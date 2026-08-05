Đánh sập đường dây đánh bạc trực tuyến giao dịch hơn 1.500 tỷ đồng/tháng

Ngày 4/8, nguồn tin từ Công an tỉnh Quảng Trị, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án "Tổ chức đánh bạc và đánh bạc trực tuyến trên hệ thống OK9 - Lương Sơn TV năm 2026 tại tỉnh Quảng Trị và các tỉnh, thành phố liên quan", đồng thời bắt giữ, khởi tố 16 bị can về các tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Các đối tượng trong đường dây bị bắt giữ. Ảnh: CAQT

Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây hoạt động dưới tên gọi "Lương Sơn TV", do đối tượng có biệt danh FDR OBANK cầm đầu tại Việt Nam, vận hành gắn với hệ thống nhà cái đánh bạc trực tuyến OK9 theo mô hình khép kín.

Thủ đoạn của các đối tượng là sử dụng hệ thống phát sóng trực tiếp trái phép các trận bóng đá và sự kiện thể thao có bản quyền nhằm thu hút người xem, sau đó điều hướng, lôi kéo người xem đăng ký tài khoản, nạp tiền và tham gia cá cược trên nền tảng đánh bạc trực tuyến.

Cơ quan điều tra xác định, nhóm đối tượng sử dụng thiết bị chuyên dụng để thu tín hiệu phát sóng OTT hoặc tín hiệu vệ tinh từ các giải đấu thể thao thuộc quyền khai thác hợp pháp của các đài truyền hình và đơn vị sở hữu bản quyền, sau đó phát miễn phí trên hệ thống website "Lương Sơn TV" với nhiều tên miền khác nhau.

Trong quá trình phát sóng, các bình luận viên và nhân viên chăm sóc khách hàng liên tục quảng bá, hướng dẫn người xem đăng ký tài khoản, nạp tiền và tham gia cá cược tại nhà cái OK9 thông qua các đường dẫn được ghim trên website hoặc chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin.

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, đây là phương thức hoạt động mới, kết hợp giữa hành vi xâm phạm bản quyền truyền hình với tổ chức đánh bạc trực tuyến, vừa xâm hại quyền, lợi ích hợp pháp của các đơn vị sở hữu bản quyền, vừa tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, trật tự trên không gian mạng.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy các đối tượng hoạt động theo mô hình tội phạm công nghệ cao, có sự phân công nhiệm vụ chặt chẽ, toàn bộ quá trình điều hành được thực hiện trên không gian mạng. Trước đây, nhóm đặt địa điểm hoạt động tại khu vực Krong Bavet (Campuchia), sau đó chuyển phương thức hoạt động về Việt Nam từ đầu năm 2026.

Các thành viên làm việc trực tuyến tại nhiều địa phương, sử dụng biệt danh để liên lạc qua các ứng dụng mã hóa, kết hợp sử dụng VPN, máy chủ đặt ở nước ngoài và liên tục thay đổi tên miền nhằm che giấu dấu vết. Tiền lương được chi trả bằng tiền kỹ thuật số USDT thông qua ví điện tử, trong khi các giao dịch thanh toán được thực hiện qua các tài khoản ngân hàng không chính chủ.

Theo cơ quan điều tra, đến thời điểm bị phát hiện, hệ thống OK9 - Lương Sơn TV có hàng chục nghìn tài khoản người chơi đang hoạt động, với tổng số tiền giao dịch từ hoạt động tổ chức đánh bạc và tiếp sóng trái phép ước tính hơn 1.500 tỷ đồng/tháng.

Ngoài hành vi tổ chức đánh bạc, cơ quan điều tra cũng xác định việc thu tín hiệu và phát lại trái phép các chương trình thể thao có bản quyền có dấu hiệu của tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan theo Điều 225 Bộ luật Hình sự.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 16 bị can. Trong đó, đối tượng có biệt danh FDR OBANK được xác định là quản lý cấp cao, trực tiếp điều hành hoạt động của đường dây tại Việt Nam.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.