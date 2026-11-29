Công ty Cổ phần Nam Việt (MCK: ANV, sàn HoSE) vừa công bố văn bản thông báo về giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.

Theo đó, ông Doãn Chí Thiên- Phó Tổng Giám đốc thường trực của Nam Việt, vừa đăng ký mua vào 1 triệu cổ phiếu ANV nhằm mục đích cá nhân.

Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 2/12/2026 đến ngày 31/12/2026 bằng phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

Ảnh minh họa: ANV

Nếu giao dịch thành công, ông Doãn Chí Thiên sẽ tăng sở hữu từ hơn 4,1 triệu cổ phiếu lên hơn 5,1 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu tăng từ 1,55% lên 1,93% vốn tại Nam Việt.

Được biết, ông Doãn Chí Thiên cũng chính là con trai ông Doãn Tới- Tổng Giám đốc của Nam Việt.

Về tình hình kinh doanh, theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, Nam Việt ghi nhận doanh thu thuần gần 2.071 tỷ đồng, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm trước.

Sau khi trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp đạt hơn 404,6 tỷ đồng, giảm 17% so với cùng kỳ; biên lợi nhuận gộp giảm từ 24,4% xuống 19,5%.

Trong kỳ, Nam Việt còn thu về gần 27 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính, tăng 103% so với cùng kỳ. Cùng chiều, chi phí tài chính cũng tăng từ 16,7 tỷ đồng lên 33,5 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, chi phí bán hàng tăng 11,1% so với cùng kỳ, lên mức hơn 132,7 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp ở mức hơn 22 tỷ đồng, tăng 4,8%.

Kết quả, sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, Nam Việt báo lãi ròng quý III/2026 đạt gần 206,7 tỷ đồng, giảm 27% so với quý III/2025.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Nam Việt mang về doanh thu thuần hơn 5.849,3 tỷ đồng, tăng 21% so với 9 tháng đầu năm 2025; lợi nhuận sau thuế đạt gần 536,9 tỷ đồng, giảm 28,2%.

Tính đến ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Nam Việt ở mức hơn 6.758,3 tỷ đồng, tăng 16% so với đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho gần 1.082,2 tỷ đồng và các khoản phải thu ngắn hạn hơn 1.355,5 tỷ đồng, lần lượt chiếm 16% và 20,1% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức gần 2.695 tỷ đồng, tăng 17,3% so với đầu năm. Trong đó, doanh nghiệp vay và nợ thuê tài chính gần 2.000,8 tỷ đồng, chiếm 74,2% tổng nợ.