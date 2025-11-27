BlackRock mạnh tay gom Bạc, chuyên gia dự báo giá còn có thể tăng gấp đôi

Sau nhịp điều chỉnh, giá Bạc thế giới đã trở lại đà tăng mạnh mẽ. Đêm qua (theo giờ Việt Nam), giá Bạc đã vượt 53 USD/oz, tiến gần đỉnh lịch sử lập được hồi giữa tháng 10. Tính từ đầu năm 2025 đến nay, giá Bạc đã tăng 80% và là một trong những loại tài sản tăng mạnh nhất trong khoảng thời gian này.

Cơn khát Bạc có một phần nguyên nhân do ứng dụng rất lớn của kim loại này với 70% nhu cầu từ công nghiệp. Mỹ đã chính thức đưa bạc vào danh sách “Khoáng sản chiến lược” năm 2025 của Cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ (USGS) vào ngày 7/11, ghi nhận vai trò thiết yếu của kim loại đối với kinh tế và an ninh quốc gia, đặc biệt trong các ngành công nghiệp công nghệ cao.

Sự bùng nổ của xe điện (EV), pin mặt trời và AI đã đẩy nhu cầu lên mức kỷ lục. Từ năm 2020, nhu cầu toàn cầu vượt cung khoảng 800 triệu oz tích lũy. Sản xuất mỏ chỉ đạt 835 triệu oz năm 2025, chủ yếu phụ thuộc vào khai thác khác, dẫn đến tình trạng “siết chặt cung”. Điều này làm giá dễ biến động, khi trung tâm giao dịch như London suýt cạn kiệt bạc vật lý vào tháng 10.

Bên cạnh đó, động thái gom hàng mạnh tay của các “siêu cá mập” cũng là một yếu tố tác động mạnh đến giá Bạc. “Gã khổng lồ” quản lý tài sản lớn nhất thế giới BlackRock đã trở lại mua mạnh trong tháng 11 sau khi tranh thủ chốt lời vào tháng trước. Tính từ đầu tháng 11, iShare Silver Trust do BlackRock quản lý, đã hút ròng 650 triệu USD để mua Bạc.

Luỹ kế từ đầu năm 2025, quỹ Bạc lớn nhất thế giới đã chi 1,7 tỷ USD để mua khoảng 32 triệu oz Bạc (1 nghìn tấn). Tính đến thời điểm hiện tại, iShare Silver Trust đang nắm giữ tổng cộng hơn 500 triệu oz Bạc (khoảng 15.600 tấn).

Lực mua từ “siêu cá mập” này là yếu tố hỗ trợ cho giá Bạc trước các đợt bán khống được dự báo sẽ gia tăng mạnh gần vùng đỉnh lịch sử. Theo một số đánh giá từ các chuyên gia, nếu vượt đỉnh thành công, vị thế bán khống phải đóng lại và động thái “cover” có thể đẩy tốc độ tăng giá Bạc dứt khoát hơn.

Bank of America (BofA - một trong những ngân hàng lớn nhất nước Mỹ và thế giới) mới đây công bố báo cáo lạc quan về triển vọng kim loại quý, và dự đoán giá Bạc có thể lên tới 65 USD/ounce trong năm 2026. Mức giá này cao hơn gần 20% so với đỉnh lịch sử của giá Bạc, tuy nhiên đây chưa phải con số gây sốc nhất.

Có phần lạc quan hơn, CNBC trong phân tích hồi cuối tháng 10 vừa qua dự báo giá Bạc có thể tăng gấp đôi lên 100 USD/oz sau khi vượt qua mốc 50 USD thành công, một mức đã được chứng minh là ngưỡng kháng cự lớn kể từ đỉnh năm 2011. Mục tiêu này phù hợp với các mô hình lịch sử khi bạc trải qua những đợt tăng giá bùng nổ khi các ngưỡng kháng cự chính bị phá vỡ.

“Biến động của kim loại trắng này thường đi theo Vàng với mức biến động khuếch đại, và với việc vàng lần đầu tiên giao dịch trên 4.000 USD vào đầu năm nay, hiệu ứng lan tỏa sang Bạc có thể rất đáng kể” , báo cáo phân tích của CNBC nhấn mạnh.

CEO Paul Williams của công ty cung ứng vàng bạc Solomon Global cũng cho rằng các động lực cơ bản của thị trường bạc không có dấu hiệu giảm bớt, cho thấy đợt tăng giá bạc có thể được duy trì đến năm 2026. Mặc dù đã đạt mức kỷ lục, giá bạc vẫn rẻ so với vàng. “Trong bối cảnh hiện tại, giá bạc 100 USD/oz là hoàn toàn khả thi vào cuối năm 2026” , ông nói.

Đồng quan điểm, ông Philippe Gijsels, Giám đốc chiến lược tại BNP Paribas Fortis, người đã dự đoán giá bạc đạt 50 USD/oz cách đây hơn 1 năm, tin rằng giá trị của bạc có thể tăng gấp đôi từ mức cao mới. Ông lập luận rằng các con số tròn lớn thường thu hút nhà đầu tư như một nam châm. Khi giá bạc tiến gần đến các con số lớn, thường thấy sự tăng tốc và đỉnh điểm mua vào.

Ông cho rằng hiện nay có thể mới chỉ là giai đoạn đầu của một thời kỳ thị trường giá lên của bạc lớn nhất trong lịch sử. “Tôi sẽ không ngạc nhiên khi thấy giá bạc vượt xa 100 USD/oz trong tương lai không xa” , Philippe Gijsels phát biểu.