bền bỉ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động qua các thời kỳ của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các Sở Giao dịch Chứng khoán, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam, các thành viên thị trường, doanh nghiệp và nhà đầu tư. Từ thời kỳ "khai sơn, phá thạch" đến nay, mỗi bước tiến của thị trường đều in dấu sự quan tâm, chung sức, đồng lòng ấy.

Nền kinh tế Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới, với nhu cầu về vốn ngày càng lớn và yêu cầu ngày càng cao đối với nguồn lực này. Chính vì vậy, chặng đường phía trước đòi hỏi ngành Chứng khoán tiếp tục đổi mới tư duy và phương thức quản lý; hoàn thiện khuôn khổ pháp lý; hiện đại hóa hạ tầng; nâng cao năng lực quản lý, giám sát và thực thi; phát triển cơ sở nhà đầu tư; đa dạng hóa hàng hóa, sản phẩm; nâng cao chất lượng quản trị công ty và tính minh bạch trong công bố thông tin; chủ động hội nhập, tiệm cận chuẩn mực quốc tế. Mục tiêu xuyên suốt là xây dựng thị trường an toàn, hiệu quả, minh bạch và bền vững, thực sự trở thành kênh huy động và phân bổ vốn trung, dài hạn quan trọng, đóng góp thiết thực hơn cho tăng trưởng và năng lực tự chủ của nền kinh tế.

Để thực hiện trọng trách đó, ngành Chứng khoán mong tiếp tục nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, đặc biệt là sự quan tâm của đồng chí Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; sự chỉ đạo trực tiếp, sát sao của Bộ Tài chính, đứng đầu là đồng chí Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn; sự phối hợp chặt chẽ của các ban, bộ, ngành, địa phương; sự hợp tác của các cơ quan, tổ chức quốc tế; cùng niềm tin, sự đồng hành của thành viên thị trường, doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Phát huy truyền thống 30 năm, toàn ngành Chứng khoán xin hứa sẽ tiếp tục đoàn kết, quyết tâm, nỗ lực cao nhất để kế thừa xứng đáng thành quả của các thế hệ đi trước, chủ động đổi mới, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng thị trường chứng khoán Việt Nam ngày càng phát triển, đóng góp ngày càng lớn hơn cho nền kinh tế và sự phồn vinh, thịnh vượng của đất nước.