Hai nhịp phố, một tọa độ phồn hoa định hình giá trị hiếm có tại Iconia Lakeside

Lợi thế ấy càng rõ nét khi sản phẩm nằm bên tuyến Lương Thế Vinh dự kiến được quy hoạch mở rộng, tạo thêm dư địa cho giá trị thương mại và tài sản trong dài hạn.

Hai nhịp sống thương mại song hành và bổ trợ

Một tổ hợp đô thị chỉ thực sự có sức sống khi các không gian bên trong không tồn tại tách biệt, mà liên tục tạo nhu cầu cho nhau trong suốt một ngày. Cư dân tạo ra nhu cầu mua sắm, ăn uống và dịch vụ; khối văn phòng bổ sung dòng người trong giờ hành chính, còn thương mại trở thành điểm kết nối giữa hai nhóm này. Trong cấu trúc đó, mô hình nhà phố là một trong những mắt xích trực tiếp nhất của dòng chảy đô thị.

Tại đây, nhịp sống có thể bắt đầu từ những nhu cầu rất quen thuộc của cư dân như một ly café, bữa sáng hay mua sắm các vật dụng thiết yếu trước khi bắt đầu ngày mới. Đến giờ hành chính, dòng người làm việc tại khối văn phòng lại bổ sung nhu cầu ăn uống, gặp gỡ, giao dịch và sử dụng dịch vụ. Đến chiều tối, các hoạt động ẩm thực, mua sắm và giải trí tiếp tục tạo thêm một nhịp vận động mới với cộng đồng cư dân hiện hữu và dòng khách từ các tòa nhà văn phòng đông đảo trong khu vực.

Tại Iconia Lakeside, lợi thế của mô hình đô thị tích hợp này còn được cộng hưởng với thiết kế hai mặt tiền độc đáo của nhà phố. Thay vì chỉ có một hướng tiếp cận, mỗi sản phẩm sẽ có hai mặt tiền, giúp đón dòng người từ hai phía, qua đó mở rộng khả năng tổ chức không gian và khai thác kinh doanh. Hai mặt thoáng đi cùng ban công cũng tạo thêm khả năng lấy sáng, thông gió và nhận diện kiến trúc.

Điểm đáng chú ý hơn nằm ở không gian tiếp cận phía ngoài căn nhà. Theo Quyết định số 1517/QĐ-UBND ngày 14/4/2020 của UBND TP Hà Nội, đường Lương Thế Vinh đoạn qua dự án sẽ được quy hoạch mở rộng với quy mô mặt cắt ngang đường rộng 17,5m trong đó lòng đường rộng 7,5m, vỉa hè hai bên mỗi bên rộng 5m. Khoảng vỉa hè rộng sẽ mở thêm dư địa cho những mô hình cần không gian tương tác với khách hàng như cafe, F&B, dịch vụ giải trí hay khu trưng bày sản phẩm.

Song giá trị của dòng sản phẩm này không chỉ dừng ở tầng một. Với cấu trúc 4 tầng, chủ sở hữu có thể tổ chức nhiều lớp công năng trên cùng một tài sản, từ kinh doanh, làm việc đến sinh hoạt. Trong đó, tầng một có thể dành cho bán lẻ, cafe hoặc showroom, nơi cần khả năng tiếp cận và nhận diện cao. Các tầng phía trên có thể bố trí văn phòng, studio, không gian dịch vụ, phòng tiếp khách hoặc khu vực sinh hoạt riêng.

Hai lối vào từ hai phía cũng giúp các nhóm công năng này có thể được tổ chức tương đối độc lập, hạn chế việc toàn bộ hoạt động phải cùng đi qua một lối duy nhất. Thiết kế này đặc biệt phù hợp với những chủ sở hữu vừa muốn trực tiếp kinh doanh, vừa muốn sử dụng một phần căn nhà cho nhu cầu riêng hoặc cho thuê từng phần. Khi mô hình kinh doanh thay đổi, công năng giữa các tầng cũng có thể điều chỉnh theo mà không làm mất đi tính độc lập của toàn bộ căn nhà.

Nguồn cung dịch chuyển ra xa, tài sản nội đô càng trở nên đắt giá

Theo báo cáo thị trường nhà ở của Cushman & Wakefield, nguồn cung nhà liền thổ mới tại Hà Nội trong nửa đầu năm 2026 ở mức khá hạn chế. Toàn thị trường chỉ ghi nhận gần 500 sản phẩm mở bán mới. Riêng quý II có khoảng 289 căn, tăng 26% so với quý trước nhưng giảm tới 87% so với cùng kỳ năm 2025.

Đáng chú ý, khoảng 82% nguồn cung mới tập trung tại khu vực ngoại thành. Xu hướng này được dự báo còn tiếp diễn trong những năm tới, khi Cushman & Wakefield ước tính khoảng 72% nguồn cung nhà liền thổ tương lai trong giai đoạn 2026 - 2028 sẽ tiếp tục nằm ngoài khu vực trung tâm.

Đơn vị nghiên cứu cũng lý giải, sự dịch chuyển này gắn với quỹ đất nội đô ngày càng hạn chế, đồng thời phản ánh định hướng phát triển Hà Nội theo mô hình đa trung tâm. Điều đó cho thấy một thực tế rằng, nguồn cung bất động sản của thành phố vẫn có thể tiếp tục gia tăng, nhưng khả năng bổ sung những sản phẩm thấp tầng mới tại các khu vực đô thị đã hình thành lại ngày càng thu hẹp.

Trong bức tranh đó, Iconia Lakeside trở thành một trường hợp đáng chú ý nhờ vị trí tại giao điểm Tố Hữu - Lương Thế Vinh, giữa khu vực phía Tây Hà Nội đã phát triển mạnh về dân cư và các hoạt động thương mại, dịch vụ. Đây là một trong những khu vực sầm uất bậc nhất, đón trọn lưu lượng giao thương khổng lồ lên đến hơn 60.000 dân cư, nhân viên văn phòng với mật độ dày xung quanh, tạo ra lợi thế về kinh doanh rõ nét. Với quỹ đất khoảng 2,5 ha, dự án chỉ bố trí 104 căn thấp tầng, khiến nhóm sản phẩm này trở thành vô cùng giới hạn trong tổng thể dự án.

Dòng sản phẩm nhà phố tại Iconia Lakeside sở hữu hai mặt tiền độc đáo cùng lợi thế tiếp giáp đường Lương Thế Vinh mở rộng. Nguồn ảnh: NewX Estate.

Sự khan hiếm của loại tài sản này cần được nhìn ở hai lớp. Một là khan hiếm về nguồn cung thấp tầng trong khu vực đô thị hiện hữu. Hai là khan hiếm về cấu hình sản phẩm, khi không phải nhà phố nào cũng đồng thời sở hữu hai mặt tiếp cận, khả năng khai thác đa công năng và lợi thế hạ tầng xung quanh.

Một sản phẩm tương tự có thể xuất hiện ở những khu vực khác, nhưng để đồng thời hội tụ vị trí hai mặt tiền, khu dân cư hiện hữu, khả năng khai thác thương mại và dư địa từ hạ tầng tại khu vực trung tâm Hà Nội là điều không dễ lặp lại. Chính sự kết hợp của những yếu tố này tạo nên giá trị khác biệt cho nhà phố Iconia Lakeside, đồng thời lý giải vì sao các sản phẩm có công năng thực và khả năng khai thác linh hoạt thường là mục tiêu tìm kiếm hàng đầu của giới đầu tư bất động sản.