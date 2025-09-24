BM Windows – Nhà thầu Việt được vinh danh tại New York

Cụ thể, tại sự kiện Vitruvian Honors & Awards 2025 diễn ra ở Center for Architecture (New York, Mỹ) mới đây, BM Windows đã được vinh danh trong hạng mục dành cho các doanh nghiệp có thành tựu nổi bật về kỹ thuật mặt dựng (façade) nhôm kính.

Giải thưởng Vitruvian Honors & Awards 2025 là một trong những giải thưởng façade nhôm kính quốc tế lớn tại New York. Sự kiện do Façade Tectonics Institute (FTI) – Viện Nghiên cứu Façade Quốc tế tổ chức định kỳ hai năm một lần, quy tụ những chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực kỹ thuật mặt dựng tại Hoa Kỳ và khu vực Bắc Mỹ tham dự.

Giải thưởng nhằm tôn vinh những tổ chức và cá nhân xuất sắc trong ngành có những đổi mới và thành tựu nổi bật trong thiết kế, kỹ thuật và công nghệ façade, đồng thời nhấn mạnh vai trò của hệ mặt dựng trong việc kiến tạo kiến trúc bền vững, nâng cao hiệu suất công trình.

Vitruvian Honors & Awards 2025 – giải thưởng uy tín toàn cầu về lĩnh vực façade nhôm kính diễn ra ở New York. Ảnh: BM Windows

Trong lần vinh danh này, BM Windows còn được biết là đơn vị duy nhất ngoài khu vực Bắc Mỹ có tên trong danh sách 17 doanh nghiệp được trao giải năm nay.

"Là một trong 17 doanh nghiệp façade được vinh danh, với BM Windows đây không chỉ là cột mốc mà còn là minh chứng cho những giá trị và tầm nhìn chung gắn kết cộng đồng chuyên gia façade quốc tế. Sự kiện lần này cũng khẳng định cam kết của BM Windows trong việc nâng chuẩn kỹ nghệ façade Việt gắn liền với đổi mới, phát triển bền vững và trách nhiệm toàn cầu" chia sẻ của chị Huỳnh Nhật Minh Châu – Giám đốc Kinh doanh Quốc tế của BM Windows tại sự kiện.

Sự kiện do Façade Tectonics Institute (FTI) – Viện Nghiên cứu Façade Quốc tế tổ chức, quy tụ những chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực mặt dựng tại Hoa Kỳ và Bắc Mỹ

Riêng BM Windows, những năm trở lại đây Công ty gây chú ý với việc mở rộng ra quốc tế, thành công ghi dấu ấn tại hàng loạt các dự án đẳng cấp.

Đơn cử, tại Bắc Mỹ, BM Windows đã tham gia dự án One Bloor West (The One) - tòa tháp supertall đầu tiên của Canada với chiều cao trên 300m, 85 tầng. BM Windows còn tham gia một số dự án khác tại Mỹ như khách sạn Marriott Courtyard hay biệt thự nghỉ dưỡng Turtle Bay tại Hawaii. Hay tại Australia, Công ty góp mặt trong nhiều công trình, trong đó có 55 Pitt Street Sydney – dự án văn phòng quy mô lớn đạt tiêu chuẩn công trình xanh quốc tế, nằm gần Nhà hát Opera Sydney. Ở khu vực châu Á, doanh nghiệp gần đây đã tham gia vào dự án Taipei Twins, do tập đoàn kiến trúc SOM thiết kế….

55 Pitt Street tại Sydney, một trong những dự án quốc tế nổi bật nhất hiện nay của BM Windows đang được triển khai

Trong nước, BM Windows cũng đang đảm nhiệm hàng loạt các công trình trọng điểm. Một số dự án gần đây của BM Windows kể tên có The Marc, The Parc, OSI Tower, K8HH1, Lumi tại Hà Nội; Times Square Đà Nẵng, Olalani, Dolce Quảng Bình, Bà Nà Hills ở miền Trung; và các dự án lớn phía Nam như Sân bay quốc tế Long Thành, Lotus Tower, Marina Central Tower….

Tại thị trường trong nước, BM Windows tham gia vào các hạng mục façade nhôm kính quan trọng của dự án sân bay quốc tế Long Thành

Nhìn chung, việc một thương hiệu Việt được vinh danh tại "thủ phủ" kiến trúc thế giới không chỉ là điểm sáng của ngành façade nhôm kính – một lĩnh vực còn khá mới, kỹ thuật đặc thù và nhiều yêu cầu khắt khe – mà còn gợi mở nguồn cảm hứng cho các doanh nghiệp Việt trên hành trình hội nhập.