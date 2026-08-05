Bitcoin trước phép thử tháng 8: Lịch sử 4 năm liên tiếp đều nhuộm đỏ, mốc 60.000 USD bị đe dọa

Bitcoin được giao dịch quanh 64.400 USD trong ngày 5/8 sau nhiều lần không thể duy trì đà tăng trên ngưỡng 65.000 USD. Với mức giá hiện tại, chỉ cần giảm khoảng 7%, đồng tiền số này sẽ rơi xuống dưới mốc hỗ trợ tâm lý 60.000 USD.

Diễn biến giá Bitcoin trong 5 năm qua. Nguồn: TradingView.

"Lời nguyền tháng 8" có lặp lại?

Trong khi thị trường vẫn chưa hình thành xu hướng rõ ràng, một thống kê về tính thời vụ của bitcoin đang thu hút sự chú ý. Theo đó, đồng tiền số lớn nhất thế giới đã ghi nhận 4 tháng 8 liên tiếp giảm giá, với mức giảm trung bình khoảng 10%.

Theo chuyên gia phân tích tiền số Ali Martinez trên mạng xã hội X, đây là mô hình đã lặp lại đủ lâu để giới đầu tư không thể xem nhẹ, đặc biệt khi nhiều tín hiệu trên thị trường vẫn chưa thực sự tích cực.

Dữ liệu cho thấy bitcoin đã khép lại 4 tháng 8 liên tiếp trong sắc đỏ. Cụ thể, đồng tiền số này giảm 13,88% trong tháng 8/2022, giảm 11,29% vào năm 2023, giảm 8,6% trong năm 2024 và tiếp tục mất 6,49% vào tháng 8/2025.

Việc mức giảm duy trì quanh ngưỡng trung bình khoảng 10% trong nhiều năm liên tiếp cho thấy đây không còn là hiện tượng mang tính ngẫu nhiên. Đáng chú ý, xu hướng này xuất hiện trong nhiều bối cảnh thị trường khác nhau, từ các chu kỳ tăng - giảm của bitcoin đến những thay đổi về dòng tiền và môi trường đầu tư.

Theo giới phân tích, nhiều yếu tố có thể góp phần tạo nên tính thời vụ này. Trong đó có việc hoạt động giao dịch của các tổ chức thường chậm lại trong mùa hè, tác động sau các kỳ halving (sự kiện giảm một nửa phần thưởng khai thác bitcoin), cũng như việc các yếu tố kinh tế vĩ mô thường trở nên đáng chú ý hơn vào giai đoạn cuối mùa hè.

Dù nguyên nhân có thể khác nhau qua từng năm, kết quả cuối cùng vẫn khá tương đồng: tháng 8 thường không phải giai đoạn thuận lợi đối với bitcoin. Theo The Crypto Basic, Ali Martinez cho rằng đây là xu hướng mà thị trường cần theo dõi nghiêm túc thay vì coi là một hiện tượng ngẫu nhiên.

Liệu tháng 8 năm nay có khác biệt?

Cảnh báo của Martinez được đưa ra trong bối cảnh bitcoin đang trải qua một trong những giai đoạn khó khăn nhất trong thời gian gần đây.

Theo các chỉ báo on-chain, nhu cầu thực tế đối với bitcoin đã ở trạng thái âm hơn 200 ngày liên tiếp. Trong khi đó, chỉ số Coinbase Premium Index duy trì dưới ngưỡng 0 suốt nhiều tuần, cho thấy lực mua từ nhà đầu tư Mỹ vẫn khá yếu. Đồng thời, các quỹ ETF Bitcoin giao ngay cũng ghi nhận nhiều tuần liên tiếp bị rút ròng.

Dù vậy, Martinez không đưa ra kết luận chắc chắn rằng lịch sử sẽ lặp lại.

Theo ông, những điều kiện từng dẫn đến sự suy yếu của bitcoin trong tháng 8 các năm trước – bao gồm sự tham gia hạn chế của các nhà đầu tư tổ chức, bất ổn kinh tế vĩ mô và áp lực bán theo mùa – vẫn đang hiện diện ở những mức độ khác nhau.

Tuy nhiên, liệu một chất xúc tác mới, chẳng hạn như quyết định chính sách từ cơ quan quản lý, động thái lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hay sự đảo chiều của dòng vốn vào các quỹ ETF Bitcoin giao ngay, có đủ sức phá vỡ mô hình này hay không vẫn là câu hỏi còn bỏ ngỏ.



