Omoda & Jaecoo nhập cuộc đua giảm giá: SUV ưu đãi tới 100% lệ phí trước bạ, đe dọa nhóm xe Hàn – Nhật

Bước sang tháng 10/2025, Omoda & Jaecoo Việt Nam triển khai chương trình ưu đãi dành cho các mẫu SUV đang bán tại thị trường trong nước. Cụ thể, hãng ô tô đến từ Trung Quốc tung ra gói ưu đãi lớn đánh thẳng vào việc giảm lệ phí trước bạ xe cho cả 2 mẫu Omoda C5 và Jaecoo J7.

Omoda C5

Omoda C5 hiện được phân phối với ba phiên bản gồm Luxury, Premium và Flagship, có giá niêm yết lần lượt 539 triệu, 589 triệu và 669 triệu đồng. Trong tháng 10 này, mẫu SUV hạng B được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ. Dẫu vậy, hãng tiết lộ mức giảm cụ thể ở từng phiên bản. Như vậy, mức ưu đãi lớn nhất khách hàng có thể nhận được khi mua C5 trong tháng 10 là 80,3 triệu đồng (tính theo thuế 12%).

Omoda C5 nhận hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ. Ảnh: Đại lý

Với ưu đãi lần này, mức giá Omoda C5 càng trở nên hấp dẫn hơn trong mắt khách hàng Việt. Hiện tại, đây là mẫu xe có giá bán khởi điểm rẻ thứ ba trong phân khúc SUV hạng B, và chỉ xếp sau MG ZS (giá từ 518 triệu đồng) và Geely Coolray (giá từ 538 triệu đồng). Sau khi áp dụng ưu đãi, mức giá thực tế của Omoda C5 còn có khả năng “ngáng chân” cả những mẫu SUV hạng A như Kia Sonet (499-624 triệu đồng) hay Hyundai Venue (499-539 triệu đồng).

Omoda C5 đang có giá bán thực tế hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ảnh: Đại lý

Omoda C5 gây ấn tượng mạnh với diện mạo coupe thể thao, đường nét tương lai cùng khoang nội thất rộng rãi và công nghệ an toàn tiên tiến. Đây cũng là mẫu SUV duy nhất tại Việt Nam chinh phục trọn bộ 3 chứng nhận an toàn 5 sao danh giá: Euro NCAP, ANCAP và ASEAN NCAP.

Jaecoo J7

Jaecoo J7 hiện được phân phối tại Việt Nam với hai phiên bản, giá niêm yết 799 triệu đồng cho bản tiêu chuẩn và 959 triệu đồng cho bản hybrid. Trong tháng 10, khách hàng mua xe được hỗ trợ 80% lệ phí trước bạ, tương đương mức giảm khoảng 64 – 96 triệu đồng tùy phiên bản (tính theo thuế 12%).

Jaecoo J7 PHEV. Ảnh: Hoàng Dũng

Mẫu SUV này mang phong cách off-road hiện đại với thiết kế vuông vức, khoảng sáng gầm 210 mm và khả năng lội nước 600 mm. Nội thất sử dụng màn hình cảm ứng dọc 14,8 inch, cụm đồng hồ điện tử 10,25 inch và vật liệu da pha kim loại. Jaecoo J7 bản xăng dùng động cơ 1.6L tăng áp, hộp số ly hợp kép 7 cấp, trong khi bản PHEV cho phép di chuyển tối đa 106 km ở chế độ thuần điện.

Nội thất Jaecoo J7 PHEV. Ảnh: Hoàng Dũng

Xe đạt chứng nhận an toàn 5 sao Euro NCAP và trang bị 20 tính năng hỗ trợ lái (ADAS) tiêu biểu như phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ giữ làn đường,...

Ngoài ra trong thời gian tới, Omoda & Jaecoo sẽ cho ra phiên bản chuyên off-road của J7 với tên gọi AWD Individual. Đây được xem là biến thể mở rộng, hướng đến khả năng vận hành đa địa hình thay vì chỉ tập trung cho nhu cầu đô thị.

Jaecoo J7 4WD Individual. Ảnh: Omoda & Jaecoo Việt Nam

Ngoài các ưu đãi theo tháng, Omoda & Jaecoo hiện áp dụng chế độ bảo hành 7 năm hoặc 1 triệu km cho xe, cùng 10 năm hoặc 1 triệu km cho động cơ và pin. Hệ thống phân phối của hãng dự kiến đạt 39 đại lý trên toàn quốc vào cuối năm 2025. Bên cạnh đó, doanh nghiệp đang triển khai kế hoạch xây dựng nhà máy tại Khu công nghiệp Hưng Phú (tỉnh Hưng Yên), dự kiến đi vào hoạt động trong năm 2026, nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường trong nước và tăng cường năng lực hậu mãi.