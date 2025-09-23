Hé lộ về công ty đầu tư trị giá 10 tỷ USD của ông chủ sàn Binance CZ

Công ty đầu tư trị giá 10 tỷ USD của Changpeng Zhao (CZ) – đồng sáng lập sàn giao dịch tiền số Binance đang cân nhắc khả năng mở cửa cho các nhà đầu tư bên ngoài trong tương lai.

YZi Labs, được tách ra từ Binance hồi tháng 1, hiện là một trong những nhà đầu tư lớn nhất thế giới trong lĩnh vực tiền số. Công ty này đang quản lý khối tài sản của CZ cùng một số ít lãnh đạo cấp cao đầu tiên của Binance, trong đó có Yi He – đồng sáng lập kiêm bạn đời lâu năm của ông.

Năm 2022, YZi từng nhận khoảng 300 triệu USD vốn bên ngoài trước khi hoàn trả lại một phần. Hiện công ty đang rót vốn vào các startup về tiền số, công nghệ sinh học và trí tuệ nhân tạo (AI), đồng thời để ngỏ khả năng chuyển đổi thành một quỹ đầu tư chính thức.

“Luôn có nhiều nhà đầu tư bên ngoài quan tâm và chúng tôi cuối cùng sẽ cân nhắc trở thành một quỹ hướng ngoại. Nhưng hiện tại thì chưa sẵn sàng”, Ella Zhang, Giám đốc YZi Labs trả lời phỏng vấn với Financial Times.

Bà Zhang, hiện làm việc tại San Francisco nói thêm: “Trong AI và biotech, chúng tôi vẫn đang ở giai đoạn đầu, xây dựng đội ngũ. Khi có đủ chuyên môn và sự tự tin, chúng tôi sẽ mở cửa cho nhà đầu tư bên ngoài. Đó sẽ là một trách nhiệm rất lớn”.

Nếu YZi sau này tiếp nhận vốn từ các nhà đầu tư Mỹ, công ty sẽ phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ hơn từ các cơ quan quản lý.

CZ đồng sáng lập Binance năm 2017, đưa sàn này trở thành lớn nhất thế giới, mang lại cho ông khối tài sản hơn 80 tỷ USD (theo Forbes). Năm 2023, CZ nhận tội hình sự tại Mỹ vì không bảo vệ chống rửa tiền. Binance cũng nhận tội liên quan đến rửa tiền, vi phạm lệnh trừng phạt quốc tế và phải nộp hơn 4,3 tỷ USD tiền phạt. Bộ Tài chính Mỹ cho biết sàn đã không báo cáo “hơn 100.000 giao dịch đáng ngờ” liên quan đến lạm dụng trẻ em, buôn ma túy và các nhóm khủng bố.

Sau khi từ chức, CZ đã ngồi tù 4 tháng vào năm ngoái.

Gia nhập Binance từ 2018, Zhang là người sáng lập mảng đầu tư Binance Labs trước khi dẫn dắt YZi Labs. Bà chia sẻ rằng việc triển khai 10 tỷ USD vào thị trường tiền số là cực kỳ khó khăn: “CZ nói với tôi: ‘Thử thách của cô là triển khai vốn’. Tìm đủ tài sản chất lượng đáp ứng tiêu chuẩn của chúng tôi là rất khó”.

Dù bị cấm điều hành Binance, CZ vẫn là cổ đông lớn nhất.

YZi Labs gần đây đã đầu tư vào nhiều công ty “kho bạc tiền số” – các doanh nghiệp huy động vốn công khai để mua token. Công ty đã tham gia một thương vụ 1 tỷ USD với các cựu lãnh đạo của Bitmain (hãng đào Bitcoin lớn của Trung Quốc), và hồi tháng 7 dẫn đầu vòng gọi vốn 500 triệu USD vào một công ty thuốc lá điện tử niêm yết trên Nasdaq.

Hiện khoảng 70% danh mục đầu tư của công ty nằm ở tài sản số, nhưng sự quan tâm đến AI và robot đang tăng mạnh.

“CZ tin rằng robot sẽ giúp con người làm việc và các giao dịch của họ sẽ được thực hiện thông qua ví tiền số”, Zhang nói.

Bà nhấn mạnh nhóm 12 người của YZi Labs theo đuổi chiến lược “cực kỳ dài hạn”: “Chúng tôi không giống những quỹ VC khác tính toán lợi nhuận nhân bội hằng năm”.

Theo: Financial Times