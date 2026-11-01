Giữa những biến động mạnh của thị trường chứng khoán Việt Nam, câu chuyện nhà đầu tư nên ứng xử thế nào khi danh mục thua lỗ trở thành chủ đề đáng chú ý tại Hội thảo "Chiến lược đầu tư 2027 – Đón những cơ hội" do Chứng khoán VPBank (VPBankS) tổ chức.

Tại phiên thảo luận, bà Nguyễn Thị Hằng Nga - Tổng Giám đốc Công ty Quản lý Quỹ Vietcombank (VCBF) đưa ra quan điểm thẳng thắn rằng thua lỗ là một phần không thể tránh khỏi khi đầu tư cổ phiếu. Theo bà, thị trường luôn tồn tại những biến động ngắn hạn mà ngay cả các nhà đầu tư chuyên nghiệp cũng khó dự đoán chính xác, vì vậy việc kỳ vọng danh mục luôn tăng giá là điều không thực tế.

"Lỗ là bình thường. Nếu đã đầu tư cổ phiếu thì các bạn xác định là nó phải có biến động ngắn hạn và phải chấp nhận cái biến động ngắn hạn đó", bà chia sẻ.

Ngay cả các tổ chức chuyên nghiệp cũng khó dự báo chính xác thị trường

Lý giải quan điểm trên, đại diện VCBF cho rằng khó khăn lớn nhất không chỉ là dự đoán thị trường sẽ tăng hay giảm, mà còn là duy trì độ chính xác của những dự báo trong thời gian dài. Nhà đầu tư có thể nhận định đúng một vài lần, nhưng chỉ một lần sai cũng có thể gây ra hậu quả đáng kể đối với danh mục.

Để minh họa, bà Nga dẫn lại một thống kê được tổng hợp trước hội thảo. Theo đó, trong số 17 công ty chứng khoán đưa ra nhận định về thị trường năm 2026, có tới 16 công ty kỳ vọng VN-Index tăng, với mức tăng dự báo từ 8% đến 23%. Chỉ một công ty đưa ra kịch bản chỉ số tăng vào đầu năm nhưng giảm về cuối năm. Tuy nhiên, những biến động thực tế trong năm cho thấy diễn biến thị trường không dễ đi theo các kịch bản được xây dựng từ trước.

Không chỉ riêng năm 2026, sự chênh lệch lớn giữa dự báo và thực tế từng xuất hiện trong quá khứ. Chuyên gia llấy ví dụ năm 2022, khi mức dự báo bình quân cho VN-Index cuối năm được bà thống kê khoảng 1.784 điểm, trong khi chỉ số thực tế kết thúc năm quanh 1.000 điểm. Như vậy, mức dự báo cao hơn kết quả thực tế khoảng 74%, cho thấy những sai lệch đáng kể có thể xảy ra ngay cả trong các nhận định được đưa ra bởi những tổ chức hoạt động chuyên nghiệp trên thị trường.

Theo đại diện VCBF, việc dự đoán VN-Index trở nên khó khăn bởi chỉ số không chỉ chịu ảnh hưởng từ lợi nhuận của doanh nghiệp mà còn phụ thuộc vào mức định giá nhà đầu tư sẵn sàng trả cho khoản lợi nhuận đó. Trong khi kết quả kinh doanh chịu tác động từ tăng trưởng kinh tế, chính sách tiền tệ, tài khóa và môi trường kinh doanh, mặt bằng định giá lại biến động theo dòng tiền, kỳ vọng và đặc biệt là tâm lý thị trường. Chính yếu tố tâm lý khiến nhà đầu tư thường có xu hướng phản ứng thái quá, lạc quan hơn khi chứng khoán tăng và bi quan hơn khi giá cổ phiếu liên tục đi xuống.

"Nhà đầu tư thì luôn luôn là phản ứng thái quá: khi mà tốt thì nghĩ là nó sẽ tốt nữa, và khi mà nó xấu thì nghĩ là nó sẽ xấu nữa", bà Nga nhận xét.

Thị trường giảm quá rồi sẽ có lúc tăng, nhưng không ai biết chính xác khi nào

Từ những khó khăn trong việc dự đoán ngắn hạn, đại diện VCBF cho rằng thay vì liên tục tìm kiếm thời điểm tạo đáy hay đỉnh của thị trường, nhà đầu tư nên tập trung nhiều hơn vào giá trị của tài sản đang nắm giữ. Khi thị trường chịu áp lực bán quá mức, giá cổ phiếu có thể giảm xuống những vùng hấp dẫn, trong khi dòng tiền từ các kênh đầu tư khác có thể quay trở lại khi điều kiện thuận lợi hơn. Tuy nhiên, thời điểm xuất hiện sự đảo chiều vẫn là điều rất khó xác định.

"Nếu mà thị trường mà bị bán quá, giảm quá thì đương nhiên nó sẽ phải tăng thôi, còn đến lúc nào nó tăng thì chúng ta sẽ rất là khó để dự đoán", bà chia sẻ.

Đây cũng là lý do VCBF không xây dựng chiến lược đầu tư dựa trên khả năng dự báo chính xác biến động của VN-Index. Thay vào đó, quỹ lựa chọn những doanh nghiệp có khả năng gia tăng giá trị theo thời gian, đồng thời so sánh giá trị nội tại với mức giá đang được giao dịch trên thị trường. Theo bà Nga, việc mua và nắm giữ doanh nghiệp tốt trong dài hạn phù hợp hơn với cách tiếp cận của quỹ so với việc liên tục thay đổi danh mục theo những biến động ngắn hạn.

Quan điểm này cũng nhận được sự đồng tình từ bà Lê Yến Quỳnh, Tổng Giám đốc Công ty Quản lý Quỹ Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank Capital). Theo bà Quỳnh, những sự kiện bất ngờ, thường được gọi là "thiên nga đen" như đại dịch Covid-19, biến động thuế quan hay các cú sốc phát sinh ngay tại thị trường Việt Nam, có thể làm gia tăng đáng kể mức độ biến động của giá cổ phiếu. Dù vậy, không phải sự kiện nào cũng làm thay đổi nền tảng kinh doanh dài hạn của doanh nghiệp.

Vì thế, theo lãnh đạo VPBank Capital, việc nhận định thị trường và quyết định hành động cần được tách biệt. Các công ty quản lý quỹ vẫn phải phân tích nguyên nhân khiến cổ phiếu biến động, nhưng điều quan trọng là xác định liệu những yếu tố đó có thực sự ảnh hưởng đến triển vọng doanh nghiệp hay không. Nếu doanh nghiệp vẫn có khả năng vượt qua những cú sốc bất ngờ, việc vội vàng điều chỉnh danh mục có thể không mang lại kết quả như kỳ vọng, nhất là khi thị trường đôi khi phục hồi chỉ sau một thời gian ngắn.