Blackstones hỗ trợ gia đình có người thân mất ở nước ngoài

Khó khăn đủ điều khi người thân qua đời ở nước ngoài

Việc hồi hương thi hài người thân đã qua đời từ một quốc gia khác về Việt Nam không đơn giản chỉ là vận chuyển. Từ phía nước sở tại, thân nhân phải liên hệ với bệnh viện, cơ quan pháp y, đại sứ quán hoặc lãnh sự quán để nhận giấy tờ cần thiết, thực hiện kiểm dịch, xin phép xuất cảnh thi hài người mất.

Quá trình tiếp nhận thi hài được hồi hương tại sân bay Tân Sơn Nhất

Tiếp theo, người thân tại Việt Nam cần làm thủ tục nhập cảnh, thông báo với cơ quan chức năng, chọn nơi an táng hoặc lưu tro cốt, thiết kế tang lễ phù hợp với truyền thống. Trong một tình huống mất mát, nhiều gia đình vì bối rối hoặc thiếu kinh nghiệm đã phải "tự xử" toàn bộ quá trình dẫn đến việc không thông suốt, chậm trễ, hoặc phát sinh chi phí không lường trước.

Blackstones đồng hành cùng gia đình trên hành trình hồi hương

Với dịch vụ hồi hương quốc tế "Repatriation Vietnam" – thuộc hệ sinh thái hậu sự của Blackstones đã mang đến giải pháp hồi hương thi hài chuyên biệt. Gia đình sẽ được tư vấn, tiếp nhận thông tin từ bệnh viện hoặc cơ quan ngoại giao ở nước sở tại, hỗ trợ xử lý hồ sơ pháp lý, phối hợp đơn vị vận chuyển quốc tế, đến tổ chức tang lễ tại Việt Nam đều được đội ngũ Blackstones thực hiện chuyên nghiệp.

Blackstones cũng là đơn vị đã được công nhận bởi Đại sứ quán Hoa Kỳ, Đại sứ quán Vương Quốc Anh, Lãnh sự quán Úc là "đơn vị cung cấp dịch vụ tang lễ và hồi hương đáng tin cậy". Nhờ vậy, gia đình có thể yên tâm hơn, không phải tự mình "mò mẫm" từng bước mà có đội ngũ chuyên môn thay mặt xử lý và hướng dẫn rõ ràng.

Tổ chức tang lễ hiện đại tại Việt Nam

Blackstones từng thực hiện các trường hợp một người Việt tại Hoa Kỳ qua đời đột ngột, gia đình ở Việt Nam đã liên hệ Blackstones thực hiện toàn bộ quá trình. Từ liên hệ bệnh viện tại Hoa Kỳ, xin giấy phép xuất cảnh thi hài, vận chuyển bằng máy bay chuyên dụng về Việt Nam, tổ chức lễ tang theo nghi thức Phật giáo và lưu tro cốt tại chùa. Một trường hợp khác được ghi nhận là người Việt tại Úc qua đời do tai nạn giao thông, đội ngũ Blackstones hỗ trợ làm thủ tục lãnh sự, đảm bảo vận chuyển nhanh về Việt Nam và tổ chức tang lễ tại quê nhà. Những ví dụ này minh chứng cho khả năng xử lý quốc tế và tính linh hoạt của dịch vụ.

Lợi ích rõ ràng đối với cộng đồng người Việt ở nước ngoài

Giảm gánh nặng thủ tục cho gia đình trong thời khắc khó khăn. Thay vì thân nhân phải tự tìm hiểu quy định từng quốc gia, xử lý đa bên, Blackstones đã có kinh nghiệm và mối quan hệ quốc tế hỗ trợ gia đình thực hiện. Giảm rủi ro chậm trễ, chi phí phát sinh với đội ngũ chuyên nghiệp và kế hoạch rõ ràng, các bước vận chuyển – nhập cảnh – tổ chức tang lễ được tối ưu. Tổ chức tang lễ hiện đại, đúng nghi thức giúp gia đình có thể chọn kiểu tang lễ phù hợp và giữ bình tâm tưởng nhớ người thân. Hỗ trợ toàn diện mọi quy trình tiếp nhận và xử lý từ nước ngoài về Việt Nam.

Nếu bạn hoặc người thân đang làm việc, sinh sống bên ngoài, việc tìm hiểu sớm về dịch vụ hồi hương thi hài là rất quan trọng. Hãy lưu thông tin của đơn vị uy tín, hiểu rõ chi phí, điều khoản hợp đồng và các hạng mục hỗ trợ. Trong tình huống bất ngờ, có đội ngũ chuyên nghiệp thay bạn xử lý sẽ giúp bạn và gia đình ở quê nhà an lòng hơn.

