Theo đó, REE nhận được Quyết định số 1605/QĐCT ngày 26/11/2026 của Cục thuế về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế qua kiểm tra thuế.

Quyết định nêu rõ, doanh nghiệp này đã có hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp. REE bị phạt tiền hơn 210 triệu đồng (20% số thuế phải nộp tăng thêm); bị buộc nộp đủ số tiền thuế thiếu vào Ngân sách Nhà nước gần 1,1 tỷ đồng (thuế GTGT, thuế TNDN các năm 2022, 2023, 2024 và 2025).

Ngoài ra, REE còn phải nộp gần 273 triệu đồng tiền chậm nộp tiền thuế. Số tiền chậm nộp tiền thuế nêu trên được tính đến hết ngày 20/11/2026. Doanh nghiệp có trách nhiệm tự tính và nộp số tiền chậm nộp tiền thuế kể từ sau ngày 20/11/2026 đến ngày thực nộp số thuế truy thu, tiền phạt, tiền chậm nộp vào Ngân sách Nhà nước.

Trong một diễn biến khác, HĐQT REE đã ban hành Nghị quyết về việc thông qua sử dụng toàn bộ phần vốn góp 500 tỷ đồng tại Công ty TNHH Điện gió REE Duyên Hải 2 (REE DHWP2) và 400 tỷ đồng tại Công ty TNHH Điện gió REE Duyên Hải 3 (REE DHWP3) để góp tăng vốn điều lệ cho Công ty TNHH Năng lượng REE (REE Energy). Thời gian thực hiện trong quý IV/2026.

Sau khi được góp thêm vốn, REE Energy tăng từ 10.500 tỷ đồng lên 11.900 tỷ đồng.

Trước đó, trung tuần tháng 10/2026, HĐQT REE đã thông qua việc phê duyệt cho REE Energy thành lập Công ty TNHH REE Energy Finance (REE Energy Finance) tại Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam (VIFC) tại TP.HCM.

REE Energy Finance có vốn điều lệ 1 triệu USD. Trong quá trình hoạt động, vốn điều lệ sẽ được xem xét điều chỉnh tăng linh hoạt theo từng giai đoạn, phù hợp với tiến độ tài trợ vốn và quy mô góp vốn vào các công ty dự án.

Chủ tịch REE Energy Finance dự kiến là ông Nguyễn Quang Quyền; Giám đốc/Người đại diện theo pháp luật là bà Nguyễn Ngọc Nhất Hạnh.