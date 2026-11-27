Trên cương vị Chủ tịch Tổ chức Quốc tế các Ủy ban Chứng khoán (IOSCO) – tổ chức quy tụ các cơ quan quản lý thị trường tài chính đến từ hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm cả các nền kinh tế phát triển và mới nổi – ông JEAN-PAUL SERVAIS đã tới tham dự Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam.

Thay mặt IOSCO và mạng lưới các cơ quan quản lý chứng khoán trên toàn cầu, Chủ tịch IOSCO gửi tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và ngành Chứng khoán Việt Nam lời chúc mừng nồng nhiệt nhất nhân dịp kỷ niệm đầy ý nghĩa này. Chủ tịch IOSCO chân thành cảm ơn lời mời của UBCKNN và rất vui mừng khi có cơ hội cùng chung vui tại Hà Nội hôm nay. Sự kiện hôm nay càng có ý nghĩa hơn khi được tổ chức trong khuôn khổ các hoạt động liên quan đến Hội nghị Bàn tròn OECD khu vực châu Á về Quản trị công ty. Trong ngày hôm qua, trên cương vị Chủ tịch Ủy ban Quản trị công ty OECD, Chủ tịch IOSCO đã vinh dự phát biểu khai mạc và giới thiệu Bộ Hướng dẫn của OECD dành cho tổ chức phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

Ba mươi năm trước, việc thành lập Ủy ban Chứng khoán Nhà nước là một dấu mốc quan trọng, đặt nền móng cho quá trình xây dựng thị trường chứng khoán Việt Nam minh bạch, hoạt động trên cơ sở pháp luật và các chuẩn mực rõ ràng. Trải qua ba thập kỷ phát triển, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã từng bước khẳng định vai trò trụ cột trong hệ thống tài chính Việt Nam, luôn đặt mục tiêu bảo vệ nhà đầu tư, bảo đảm tính minh bạch, công bằng của thị trường và duy trì ổn định hệ thống lên hàng đầu. Những nỗ lực đó không chỉ góp phần củng cố niềm tin trong nước mà còn nâng cao vị thế của thị trường vốn Việt Nam trong cộng đồng tài chính khu vực và quốc tế.

Trong bối cảnh thị trường tài chính ngày càng có sự liên kết chặt chẽ giữa các quốc gia, hợp tác quốc tế đã trở thành yêu cầu thiết yếu đối với công tác quản lý, giám sát thị trường chứng khoán. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam đã và đang là một thành viên tích cực trong nỗ lực chung đó. Kể từ khi trở thành thành viên chính thức của IOSCO vào năm 2001, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã tích cực tham gia các hoạt động của các ủy ban chuyên môn, đóng góp vào quá trình hài hòa hóa các quy định quản lý và nâng cao chất lượng giám sát thị trường trên phạm vi toàn cầu.

Chủ tịch IOSCO đặc biệt đánh giá cao sự tham gia tích cực của Quý Cơ quan tại Tiểu ban Khu vực châu Á – Thái Bình Dương (APRC) cũng như những đóng góp thiết thực vào các diễn đàn đối thoại và hợp tác trong khu vực. Việc Việt Nam tham gia ký kết Bản ghi nhớ đa phương về hợp tác và trao đổi thông tin (MMoU) năm 2013, tiếp đó là Bản ghi nhớ đa phương về hợp tác giám sát (S-MMoU) trong khu vực vào năm 2025, cho thấy quan hệ hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giám sát thị trường ngày càng được củng cố. Đây là những khuôn khổ quan trọng, tạo điều kiện để các cơ quan quản lý chia sẻ thông tin phục vụ công tác thanh tra, giám sát và thực thi pháp luật; phối hợp điều tra các hành vi vi phạm, qua đó tăng cường bảo vệ nhà đầu tư trên phạm vi toàn cầu.

Chủ tịch IOSCO cũng chúc mừng Việt Nam với những bước tiến mạnh mẽ trong hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và hiện đại hóa thị trường chứng khoán, dưới sự chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính và những nỗ lực triển khai của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Những nỗ lực này đã góp phần quan trọng đưa thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp, có hiệu lực từ ngày 21 tháng 9 năm 2026.

Những cải cách của Việt Nam cũng phù hợp với các định hướng ưu tiên ngày càng được IOSCO chú trọng, bao gồm xây dựng các giải pháp quản lý thiết thực, triển khai hiệu quả các chuẩn mực quốc tế, phát triển thị trường vốn và nâng cao năng lực quản lý, giám sát. Đây là những yếu tố quan trọng giúp các quốc gia hoàn thiện khuôn khổ giám sát, nâng cao khả năng chống chịu của thị trường và thúc đẩy dòng vốn đầu tư bền vững trong dài hạn.

IOSCO luôn cam kết hỗ trợ các quốc gia thông qua hoạt động chia sẻ kinh nghiệm giữa các cơ quan quản lý và các chương trình hỗ trợ kỹ thuật có trọng tâm. Thông qua những sáng kiến mới, Chủ tịch IOSCO mong muốn tăng cường kết nối giữa các cơ quan quản lý để cùng trao đổi, tháo gỡ những khó khăn chung trong quá trình phát triển thị trường và xây dựng các giải pháp thiết thực, phù hợp với điều kiện của từng quốc gia. Theo đó, các quốc gia tham gia sẽ cùng xây dựng Lộ trình phát triển thị trường vốn quốc gia (Country Blueprint), trong đó xác định những cải cách cần triển khai, các vấn đề cần lưu ý trong quá trình thực hiện và những bước đi cụ thể tiếp theo.

Đối với Việt Nam, cũng như nhiều quốc gia trên thế giới, chặng đường phát triển tiếp theo mở ra cả những cơ hội lớn và những trách nhiệm mới. Một thị trường chứng khoán có khả năng chống chịu tốt, được quản trị hiệu quả và kết nối sâu rộng với thị trường quốc tế sẽ là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững. IOSCO sẵn sàng tiếp tục đồng hành và củng cố quan hệ hợp tác chặt chẽ với Việt Nam, đồng thời phối hợp với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong việc nâng cao năng lực giám sát và thúc đẩy sự hội nhập ngày càng sâu rộng của thị trường chứng khoán Việt Nam vào hệ thống tài chính toàn cầu.