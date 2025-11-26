Binance bị tố để lọt dòng tiền bất hợp pháp 1 tỷ USD, xây hệ thống riêng để trốn giám sát

Binance — một trong những sàn giao dịch tiền số lớn nhất thế giới — vừa bị cuốn vào tranh cãi pháp lý mới, khi hơn 300 gia đình nạn nhân đệ đơn kiện tại tòa án Mỹ, cáo buộc nền tảng này để lọt dòng tiền bất hợp pháp trị giá hơn 1 tỷ USD phục vụ khủng bố. Theo Reuters, nguyên đơn cho rằng Binance “biết” về các giao dịch có dấu hiệu bất thường nhưng vẫn không thực hiện hành động đủ mạnh để ngăn chặn.

Trong đơn kiện dài hơn 200 trang, nhóm nguyên đơn lập luận rằng hệ thống của Binance cho phép các giao dịch quy mô lớn được thực hiện mà thiếu cơ chế giám sát hiệu quả, từ đó mở ra khoảng trống để nhiều tài khoản có rủi ro cao vận hành mà không bị kiểm tra. Hơn 50 triệu USD trong số các giao dịch bị cáo buộc đã được chuyển đi vào tháng 10/2023, thời điểm đơn kiện cho rằng lẽ ra Binance phải siết chặt kiểm soát.

Financial Times bổ sung rằng đơn kiện nhắm trực tiếp vào người sáng lập Binance, Changpeng Zhao (CZ), cáo buộc ông “thiết kế và vận hành một nền tảng tối giản kiểm soát”, khiến việc theo dõi nguồn tiền trở nên kém hiệu quả. Đây là áp lực tiếp theo sau khi CZ từng nhận tội trong một vụ án khác tại Mỹ năm 2023 và Binance phải nộp khoản phạt kỷ lục hàng tỷ USD do vi phạm quy định chống rửa tiền và các lệnh kiểm soát tài chính.

Ngoài ra, đơn kiện đề cập hoạt động giao dịch lớn thực hiện từ các địa chỉ IP khó giải thích — bao gồm nhiều giao dịch từ một thị trấn chỉ có khoảng 1.000 dân tại Bắc Dakota. Những chi tiết này được nguyên đơn sử dụng để lập luận rằng Binance không áp dụng đầy đủ quy trình và kiểm soát chống rửa tiền (AML) theo tiêu chuẩn quốc tế.

“Đây không phải là một sai sót về tuân thủ; mà là một mô hình kinh doanh”, Jonathan Missner, luật sư của một số trong hơn 70 gia đình bên nguyên đơn trong vụ kiện, cho biết. “Cuộc điều tra của chúng tôi cho thấy Binance đã xây dựng các hệ thống được thiết kế để trốn tránh sự giám sát, sử dụng mạng lưới ngoài chuỗi và các biện pháp kiểm soát yếu kém của mình để chuyển những khoản tiền khổng lồ”.

New York Post, dẫn nội dung từ đơn kiện gốc, cũng cho biết một số tài khoản xử lý lượng tiền rất lớn mà không có tài liệu rõ ràng về nguồn thu nhập hay danh tính, làm gia tăng nghi vấn về lỗ hổng trong việc giám sát người dùng.

Binance phản hồi qua tuyên bố gửi Financial Times rằng công ty “tuân thủ các quy định và hợp tác đầy đủ với giới chức quốc tế”. Tuy nhiên, phía đơn kiện cho rằng chưa có bằng chứng rõ ràng về việc Binance đã thay đổi mô hình kiểm soát một cách căn bản sau các vụ việc trước đây.

﻿Đối với Binance, vụ kiện này gây ra rủi ro lớn hơn những gì xuất hiện trên mặt báo. Reuters cho rằng đây có thể là vụ kiện mang tính chất “phác họa lại toàn bộ lịch sử vận hành” của Binance — từ mô hình không trụ sở cố định, mạng lưới pháp lý chồng chéo, đến việc mở rộng ra hàng trăm thị trường mà không có một cấu trúc kiểm soát thống nhất.

Theo: Financial Times, The NY Times﻿



