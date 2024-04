Bình Dương: Tăng trưởng GRDP quý I năm 2024 đạt 5,27%

Toàn cảnh buổi họp báo chiều ngày 23/4 - Ảnh: VGP/ Hữu Chung

Tăng trưởng kinh tế tích cực và phục hồi mạnh mẽ

Tại buổi họp báo, đại diện UBND tỉnh Bình Dương đã thông tin tình hình hình phát triển KT-XH, quốc phòng - an ninh trong quý I và 4 tháng đầu năm 2024, nhiệm vụ trọng tâm quý II.

Theo đó, kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Dương tiếp tục có những chuyển biến tích cực, đang từng bước phục hồi tốt, hầu hết các chỉ tiêu đều tăng so với cùng kỳ năm 2023.

Cụ thể, lĩnh vực kinh tế tăng trưởng cao và khá đồng đều trong các khu vực; tốc độ tăng trưởng (GRDP) quý I của tỉnh tăng 5,27% so với cùng kỳ năm 2023; chỉ số sản xuất công nghiệp quý I ước tăng 3,87%; lũy kế 4 tháng, tăng 4,29% so với cùng kỳ. Các khu công nghiệp thu hút đầu tư nước ngoài đạt 167 triệu USD; tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ quý I ước đạt 81.177 tỷ đồng, tăng 12,5% và lũy kế 4 tháng, đạt 109.375 tỷ đồng, tăng 13,02% so với cùng kỳ.

Về kim ngạch xuất khẩu đạt 8 tỷ USD, tăng 16,2%; lũy kế 4 tháng đạt 11 tỷ USD, tăng 15,6% so với cùng kỳ. Kim ngạch nhập khẩu đạt 5,4 tỷ USD, tăng 6,3%; lũy kế 4 tháng đạt 7,6 tỷ USD, tăng 10,5% so với cùng kỳ.

Thu ngân sách ước đạt 22.072 tỷ đồng, đạt 31% dự toán Thủ tướng giao, tăng 2% so với cùng kỳ; tổng chi ngân sách ước 4.653 tỷ đồng, đạt 16% dự toán, tăng 23% so với cùng kỳ. Tổng giá trị giải ngân vốn đầu tư công 1.958 tỷ đồng, đạt 12,8% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước thực hiện 31.426 tỷ đồng, tăng 5,9%.

Đầu tư trong nước đã thu hút được 19.838 tỷ đồng vốn đăng ký kinh doanh (tăng 0,7 % so với cùng kỳ). Đến nay, toàn tỉnh hiện có 67.962 doanh nghiệp, tổng vốn 747 ngàn tỷ đồng; đầu tư nước ngoài: đã thu hút được 272,4 triệu USD (đạt 33% so với cùng kỳ). Đến nay, toàn tỉnh có 4.280 dự án đầu tư nước ngoài, tổng vốn 40,6 tỷ USD.

Ngoài ra, tỉnh Bình Dương đang hoàn thiện Quy hoạch tỉnh Bình Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, dựa trên góp ý từ Hội đồng thẩm định quốc gia. Đồng thời, tỉnh cũng đang tiến hành các thủ tục đầu tư cho 8 dự án nhà ở xã hội với quy mô 39ha, bao gồm 13.046 căn hộ và tổng diện tích sàn khoảng 933.514 m2.

Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân và phòng chống dịch bệnh, giáo dục và đào tạo luôn được quan tâm sâu sắc, cải cách hành chính, chuyển đổi số và dịch vụ công trực tuyến tiến triển tốt. Tình hình giao quân thực hiện nghĩa vụ quân sự, trấn áp tội phạm và công tác cứu hộ cứu nạn đạt hiệu quả. Hoạt động đối ngoại và hợp tác đầu tư được duy trì tích cực.

Tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thu hút đầu tư và nâng cấp hạ tầng

Tiếp tục triển khai các chỉ đạo của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, kế hoạch của UBND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội địa phương; tiếp tục triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo Chương trình phục hồi và phát triển KT-XH; các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh. Chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND tỉnh khóa X.

Đồng thời, Bình Dương cũng tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của người dân và doanh nghiệp. Triển khai hiệu quả các giải pháp của Ngân hàng Nhà nước, tạo điều kiện để người dân và doanh nghiệp tiếp cận vốn tín dụng. Tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, hợp tác quốc tế, công bố danh mục để thu hút đầu tư công nghiệp thế hệ mới: năng lượng xanh, chíp bán dẫn, vi mạch điện tử....; xây dựng tiêu chí phát triển công nghiệp sinh thái công nghệ cao. Hoàn thiện đề án hỗ trợ di dời các cơ sở sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp từ phía Nam lên các khu, cụm công nghiệp ở các địa phương phía Bắc. Theo dõi sát diễn biến thời tiết, đảm bảo nước tưới và vật tư sản xuất nông nghiệp. Tăng cường công tác bảo vệ rừng, phòng chống thiên tai.

Hoàn thiện Kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021 - 2025); tập trung tháo gỡ khó khăn về thẩm định giá đất để phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và xác định nghĩa vụ tài chính về đất cho các nhà đầu tư triển khai dự án. Hoàn thiện Đề án khai thác quỹ đất, tạo nguồn thu từ đất phục vụ phát triển KT-XH của tỉnh giai đoạn 2024-2025 và định hướng đến năm 2030.

Hoàn thiện Quy hoạch tỉnh, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chỉnh trang, cải tạo, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật thiết yếu các khu dân cư trong đô thị và nông thôn; thường xuyên kiểm tra, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án bất động sản, đẩy nhanh tiến độ đầu tư, thi công các công trình giao thông trọng điểm và giải ngân vốn đầu tư công.

Xây dựng và triển khai Kế hoạch sắp xếp, di dời cụm y tế trên đường Yersin và Bệnh viện đa khoa tỉnh; đẩy nhanh tiến độ đầu tư Bệnh viện Đa khoa 1.500 giường.

Tại buổi họp báo, một số vấn đề lớn được các cơ quan báo chí quan tâm như: an ninh trật tự, y tế, giáo dục, an sinh xã hội; vấn đề giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm; tình hình lao động việc làm; kế hoạch triển khai xây dựng nhà ở xã hội; công tác quản lý các cơ sở giữ trẻ tự phát, tình trạng ô nhiễm môi trường… Đại diện lãnh đạo các sở và ngành liên quan đã trả lời thẳng thắn, cụ thể các nội dung của câu hỏi phóng viên đặt ra.