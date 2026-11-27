Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy và Lãnh đạo Bộ Tài chính, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn trân trọng cảm ơn Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã đến dự, phát biểu chỉ đạo, ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, đóng góp của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Chứng khoán Việt Nam trong suốt 30 năm xây dựng và phát triển.



Bộ trưởng khẳng định, sự hiện diện, quan tâm và chỉ đạo toàn diện của Thủ tướng Chính phủ tại buổi lễ là nguồn động viên, cổ vũ to lớn đối với toàn ngành, đồng thời thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước và Chính phủ đối với sự phát triển của thị trường chứng khoán – một cấu phần quan trọng của thị trường tài chính và nền kinh tế đất nước.

Bộ trưởng cũng trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương, các cơ quan ngoại giao, các tổ chức quốc tế, cùng các thế hệ cán bộ ngành Chứng khoán và thành viên thị trường đã luôn quan tâm, đồng hành, đóng góp cho sự phát triển của ngành Chứng khoán Việt Nam.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực hội nhập quốc tế của thị trường chứng khoán

Theo Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn, những kết quả đạt được trong 30 năm qua là nền tảng quan trọng để ngành Chứng khoán tiếp tục phát triển. Tuy nhiên, chặng đường phía trước đặt ra những yêu cầu cao hơn, không chỉ về quy mô mà quan trọng hơn là chất lượng, tính minh bạch, hiệu quả, sức chống chịu và năng lực hội nhập quốc tế của thị trường.

Trong bối cảnh đất nước đặt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân từ 10%/năm trở lên trong giai đoạn 2026–2030, nhu cầu vốn cho phát triển là rất lớn, đòi hỏi phải khơi thông và huy động hiệu quả các nguồn lực từ khu vực tư nhân, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

Theo đó, thị trường chứng khoán cần phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò là kênh huy động và phân bổ nguồn vốn trung và dài hạn chủ lực, hiệu quả của nền kinh tế, đồng thời tăng cường kết nối với thị trường vốn quốc tế.

Cụ thể hóa các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ bằng chương trình, kế hoạch hành động

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn khẳng định, Bộ Tài chính nghiêm túc lĩnh hội, tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo và những định hướng lớn của Thủ tướng Chính phủ tại Lễ kỷ niệm.

Trên tinh thần đó, Bộ Tài chính cam kết chỉ đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch hành động có trọng tâm, trọng điểm, với tiến độ và trách nhiệm rõ ràng, góp phần xây dựng thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển an toàn và bền vững.

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn bày tỏ mong muốn ngành Chứng khoán tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp và đồng hành của các cơ quan, tổ chức, cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư, để thị trường chứng khoán Việt Nam ngày càng phát triển, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.