Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HoSE: HPG) vừa thông qua nghị quyết góp vốn thành lập CTCP Nguyên vật liệu Hòa Phát nhằm thực hiện các hoạt động đầu tư, sản xuất và kinh doanh trong lĩnh vực nguyên liệu, vật liệu của tập đoàn.

Theo nghị quyết ngày 26/11/2026, doanh nghiệp mới có vốn điều lệ dự kiến 100 tỷ đồng, trong đó Hòa Phát góp 99,9 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ sở hữu 99,9%. Với tỷ lệ sở hữu dự kiến 99,9%, Nguyên vật liệu Hòa Phát sẽ trở thành công ty con do tập đoàn trực tiếp nắm quyền chi phối. Công ty dự kiến đặt trụ sở chính tại số 66 Nguyễn Du, phường Cửa Nam, TP. Hà Nội, với lĩnh vực hoạt động chính là bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.

Đáng chú ý, HĐQT Hòa Phát ủy quyền cho ông Trần Vũ Minh, con trai tỷ phú Trần Đình Long, quản lý toàn bộ phần vốn góp của tập đoàn tại doanh nghiệp mới. Đồng thời, Chủ tịch HĐQT Hòa Phát được quyền thay đổi người đại diện quản lý phần vốn góp này.

Việc thành lập pháp nhân mới trong lĩnh vực nguyên vật liệu diễn ra trong bối cảnh Hòa Phát đang mở rộng quy mô sản xuất thép, kéo theo nhu cầu lớn về nguồn cung nguyên liệu đầu vào. Trong những năm qua, tập đoàn đã xây dựng chuỗi sản xuất khép kín từ thượng nguồn quặng sắt đến các sản phẩm thép thành phẩm, đồng thời đầu tư vào hoạt động khai thác khoáng sản, cảng biển và vận tải biển nhằm nâng cao khả năng chủ động nguồn cung.

Tháng 9/2026, Hòa Phát cũng đánh dấu 10 năm hợp tác với Vale, tập đoàn sản xuất quặng sắt hàng đầu thế giới. Hai bên đồng thời ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực kỹ thuật vật liệu phục vụ ngành luyện kim Việt Nam.

Trong báo cáo cập nhật quý III/2026, Hòa Phát cho biết diễn biến giá than luyện cốc neo cao trong khi giá quặng sắt hạ nhiệt đang đặt ra những thách thức đối với công tác quản trị chi phí nguyên liệu trong hoạt động sản xuất thép.

Việc được giao trọng trách tại Nguyên vật liệu Hòa Phát diễn ra không lâu sau khi ông Trần Vũ Minh tiếp tục gia tăng sở hữu tại tập đoàn. Trong khoảng thời gian từ ngày 7/10 đến 28/10/2026, ông Minh đã mua thêm 10 triệu cổ phiếu HPG thông qua phương thức khớp lệnh, trên tổng số 50 triệu cổ phiếu đăng ký. Nguyên nhân không hoàn tất giao dịch là do diễn biến thị trường chưa phù hợp.

Sau giao dịch, lượng cổ phiếu HPG do ông Minh nắm giữ tăng lên hơn 240,6 triệu đơn vị, tương đương 2,85% vốn điều lệ Hòa Phát. Ông Minh hiện cũng là Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Đại Phong, doanh nghiệp sở hữu gần 4 triệu cổ phiếu HPG.

Trong khi đó, Chủ tịch Trần Đình Long đang nắm giữ gần 2,18 tỷ cổ phiếu HPG, tương ứng tỷ lệ 25,797%. Bà Vũ Thị Hiền, vợ ông Long, sở hữu 580,8 triệu cổ phiếu, tương đương 6,879% vốn điều lệ.

Việc thành lập thêm doanh nghiệp trong lĩnh vực nguyên vật liệu diễn ra trong bối cảnh quy mô sản xuất và kinh doanh thép của Hòa Phát đang tăng trưởng mạnh. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, tập đoàn ghi nhận doanh thu 171.539 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 23.746 tỷ đồng, lần lượt tăng 54% và 104% so với cùng kỳ năm trước. Với kết quả này, Hòa Phát đã hoàn thành 82% kế hoạch doanh thu và vượt 8% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Thép tiếp tục là lĩnh vực kinh doanh chủ lực, đóng góp 97% doanh thu và 77% lợi nhuận của tập đoàn. Sau 9 tháng, Hòa Phát đã sản xuất 10,7 triệu tấn thép thô, tăng 35% so với cùng kỳ. Riêng sản lượng tiêu thụ thép cuộn cán nóng (HRC) đạt 5,47 triệu tấn, tăng 59%.

Với công suất 16 triệu tấn thép mỗi năm, Hòa Phát hiện là nhà sản xuất thép lớn nhất Đông Nam Á. Bên cạnh việc mở rộng quy mô sản xuất, tập đoàn đang đẩy mạnh phát triển các dòng thép chất lượng cao. Trong đó, dự án Nhà máy sản xuất ray đường sắt và thép đặc biệt tại Dung Quất có công suất 700.000 tấn/năm, dự kiến cung cấp sản phẩm ray ra thị trường từ quý II/2027.