Bỏ 600.000 thuê khách sạn chỉ để giặt đồ: Nghe vô lý nhưng lại quá hời!

Việc mang đồ ra tiệm giặt từ lâu đã trở nên quá quen thuộc với nhiều người Việt. Chỉ cần bỏ ra vài chục nghìn đồng, bạn đã có thể yên tâm giao quần áo bẩn và nhận lại đồ sạch sẽ, thơm tho mà không phải tự tay giặt giũ vất vả, đặc biệt là với những món đồ dày, cồng kềnh như áo phao, chăn hay đồ mùa đông.

Tuy nhiên, ở Trung Quốc, câu chuyện lại không đơn giản như vậy. Theo chia sẻ của một cư dân mạng trên Threads, chi phí giặt đồ tại đây khá đắt đỏ, đến mức có cô gái đã chọn thuê hẳn một khách sạn cao cấp chỉ với mục đích… giặt quần áo cho tiết kiệm hơn.

“Thế mà lại hay. Chị gái người Trung thuê khách sạn chỉ để giặt đồ. Chị này thuê khách sạn khá xịn trong 4 tiếng hết gần 600 nghìn đồng. Bả mang 3 áo phao dài, 2 áo phao ngắn, 3 áo bông và một đống quần áo có lông khác tới phòng giặt ủi của khách sạn để giặt. Bả nói do khách sạn có máy giặt, máy sấy xịn lại nhiều máy nên mới nảy ra ý tưởng này. Chứ ở nhà thì không biết xử lý đống đồ đó kiểu gì. Thực ra một phần cũng vì dịch vụ giặt ủi bên Trung quá mắc, họ tính theo từng món chứ không tính theo cân” - tài khoản này chia sẻ.

Bài đăng chia sẻ tip giặt đồ của một cô gái người Trung Quốc sao cho tiết kiệm

Người này cho biết thêm: “Một món quần áo bình thường có khi tiền giặt gần cả 100 nghìn đồng. Chưa kể còn cực lâu, không phải kiểu sáng gửi chiều lấy hay hôm sau lấy như ở Việt Nam đâu, mà có khi phải một tuần sau mới nhận được đồ”.

Chủ đề này nhanh chóng thu hút sự bàn luận của đông đảo cư dân mạng, đặc biệt là những người từng du lịch hoặc sinh sống tại Trung Quốc. Đa phần đều cho rằng dịch vụ giặt đồ ở khách sạn Trung Quốc rất tốt.

“Mấy khách sạn thường thuê bên thứ ba chuyên giặt sấy cao cấp xử lý đồ cho khách chứ không tự làm đâu. Nhân viên buồng phòng thì chuyên dọn phòng hơn là giặt đồ. Vì đối tác giặt sấy nhận đơn mỗi ngày nên giá thường rẻ hơn nhiều so với giặt lẻ bên ngoài. Mình từng gửi đồ bị dính bẩn, nếu xử lý không sạch họ còn ghi chú xin lỗi rất kỹ, kiểu đã thử nhiều lần với hóa chất mà vẫn không ra” - một tài khoản chia sẻ trải nghiệm thực tế.

Một số khách du lịch Việt cũng cho rằng dịch vụ giặt là ở khách sạn Trung rất tiện, thậm chí còn được miễn phí

Một bạn nữ khác cũng bất ngờ với chất lượng dịch vụ tại khách sạn Trung Quốc: “Khách sạn ở Trung vừa rẻ vừa xịn, đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác luôn. Không chỉ có phòng giặt sấy miễn phí mà còn có cả nước giặt dạng gói nhỏ cho khách dùng free. Dép trong phòng là loại bông đế dày đi cực êm chứ không phải dép giấy, mỗi ngày còn thay đôi mới nữa. Nước suối thì để đầy ở quầy lễ tân hoặc khu giặt ủi, muốn lấy bao nhiêu cũng được. 10 điểm không có nhưng”.

Một tài khoản khác kể thêm: “Khách sạn ở Trung hầu như đều có phòng giặt là miễn phí. Mình từng ở các chuỗi như Madison hay Atour đều có khu giặt riêng. Khách tự mang đồ xuống, ghi số phòng rồi dán lên máy giặt bằng nam châm. Giặt xong thì xuống chuyển qua máy sấy, hoặc nếu có cô lao công trực thì cô sẽ hỗ trợ sấy rồi cho vào túi riêng, ghi số phòng cẩn thận để khách tự xuống nhận”.

Ảnh minh họa

Có thể thấy, nhiều khách sạn tại Trung Quốc đầu tư khá mạnh cho các tiện ích đi kèm, đặc biệt là dịch vụ giặt sấy dành cho khách lưu trú. Từ những chia sẻ này, không ít người cho rằng đây có thể là một “mẹo du lịch” đáng tham khảo khi tới Trung Quốc: thay vì mang đồ ra tiệm giặt với chi phí đắt đỏ, du khách hoàn toàn có thể tận dụng hệ thống giặt sấy ngay tại khách sạn để tiết kiệm thời gian và chi phí.

Tuy vậy, để tránh những tình huống phát sinh ngoài ý muốn, du khách vẫn nên hỏi kỹ trước về mức phí, quy định sử dụng cũng như các dịch vụ miễn phí đi kèm của khách sạn. Bởi đôi khi, chỉ cần chủ động hỏi thêm một câu, bạn có thể “lời” được kha khá tiện ích mà trước đó không hề biết tới.