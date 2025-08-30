BNI Việt Nam – 16 năm kiến tạo cộng đồng doanh nhân vững mạnh, kết nối toàn cầu

BNI toàn cầu hiện quy tụ hơn 330.000 doanh nhân tại 76 quốc gia. Tại Việt Nam, gần 9.000 thành viên thuộc 220 Chapter trên 23 tỉnh, thành phố đang hiện thực hóa triết lý "Givers Gain – cho là nhận", tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh mỗi năm và đóng góp quan trọng vào sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân.

Đại diện hơn 200 chapter BNI trên toàn quốc cùng nhau vươn cao lá cờ tại sự kiện "Hội ngộ Đỉnh cao BNI Việt Nam 2025" với chủ đề Beyond – Vươn Xa.

Sứ mệnh kết nối trong bối cảnh mới

Năm 2025 là cột mốc mang nhiều dấu ấn đặc biệt, 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 80 năm Quốc khánh 2/9. Đây cũng là giai đoạn các Nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị như Nghị quyết 57, 66, 68, 59 đi vào đời sống, đặt mục tiêu xây dựng nền kinh tế thị trường hiện đại, hội nhập sâu rộng dựa trên đổi mới sáng tạo. Trong đó, khu vực kinh tế tư nhân được xác định là một động lực then chốt.

Tuy vậy, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs), đang đối diện nhiều thách thức mới như biến động kinh tế toàn cầu, áp lực cạnh tranh khốc liệt, đòi hỏi chuyển đổi số và hội nhập toàn diện. Trong bối cảnh ấy, BNI Việt Nam trở thành một "mái nhà chung", nơi doanh nhân tìm thấy chỗ dựa tinh thần và chiến lược để phát triển bền vững.

Bà Christine Hồ Thụy Hồng Phúc – Giám đốc Quốc gia BNI Việt Nam chia sẻ tại sự kiện hội ngộ đỉnh cao 2025 vừa qua

Trong 12 tháng vừa qua, Thành viên BNI Việt Nam đã trao nhau 428.817 cơ hội kinh doanh (referrals) và tạo ra 14,429 tỷ doanh thu và phấn đấu đến năm 2027 thu hút 27.000 thành viên tham gia, đạt doanh thu 2 tỷ USD.

Theo bà Christine Hồ Thụy Hồng Phúc - Giám đốc Quốc gia BNI Việt Nam, những con số đầy cảm hứng chính là minh chứng cho một hành trình đáng tự hào. Hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh được kết nối, hàng chục nghìn tỷ đồng doanh thu tạo ra, hàng ngàn doanh nghiệp SME được tiếp sức vượt khó, và hàng trăm nghìn gia đình được lan tỏa giá trị.

"Doanh nghiệp cần một nơi để thuộc về, một cộng đồng để kết nối, để học hỏi, để phát triển và cùng nhau đưa sản phẩm Việt Nam ra thế giới, đồng thời đón những tinh hoa quốc tế về Việt Nam", bà Christine Hồ Thụy Hồng Phúc chia sẻ.

Để đạt được mục tiêu đó, sứ mệnh BNI Việt Nam hướng đến giúp các thành viên gia tăng cơ hội kinh doanh thông qua chương trình trao đổi cơ hội kinh doanh (referral) một cách có cấu trúc, tích cực và chuyên nghiệp. Qua đó, các thành viên phát triển những mối quan hệ lâu dài và có ý nghĩa, với những ngành nghề kinh doanh chất lượng.

Người tiếp nối hành trình kết nối

Ông Hồ Quang Minh là người tiên phong mang BNI về Việt Nam vào năm 2012. Tiếp nối hành trình ấy, bà Christine Hồ Thụy Hồng Phúc – con gái ông – đã trở thành thế hệ kế thừa đầy bản lĩnh. Ngay từ những ngày đầu đồng hành, bà đã dành trọn tâm huyết để lan tỏa triết lý "Givers Gain", xây dựng BNI Việt Nam trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs).

