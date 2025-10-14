Nhiều SUV cỡ C giảm giá tại Việt Nam: Giảm nhiều nhất tới cả trăm triệu đồng, có mẫu khởi điểm chỉ ngang Sonet, Venue

MG HS giảm giá tới gần 150 triệu ở đại lý

Một tư vấn bán hàng ở Hà Nội đang rao bán MG HS với giá giảm tới gần 150 triệu đồng. Cụ thể hơn, bản tiêu chuẩn DEL từ 699 triệu giảm 134 triệu xuống còn 565 triệu đồng. Bản cao LUX từ 749 triệu xuống còn 605 triệu đồng, giảm 144 triệu.

Dù mức giảm này áp dụng cho xe VIN 2024, nhưng vẫn là một thông tin đáng chú ý, bởi giá thực tế của MG HS tiêu chuẩn thấp hơn niêm yết của Kia Sonet Luxury (579 triệu). Bản cao nhất của HS nay có giá còn rẻ hơn bản cao nhất của Sonet là Premium (624 triệu đồng). Trong khi đó, MG HS thuộc phân khúc xe gầm cao hạng C, còn Kia Sonet nằm ở nhóm xe gầm cao hạng A, chung mâm với Hyundai Venue, Toyota Raize.

MG HS là xe gầm cao hạng C nhưng đang có giá thực tế như xe hạng A. Ảnh: Đại lý

Đáng chú ý, giá xe mới thậm chí còn thấp hơn cả xe cũ. Tham khảo có nơi đang bán MG HS Luxury cũ mang VIN 2024, mới chạy 11.000km được rao bán với giá vào khoảng 609 triệu đồng. Một chiếc khác chạy 9.000km rao bán giá 625 triệu đồng.

MG HS được trang bị máy xăng 1.5L tăng áp, công suất 168 mã lực và 275 Nm mô-men xoắn, đi kèm hộp số tự động 7 cấp ly hợp kép ướt và hệ dẫn động cầu trước. Một số trang bị tiện nghi nổi bật trong xe là màn hình điện tử hoàn toàn sau vô-lăng, màn hình trung tâm 10 inch, âm thanh Bose, ghế phong cách thể thao, điều hòa tự động 2 vùng và cửa sổ trời toàn cảnh. So với phiên bản Luxury cao hơn, MG HS Deluxe chỉ có đồng hồ hiển thị dạng analog, loa thông thường, không có chế độ lái thể thao.

Một số trang bị an toàn đáng chú ý như camera 360 độ, cảm biến sau, đèn pha tự động, ABS, EBD, 6 túi khí... Riêng phiên bản Luxury có thêm gói an toàn tiên tiến bao gồm ga tự động thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo tiền va chạm, hỗ trợ phanh khẩn cấp, cảnh báo điểm mù, cảnh báo mở cửa an toàn.

Jaecoo J7 hỗ trợ trước bạ

Jaecoo J7 hiện được phân phối tại Việt Nam với hai phiên bản, giá niêm yết 799 triệu đồng cho bản tiêu chuẩn và 959 triệu đồng cho bản hybrid. Trong tháng 10, khách hàng mua xe được hỗ trợ 80% lệ phí trước bạ, tương đương mức giảm khoảng 64 – 96 triệu đồng tùy phiên bản (tính theo phí 12%).

Mẫu SUV này mang phong cách off-road hiện đại với thiết kế vuông vức, khoảng sáng gầm 210 mm và khả năng lội nước 600 mm. Jaecoo J7 bản xăng dùng động cơ 1.6L tăng áp, hộp số ly hợp kép 7 cấp, trong khi bản PHEV cho phép di chuyển tối đa 106 km ở chế độ thuần điện. Xe đạt chứng nhận an toàn 5 sao Euro NCAP và trang bị 20 tính năng hỗ trợ lái (ADAS).

Omoda & Jaecoo Việt Nam chơi lớn khi đưa ra chương trình "chưa từng có". Ảnh: Omoda & Jaecoo

Không chỉ giảm giá, Omoda & Jaecoo Việt Nam còn có bước đi đáng chú ý, được khẳng định là "chưa từng có". Theo đó, hãng cam kết mua lại nguyên giá J7 PHEV (SHS) trong 30 ngày kể từ ngày nhận xe. Điều này đồng nghĩa, nếu khách hàng muốn thay đổi quyết định trong vòng một tháng kể từ ngày nhận xe, Omoda & Jaecoo Việt Nam sẽ hoàn lại toàn bộ giá trị đã thanh toán.

Ngoài ra, khách mua xe còn có thể sở hữu T-box trị giá 20 triệu đồng mà chỉ cần bỏ ra 1.000 đồng. T-box được xem là “trợ lý số”, giúp chia sẻ chìa khóa thông minh, lên lịch sử dụng xe theo thời khóa biểu cá nhân và theo dõi tình trạng xe.

Hàng loạt xe gầm cao cỡ C khác cũng chạy đua

Bên cạnh những khuyến mãi khủng đến từ hai thương hiệu Trung Quốc, các mẫu SUV/CUV cỡ C có doanh số cao trong phân khúc cũng không nằm ngoài cuộc đua giảm giá.

Trong đó, có thể kể đến Hyundai Tucson đang được khuyến mãi lên tới 55 triệu đồng. Nhờ đó, bản tiêu chuẩn có giá thực tế chỉ còn 714 triệu đồng. Mức giá khuyến mãi có thể sẽ giúp Tucson duy trì vị trí xe bán chạy nhất của Hyundai.

Honda CR-V cũng có mức giảm tương đương với mức giảm 51,5 - 55 triệu đồng cho bản G và L, so với giá niêm yết tương ứng là 1,029 - 1,099 tỷ đồng).

Nhiều mẫu xe gầm cao đang tung ra các ưu đãi nhằm kích cầu mùa mua sắm cuối năm. Ảnh: Đại lý

Khiêm tốn hơn, Kia Sportage được giảm 11 - 30 triệu đồng cho hai bản X-Line (giá niêm yết 939 -9 99 triệu đồng).

Cái tên đáng chú ý nhất trong phân khúc, Mazda CX-5, tiếp tục được áp dụng khuyến mãi tương đương mức giảm 40 triệu đồng như những tháng trước. Sau khi tính khuyến mãi, giá bán thực tế của mẫu xe này xuống còn từ 709 triệu đồng. Dù không "khủng" như MG HS, song giá thực tế của Mazda CX-5 cũng xuống ngang hàng với SUV cỡ B bản cao như Toyota Yaris Cross HEV (765 triệu), Kia Seltos Turbo GT Line (799 triệu), Hyundai Creta N Line (715 triệu)...

Nếu xét theo giá trị tuyệt đối, Subaru Forester là mẫu được giảm khủng nhất. Cụ thể, 3 phiên bản Forester nay chỉ còn 799 - 969 triệu đồng, tương đương mức giảm 170 - 230 triệu đồng.



