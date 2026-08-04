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Điều tra giao dịch 243 triệu đồng trong tài khoản của Nguyễn Trung Minh SN 2005, công an làm rõ nguồn tiền

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Điều tra giao dịch 243 triệu đồng trong tài khoản của Nguyễn Trung Minh SN 2005, công an làm rõ nguồn tiền

Sau khi Công an phường Chũ xác minh 243 triệu đồng trong tài khoản là do chị Nguyễn Thị Hằng chuyển đến, chiến sĩ Nguyễn Trung Minh đã tự nguyện hoàn trả toàn bộ số tiền cho người chuyển.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, sáng ngày 3/8, Công an phường Chũ tiếp nhận thông tin về việc anh Nguyễn Trung Minh, sinh năm 2005, quê quán Ân Thi, Hưng Yên, hiện là chiến sĩ thuộc Đại đội 3, Tiểu đoàn 17, Sư đoàn 325, Quân đoàn 12, bất ngờ nhận được 243 triệu đồng chuyển vào tài khoản ngân hàng cá nhân của mình, nhưng không rõ nguồn gốc.

Điều tra giao dịch 243 triệu đồng trong tài khoản của Nguyễn Trung Minh SN 2005, công an làm rõ nguồn tiền- Ảnh 1.

Anh Nguyễn Trung Minh tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an tỉnh Bắc Ninh

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Chũ đã khẩn trương xác minh, làm rõ. Kết quả xác định, vào 14 giờ 25 phút, ngày 31/7/2026, chị Nguyễn Thị Hằng, sinh năm 1987, quê quán Tân Hòa, Quốc Oai, Hà Nội, trong quá trình thực hiện giao dịch ngân hàng, đã sơ suất chuyển nhầm 243 triệu đồng vào tài khoản mang tên Nguyễn Trung Minh.

Trên cơ sở kết quả xác minh của Công an phường Chũ, chiều 03/8/2026, anh Nguyễn Trung Minh đã tự nguyện hoàn trả đầy đủ 243 triệu đồng cho chị Nguyễn Thị Hằng qua giao dịch ngân hàng.

Điều tra giao dịch 243 triệu đồng trong tài khoản của Nguyễn Trung Minh SN 2005, công an làm rõ nguồn tiền- Ảnh 2.

Hình ảnh giao dịch hoàn trả lại tiền cho chị Nguyễn Thị Hằng. Ảnh: Công an tỉnh Bắc Ninh

Nhận lại đầy đủ số tiền chuyển nhầm, chị Nguyễn Thị Hằng bày tỏ sự xúc động, vui mừng và cảm kích trước tinh thần trách nhiệm, sự hỗ trợ kịp thời của Công an phường Chũ; đồng thời chị cũng gửi lời cảm ơn tới chiến sĩ Nguyễn Trung Minh, vì sự trung thực, trách nhiệm khi chủ động phối hợp để hoàn trả số tiền không thuộc về mình. Việc tự nguyện trao trả 243 triệu đồng của chiến sĩ Nguyễn Trung Minh là hành động đẹp, thể hiện đức tính trung thực, ý thức trách nhiệm và phẩm chất tốt đẹp của người quân nhân, góp phần lan tỏa những giá trị tích cực trong cộng đồng.

Qua vụ việc, Công an phường Chũ khuyến cáo người dân khi thực hiện giao dịch chuyển tiền qua ngân hàng, cần kiểm tra kỹ tên chủ tài khoản, số tài khoản và số tiền trước khi xác nhận. Khi phát hiện chuyển nhầm tiền hoặc nhận được khoản tiền không rõ nguồn gốc, người dân cần bình tĩnh, không tự ý sử dụng, không chuyển trả theo yêu cầu của người lạ; đồng thời chủ động liên hệ với ngân hàng và cơ quan Công an gần nhất để được hướng dẫn, xác minh, giải quyết theo đúng quy định, tránh nguy cơ bị các đối tượng lợi dụng để thực hiện hành vi lừa đảo.

Theo Nam An

Đời sống & Pháp luật

Từ Khóa:
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