Không chỉ là một nhà lãnh đạo trẻ với tầm nhìn chiến lược, bà Phúc còn truyền cảm hứng về tinh thần yêu nước và khát vọng vươn xa trong giới doanh nhân Việt. Với bản lĩnh và trái tim cống hiến, bà cùng cha đã kiến tạo nên BNI Việt Nam – một trong những cộng đồng doanh nhân năng động, gắn kết và có sức ảnh hưởng lớn trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Sau 16 năm, BNI Việt Nam không chỉ là nơi "hẹn gặp" của doanh nhân, mà còn là một phần quan trọng của hệ sinh thái doanh nghiệp Việt. Trên hết, đó là tinh thần đoàn kết, sẻ chia và khát vọng chung về một Việt Nam hùng cường, hội nhập.

BNI với mạng lưới kết nối kinh doanh rộng khắp nơi đã thật sự là chiếc cầu nối vững chắc, gắn kết cộng đồng doanh nhân khắp mọi miền, thúc đẩy giao thương liên tỉnh, lan tỏa giá trị "cho là nhận" và góp phần hiện thực hóa khát vọng về một quốc gia giàu mạnh, thịnh vượng từ nội lực.

Bà Christine Hồ Thụy Hồng Phúc – Giám đốc Quốc gia BNI Việt Nam truyền đi thông điệp mạnh mẽ, kêu gọi các thành viên cùng nhau ‘Hội nhập – Kết nối – Thịnh vượng.

Việc tái cấu trúc địa giới hành chính còn là một bước đi mang tính chiến lược, đưa cả nước về 34 tỉnh/thành, không chỉ đơn thuần là cải cách hành chính mà còn mở ra không gian phát triển mới cho các vùng kinh tế trọng điểm.

Bà Christine Hồ Thụy Hồng Phúc cho rằng điều này cũng đồng nghĩa với một cơ hội lớn cho BNI Việt Nam. Theo đó, các Chapter tại các vùng kinh tế chiến lược sẽ trở thành trung tâm lan tỏa - nơi kết nối, hỗ trợ và thúc đẩy các doanh nhân trong khu vực, từ đó hình thành một mạng lưới phát triển kinh doanh vững mạnh, liên kết liên vùng, cùng nhau kiến tạo một Việt Nam kết nối, hội nhập và thịnh vượng.

Doanh nghiệp – động lực then chốt của kinh tế tư nhân

Trong nhiều văn kiện, Đảng và Nhà nước đã khẳng định kinh tế tư nhân là một trong những động lực quan trọng của quốc gia. Các chính sách về chuyển đổi số, phát triển vùng, cải cách hành chính… đang mở ra cơ hội chưa từng có cho khối doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs).

Theo bà Christine Hồ Thụy Hồng Phúc, đây là thời điểm doanh nghiệp không chỉ cần một tổ chức kết nối, mà còn cần được trang bị kỹ năng lãnh đạo, công cụ quản trị và cơ hội học hỏi từ những chủ doanh nghiệp đồng hành. BNI đã đáp ứng nhu cầu đó, trở thành "cầu nối" giúp SMEs tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Trải dài từ Bắc chí Nam, mỗi Chapter BNI vận hành như một "hạt nhân kinh tế địa phương", gắn kết cộng đồng doanh nhân trong vùng, tạo hiệu ứng lan tỏa liên vùng và mở rộng cánh cửa hội nhập quốc tế.

Các thành viên BNI cùng khoe sắc áo đỏ rực rỡ, hòa nhịp sôi động trong giải chạy lan tỏa tinh thần kết nối – sẻ chia – bứt phá.

BNI được sáng lập bởi Tiến sĩ Ivan Misner – người được mệnh danh là "cha đẻ của networking hiện đại" từng nhấn mạnh: "Hãy vươn ra ngoài vùng an toàn của bạn. Cơ hội thường đến từ những kết nối tưởng chừng không liên quan - hiệu ứng cánh bướm trong networking".

Bà Christine Hồ Thụy Hồng Phúc cũng đã kêu gọi các thành viên BNI là những người đang mang trong mình khát vọng vươn lên, kiến tạo và phụng sự, hãy cùng nhau: Đừng chờ đợi - hãy hành động! Đừng ngần ngại trước giới hạn - hãy bước ra khỏi vùng an toàn! Đừng hài lòng với hiện tại - hãy cùng nhau tăng tốc! Vì chúng ta không chỉ là doanh nhân - chúng ta là những người kiến tạo tương lai.

