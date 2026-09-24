BlueGem Tower chính thức bàn giao căn hộ tới tay khách hàng

‏Lễ bàn giao được tổ chức tại sảnh chính dự án với sự tham dự của đại diện Chủ đầu tư, đơn vị nhà thầu xây dựng, đơn vị phát triển kinh doanh, đơn vị quản lý vận hành, đối tác tài chính cùng đông đảo khách hàng và nhà đầu tư. Không chỉ là dịp chào đón những cư dân đầu tiên, sự kiện còn ghi dấu chặng đường hơn 2 năm triển khai đưa BlueGem Tower chính thức đi vào vận hành.‏

‏Tại sự kiện, đại diện Chủ đầu tư Công ty TNHH Nam Đại Phong gửi lời cảm ơn đến các đối tác, khách hàng đã đồng hành cùng dự án trong suốt quá trình triển khai để dự án về đích theo đúng kế hoạch đề ra.‏

‏BlueGem Tower sở hữu vị trí nổi bật tại giao lộ đường Nguyễn Bồ và Nguyễn Bặc (xã Thanh Trì, Hà Nội), trung tâm khu vực phía Nam Hà Nội – nơi đang là tâm điểm đón sóng hoàn thiện đồng bộ về hạ tầng giao thông và các tiện ích như: Mở rộng QL1A lên 90m, mở rộng cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ từ 6 làn lên 10-12 làn xe, mở rộng đường 70 Phan Trọng Tuệ lên 8 làn xe cùng nhiều hạng mục hạ tầng đang triển khai như vành đai 3.5, cầu Ngọc Hồi, tuyến Metro số 1, tổ hợp ga Ngọc Hồi,… Nhờ đó, cư dân BlueGem Tower có thể dễ dàng kết nối với trung tâm thành phố, các đô thị vệ tinh, hệ thống trường học, bệnh viện lớn, bến xe, sân bay, cũng như di chuyển thuận tiện đến các tỉnh lân cận. ‏

‏ Dự án nổi lên như một biểu tượng sống mới trong khu vực đáp ứng nhu cầu thực về nhà ở, với thiết kế tối ưu, tiện ích đa dạng và không gian sống xanh, trong lành. Dự án bao gồm 1 tòa tháp cao 29 tầng với hơn 500 căn hộ có diện tích đa dạng từ 76,9m2 đến 176,2m2, phù hợp cho cả gia đình trẻ lẫn các hộ gia đình đa thế hệ. Dự án cung cấp quỹ căn 3-4 phòng ngủ dồi dào, đáp ứng nhu cầu sống rộng rãi, tiện nghi cho các gia đình nhiều thế hệ, đây là một phân khúc đang khan hiếm tại Hà Nội.‏

‏Tại BlueGem Tower, cư dân sẽ được tận hưởng các tiện ích như bể bơi, khu vui chơi trẻ em, phòng gym, trung tâm thương mại, nhà trẻ, phòng sinh hoạt cộng đồng và hệ thống an ninh 24/7, mang đến một môi trường sống cân bằng giữa sự hiện đại và gần gũi thiên nhiên.‏

‏BlueGem Tower chính thức bàn giao tới khách hàng ngày 19/09/2026‏

‏Tại buổi lễ ông Nguyễn Lương Hàn - Tổng giám đốc Công ty TNHH Nam Đại Phong chia sẻ: "BlueGem Tower là sản phẩm tâm huyết không chỉ của riêng tôi mà của cả tập thể CBNV Công ty. Bằng kinh nghiệm cũng như thấu hiểu khách hàng, chúng tôi luôn mong muốn mang tới cho khách hàng những sản phẩm chất lượng, đáp ứng nhu cầu sống và an cư. Tới nay dự án đã hoàn thiện theo đúng kế hoạch chúng tôi đã đề ra, được nghiệm thu và đủ điều kiện bàn giao theo quy định của pháp luật. Việc duy trì tiến độ đúng kế hoạch đã đề ra không chỉ bảo vệ quyền lợi cho người mua trong bối cảnh thị trường đang cần sự minh bạch, chuẩn mực trong phát triển bất động sản, mà còn khẳng định trách nhiệm, uy tín của Nam Đại Phong trong lĩnh vực bất động sản ở các dự án tiếp theo của chúng tôi"‏

‏Ông Nguyễn Lương Hàn - TGĐ Công ty TNHH Nam Đại Phong phát biểu tại Lễ bàn giao‏

‏"Khi quyết định mua căn hộ tại đây, tôi đặt niềm tin lớn vào năng lực của Chủ đầu tư. Hôm nay, được trực tiếp mở cửa bước vào căn hộ của chính mình cảm giác rất đặc biệt và hạnh phúc. Tôi rất mong chờ ngày cả gia đình chính thức dọn về nhà mới để các con được trải nghiệm không gian vui chơi và công viên xanh ngay trong nội khu", anh Nguyễn Quang Hiếu - một trong những cư dân đầu tiên nhận nhà chia sẻ.‏

‏Là một trong số ít dự án trong khu vực bàn giao vào quý III/2026, BlueGem Tower tiếp tục khẳng định vị thế là lựa chọn lý tưởng cho các gia đình nhiều thế hệ, cũng như những khách hàng mua nhà với tầm nhìn dài hạn, mong muốn ổn định và tận hưởng cuộc sống tiện nghi, thoải mái mỗi ngày. ‏