Nghịch lý của dòng vốn ngoại tại Việt Nam

Chia sẻ tại Hội nghị Dòng vốn Toàn cầu HDBank 2026 và Công bố IPO HD Securities, TS. Lê Anh Tuấn - Tổng Giám đốc Dragon Capital kể lại cuộc trò chuyện trong chuyến công tác gần đây tại Singapore với một người bạn đang quản lý quỹ đầu tư quy mô hơn 10 tỷ USD. Khi được hỏi vì sao Việt Nam vẫn chưa nằm trong danh sách khuyến nghị đầu tư hàng đầu, người này thẳng thắn trả lời rằng chừng nào Việt Nam chưa chính thức được đưa vào các bộ chỉ số thị trường mới nổi, quy chế đầu tư của quỹ vẫn chưa cho phép phân bổ vốn.

Câu chuyện phần nào cho thấy những rào cản mà thị trường chứng khoán Việt Nam đang đối mặt trong cuộc đua thu hút dòng vốn quốc tế, đồng thời lý giải một nghịch lý kéo dài suốt nhiều năm: Vì sao Việt Nam là điểm đến hấp dẫn của dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), nhưng lại liên tục chứng kiến làn sóng rút vốn trên thị trường chứng khoán?

Theo TS. Lê Anh Tuấn, trong vòng 5 năm qua, giá trị bán ròng lũy kế của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam lên tới khoảng 17 tỷ USD, tương đương khoảng 20% quy mô dự trữ ngoại hối quốc gia. Dù con số này phản ánh diễn biến không mấy tích cực của dòng vốn ngoại, vị chuyên gia cho rằng cần nhìn nhận đúng bản chất vấn đề.

"Nhà đầu tư nước ngoài không hề ghét Việt Nam", ông nhấn mạnh.

Minh chứng rõ nét nhất nằm ở sức hút của nền kinh tế thực. Xét trên tỷ lệ vốn FDI so với GDP, TS. Lê Anh Tuấn đánh giá Việt Nam là một trong những câu chuyện thành công nổi bật nhất thế giới. Việc dòng vốn quốc tế vẫn đổ mạnh vào nền kinh tế, trong khi thị trường chứng khoán trải qua một trong những đợt rút vốn ròng nghiêm trọng, cho thấy vấn đề nằm ở những rào cản mang tính cấu trúc, trong đó có giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài (FOL).

Theo số liệu được vị chuyên gia đưa ra, tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trên tổng vốn hóa thị trường chứng khoán Việt Nam hiện chỉ khoảng 8%, thấp hơn đáng kể so với mức 18% tại Malaysia, trên 20% tại Thái Lan và 35% tại Hàn Quốc.

Chứng khoán có thể tăng 20–30% mà không cần định giá đắt đỏ

Làn sóng bán ròng kéo dài diễn ra trong bối cảnh mặt bằng định giá của thị trường chứng khoán Việt Nam đã xuống mức thấp đáng kể so với các chu kỳ trước. Đơn cử, trong giai đoạn phục hồi sau đại dịch, nhóm cổ phiếu tiêu dùng từng giao dịch ở mức P/E 25–30 lần, song hiện nay, ngay cả những doanh nghiệp tiêu dùng hàng đầu cũng chỉ được định giá dưới 15 lần lợi nhuận.

Theo TS. Lê Anh Tuấn, mức định giá hiện tại không phản ánh triển vọng tăng trưởng dài hạn bình thường của nền kinh tế. Thay vào đó, thị trường đang được định giá như thể Việt Nam phải trải qua một năm khủng hoảng nghiêm trọng.

Tuy nhiên, chính mặt bằng định giá thấp lại là cơ sở cho sự lạc quan của vị chuyên gia khi hướng về năm 2027. Ông kỳ vọng khi áp lực bán ròng của khối ngoại dần cạn kiệt và không còn là vấn đề lớn, cục diện thị trường sẽ thay đổi đáng kể.

Điều đáng chú ý là trong kịch bản của TS. Lê Anh Tuấn, thị trường không cần bước vào một giai đoạn hưng phấn hay được định giá đắt đỏ để mang lại mức sinh lời hấp dẫn. Chỉ riêng việc thu hẹp khoảng cách giữa thị giá và giá trị hợp lý của cổ phiếu cũng có thể tạo ra dư địa tăng trưởng đáng kể.

"Chỉ cần thị trường quay trở lại mức định giá hợp lý, chứ chưa cần định giá đắt đỏ, nhà đầu tư đã có thể kỳ vọng mức sinh lời tối thiểu 20–30%", ông nhận định.

Với những kỳ vọng này, TS. Lê Anh Tuấn đồng tình với quan điểm lạc quan của ông Thomas Nguyễn – Giám đốc Thị trường Nước ngoài, Chứng khoán SSI – và tin rằng năm 2027 sẽ là một năm tích cực và bùng nổ hơn nhiều đối với thị trường chứng khoán Việt Nam.