Bộ ba sedan 'hot' nhất Việt Nam không ngừng giảm giá

Bước vào quý cuối của năm 2025, thị trường ô tô Việt Nam tiếp tục chứng kiến cuộc đua giảm giá ở nhiều phân khúc. Trong đó, nhóm xe sedan hạng B đang có ưu đãi ở tất cả mẫu xe góp mặt trong phân khúc.

Đi đầu trong cuộc đua vẫn là ba cái tên Toyota Vios , Honda City và Hyundai Accent. Trong đó, hai mẫu xe Nhật Bản được hỗ trợ 100% phí trước bạ.

Chính sách này đã được duy trì vài tháng nay giúp cho Vios được giảm giá khoảng 46-54 triệu đồng. Sau khi trừ ưu đãi, giá bán thực tế của mẫu xe Toyota được đưa xuống còn 412-491 triệu đồng. Mức giá này thậm chí đang ngang ngửa một số xe hạng A như Kia Morning mới (niêm yết 439-469 triệu đồng) hay Hyundai Grand i10 (360-455 triệu đồng).

Với Honda City , mức hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ từ hãng tương đương mức giảm 50-57 triệu đồng. Nhờ đó, giá xe có thể được giảm xuống còn 449-510 triệu đồng. Dù vẫn cao hơn so với đối thủ Vios nhưng Honda City lại có ưu thế ở gói công nghệ trợ lái ADAS được trang bị tiêu chuẩn từ bản thấp.

Trong khi đó, Hyundai Accent có giá 439-569 triệu đồng đang được giảm cao nhất 50 triệu đồng trong tháng 10. Mức giảm cụ thể sẽ tùy vào phiên bản và chính sách của từng đại lý. Tham khảo tại một đại lý Hyundai ở Hà Nội, mẫu Accent đang được bán với giá ưu đãi 393-529 triệu đồng.

Đáng chú ý, không chỉ 3 cái tên top đầu mà hầu hết các mẫu xe trong phân khúc sedan hạng B đều đang trong cuộc đua giảm giá. Trong đó, mẫu Kia Soluto vốn có giá bán thuộc hàng thấp trong nhóm cũng đang được ưu đãi 47 triệu đồng. Mức giá sau khi trừ ưu đãi rơi vào khoảng 339-405 triệu đồng, tùy phiên bản.

Mazda2 không có mức giảm lớn như các đối thủ, chỉ ở mức 15 triệu đồng để đưa giá khởi điểm thực tế xuống còn 403 triệu đồng. Dẫu vậy, do vốn có giá niêm yết khá thấp nên chỉ cần giảm nhẹ là đủ để đưa giá thực tế của Mazda2 xuống ngang cả một số xe cỡ A.

Một mẫu xe Nhật khác là Mitsubishi Attrage đang có khuyến mãi 100% phí trước bạ cho bản MT, tương đương giảm 38 triệu đồng. Phiên bản CVT Premium cũng được hỗ trợ 50% phí trước bạ trị giá 24,5 triệu đồng. Ngoài ra, hãng còn tặng thêm một số quà tặng để nâng tổng giá trị khuyến mãi lên tối đa 48,5 triệu đồng.

Không đứng ngoài cuộc đua là tân binh Skoda Slavia với mức ưu đãi 100% trước bạ như nhiều mẫu xe top đầu. Nhờ đó, giá bán thực tế của mẫu xe châu Âu này được đưa từ 468-568 triệu xuống còn 421-511 triệu đồng trong tháng 10.

Skoda Slavia mới ra mắt tháng trước nhưng đã sớm nhập cuộc đua giảm giá.

Ngoài 6 mẫu sedan hạng B thuộc VAMA và Skoda Slavia, mẫu Nissan Almera dù không có chương trình khuyến mãi chính hãng nhưng vẫn được đại lý giảm giá để kích cầu. Tham khảo một đại lý ở Hà Nội, phiên bản Almera V đang được giảm nhiều nhất 50 triệu, xuống còn 479 triệu đồng.

Về mặt doanh số, dẫn đầu phân khúc sedan cỡ B hiện nay vẫn là Vios. Mẫu xe chủ lực của nhà Toyota đã bán được tổng cộng 8.496 chiếc trong 9 tháng đầu năm 2025, giảm nhẹ 3,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Xếp sau là Honda City với doanh số lũy kế 6.377 chiếc, tăng nhẹ 8%. Trong khi đó, Hyundai Accent bán được 5.035 xe. Con số này giảm tới 38% so với 9 tháng đầu 2024, khiến mẫu xe này bị tụt xuống thứ 3 trong cuộc đua ở phân khúc sedan cỡ B.

Mazda2 không có doanh số nổi bật như nhóm trên nhưng duy trì ở mức ổn định, đạt 3.664 chiếc bán ra trong 3 quý đầu năm, tăng nhẹ 1% và xếp thứ 4 phân khúc. Hai mẫu xe xếp cuối lần lượt là Mitsubishi Attrage (1.313 xe) và Kia Soluto (215 xe) đều bán ít hơn so với 9 tháng đầu năm 2024.

Thực tế, thị trường xe gầm thấp tại Việt Nam đã đi xuống rõ rệt trong vài năm qua, khi thị hiếu khách hàng nghiêng về những mẫu xe gầm cao hoặc xe điện đô thị.

Dẫu vậy, sedan cỡ B vẫn có chỗ đứng nhất định trên thị trường nói chung với lượng tiêu thụ khá ổn định. Nhóm xe này có những ưu thế như giá bán dễ tiếp cận, đa dạng thương hiệu và mẫu mã, phù hợp với nhiều nhu cầu của khách hàng từ kinh doanh dịch vụ cho đến gia đình trẻ mua xe lần đầu.

Theo số liệu từ VAMA, tính hết tháng 9/2025, lượng tiêu thụ sedan cỡ B tại nước ta đạt tổng cộng 25.100 xe. Con số này chiếm gần 94% doanh số của nhóm xe gầm thấp (sedan và hatchback) nói chung tại Việt Nam.