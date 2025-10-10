Bitcoin gia tăng vai trò của một loại "vàng kỹ thuật số"

Ảnh minh họa.

Ngay cả những người đầu cơ vàng truyền thống cũng đang chú ý đến vai trò ngày càng tăng của bitcoin như một loại "vàng kỹ thuật số".

Ông Paul Karger, người đồng sáng lập và đối tác quản lý của Twin Focus, cho rằng tất cả những ai cho rằng bitcoin là vô nghĩa trong thập kỷ qua đều đã sai lầm.

Trong phiên 9/10, giá bitcoin dao động dưới 122.000 USD, giảm so với mức cao nhất mọi thời đại là 125.000 USD đạt được vào ngày 6/10. Đồng tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới này đã tăng 31% từ đầu năm đến nay.

Ông Karger vẫn ủng hộ việc phân bổ 5% cho vàng, với tỷ lệ nắm giữ bitcoin nhỏ hơn trong danh mục đầu tư của khách hàng, nhưng thừa nhận rằng đồng tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới "có một vị trí trong danh mục đầu tư đa dạng".

Ông Karger đề xuất tái cấu trúc phần thu nhập cố định trong danh mục đầu tư truyền thống 60/40, với 60% cho cổ phiếu và 40% cho trái phiếu. Ông khuyến nghị nên đa dạng hóa danh mục đầu tư, tránh trái phiếu dài hạn, chuyển sang nợ ngắn hạn, bất động sản, tài sản kỹ thuật số, vàng và các hàng hoá như đồng và cơ sở hạ tầng AI.

Trong khi đó, vàng đã toả sáng trong năm nay, khi giá tăng vọt lên mức cao kỷ lục trên 4.060 USD/ounce. Kim loại quý này đã giảm nhẹ trong phiên 9/10, nhưng vẫn đang trên đà đạt mức tăng hàng năm tốt nhất trong hơn bốn thập kỷ.

Ông Karger nói chắc chắn nên sở hữu vàng khi đây là một kênh lưu trữ giá trị tuyệt vời. Đối với những người nắm giữ vàng vật chất, ông khuyến nghị nên đầu tư vào tiền xu hơn là vàng thỏi, vì loại này khó bán lại hơn, mặc dù cả hai loại đều có thể được lưu trữ an toàn.

Giá vàng kỳ hạn đã tăng 9 trong 10 phiên vừa qua, lập mức cao kỷ lục mới trong 10 phiên giao dịch liên tiếp, một đà tăng phi thường đã đưa đến mức tăng khoảng 55% từ đầu năm đến nay.