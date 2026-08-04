Người dùng tài khoản sinh năm 2001, 1986 và 1966 có thể bị ngân hàng từ chối giao dịch nếu chưa làm điều này

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) vừa thông báo triển khai chương trình cập nhật thông tin nhận biết khách hàng (KYC) năm 2026 nhằm đảm bảo thông tin khách hàng được đầy đủ, chính xác và phù hợp với quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền.

Theo thông báo, phạm vi cập nhật bao gồm toàn bộ thông tin nhận biết khách hàng đã cung cấp cho TPBank khi mở tài khoản hoặc trong quá trình sử dụng dịch vụ. Nếu có bất kỳ thay đổi nào về thông tin cá nhân, khách hàng được khuyến nghị chủ động cập nhật với ngân hàng.

Đáng chú ý, TPBank lưu ý trường hợp giấy tờ tùy thân như Thẻ Căn cước, CCCD, hộ chiếu hoặc các giấy tờ hợp pháp khác đã hết hiệu lực hoặc có thay đổi thì khách hàng cần cập nhật giấy tờ mới cho ngân hàng.

Căn cứ Luật Căn cước năm 2023, TPBank khuyến nghị những khách hàng đã được cấp đổi hoặc cấp lại Thẻ Căn cước/CCCD nhưng chưa cập nhật thông tin với ngân hàng cần thực hiện trong thời gian sớm nhất.

Đồng thời, ngân hàng cũng nhấn mạnh các khách hàng thuộc diện phải cấp đổi hoặc cấp lại Thẻ Căn cước theo quy định, đặc biệt là những người sinh năm 2001, 1986 và 1966 phải đổi thẻ trong năm 2026, cần hoàn tất thủ tục đổi thẻ và cập nhật thông tin với TPBank ngay sau khi được cấp giấy tờ mới.

Theo TPBank, nếu phát hiện giấy tờ tùy thân của khách hàng đã hết thời hạn sử dụng, hết hiệu lực hoặc có thay đổi nhưng chưa được cập nhật, ngân hàng có quyền từ chối cung cấp dịch vụ, thực hiện giao dịch cho đến khi khách hàng hoàn thành việc cập nhật thông tin theo quy định.

Thời gian triển khai chương trình cập nhật thông tin kéo dài từ ngày 1/8 đến hết ngày 31/8/2026. Sau thời điểm này, nếu khách hàng không có phản hồi, TPBank sẽ hiểu rằng thông tin nhận biết khách hàng không có thay đổi, ngoại trừ các trường hợp ngân hàng đã xác định được thông tin của khách hàng đã thay đổi theo quy định của pháp luật.

Khách hàng có thể cập nhật thông tin trực tiếp tại các chi nhánh, phòng giao dịch hoặc điểm giao dịch LiveBank của TPBank. Bên cạnh đó, khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ EBank có thể cập nhật địa chỉ và email thông qua ứng dụng TPBank hoặc trên hệ thống ngân hàng điện tử.

TPBank khẳng định việc cập nhật thông tin khách hàng trong đợt này được thực hiện hoàn toàn miễn phí. Ngân hàng cũng nhấn mạnh đây không chỉ là quyền lợi mà còn là nghĩa vụ của khách hàng, góp phần bảo đảm an toàn giao dịch và giúp ngân hàng phục vụ khách hàng tốt hơn.