Bình Dương: Nhân viên Agribank báo công an phong tỏa tài khoản ngân hàng sau khi thấy nhiều giao dịch bất thường, được khen thưởng vì ngăn chặn kịp thời hành vi lừa đảo

Theo thông tin từ Agribank, ngày 18/02/2025, khách hàng Lê Quang P. D. đến Trụ sở Agribank Chi nhánh tỉnh Bình Dương phản ánh có giao dịch mua vé máy bay số tiền 5.386.000 đồng qua một tài khoản trên nền tảng Facebook. Cụ thể, tài khoản mạng xã hội trên đã nhắn tin yêu cầu khách hàng chuyển khoản thanh toán vé máy bay lần 01 nhưng thông báo nội dung chuyển khoản sai, sau đó yêu cầu chuyển khoản lại lần 02 theo nội dung khác và sẽ được hoàn tiền, nhưng lại bằng hình thức phải nhấp vào một đường link và điền thông tin cá nhân.

Sau khi đến Agribank Bình Dương, giao dịch viên Trần Thị Phương Anh tiếp nhận thông tin của khách hàng và nhận thấy có dấu hiệu của hành vi lừa đảo nên đã tiến hành tra soát. Cụ thể, tài khoản yêu cầu chuyển tiền trên được mở tại Agribank Chi nhánh Bình Dương, có phát sinh nhiều giao dịch đột biến về doanh số giao dịch, đặc biệt các giao dịch chuyển tiền đến nhanh chóng được chuyển đi số tài khoản của một ngân hàng khác và chỉ để lại số dư dưới 100.000 đồng.

Nhận thấy có dấu hiệu bất thường, giao dịch viên đã kịp thời giải thích để khách hàng không chuyển tiền lần 02, đồng thời Chi nhánh nhanh chóng có báo cáo đến Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Bình Dương và Cục phòng chống rửa tiền của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về tình huống trên. Lực lượng Công an đã yêu cầu Chi nhánh và khách hàng phối hợp xử lý; đề nghị khách hàng có đơn trình báo, Chi nhánh Bình Dương cũng đã nhanh chóng phong tỏa tài khoản theo lệnh phong tỏa từ cơ quan Công an.

Agribank Chi nhánh tỉnh Bình Dương khen thưởng, biểu dương kịp thời cán bộ ngăn chặn hành vi lừa đảo

Nhờ sự cẩn trọng và nhạy bén của giao dịch viên đã kịp thời giúp khách hàng tránh được tổn thất không đáng có, đồng thời phối hợp nhanh chóng với cơ quan chức năng phong tỏa tài khoản, tránh các tình huống đối tượng lừa đảo nhiều người dùng khác.

Để kịp thời biểu dương, ngày 14/3 vừa qua, Ban Giám đốc Agribank Chi nhánh tỉnh Bình Dương đã khen thưởng đột xuất đối với giao dịch viên Trần Thị Phương Anh có thành tích trong việc phát hiện, ngăn chặn hành vi lừa đảo của các đối tượng giả mạo, chiếm đoạt tài sản của khách hàng trên mạng xã hội.

Từ đầu năm 2025 đến nay, cán bộ nhân viên Agribank Chi nhánh tỉnh Bình Dương đã thường xuyên thực hiện các hình thức tuyên truyền, nhận biết; kịp thời cảnh báo giúp khách hàng bảo vệ được tài sản trị giá lớn, ngăn chặn nhiều nhất là các trường hợp giả danh cơ quan như cục thuế, điện lực… yêu cầu chuyển tiền, cung cấp thông tin cá nhân...

Thời gian qua, nhận thức rõ tình hình các loại tội phạm lừa đảo ngày càng tinh vi, phức tạp, đặc biệt là tội phạm ngân hàng, gây thiệt hại nghiêm trọng đến khách hàng, người dân, Agribank đã thường xuyên đưa ra các khuyến nghị để khách hàng đề cao cảnh giác khi có nghi ngờ về hành vi lừa đảo gian lận, ngay lập tức liên hệ và phối hợp cùng ngân hàng kịp thời xử lý, ngăn chặn.

Bên cạnh đó, công tác phối hợp với cơ quan chức năng luôn được chú trọng, tăng cường trao đổi thông tin về các hình thức lừa đảo, đặc điểm, dấu hiệu nhận biết, nhận diện tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua các giao dịch ngân hàng của khách hàng khi đến giao dịch cũng như các biện pháp, quy trình ngăn chặn, phối hợp với lực lượng Công an trong việc đấu tranh, phòng ngừa và xử lý đối với loại tội phạm này.

Bên cạnh đó, các Chi nhánh Agribank cũng thường xuyên phối hợp với lực lượng Công an tuyên truyền, cảnh báo đến khách hàng cảnh giác với các hình thức lừa đảo, cung cấp thông tin, kỹ năng nhận diện và phòng tránh lừa đảo cho người dân. Đặc biệt nhấn mạnh, khi xảy ra tình huống nghi ngờ, vướng mắc trong thực hiện các giao dịch ngân hàng, khách hàng có thể liên hệ ngay đến Agribank qua số hotline hoặc các điểm giao dịch gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.