Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chi tiết Omoda C7 tại Việt Nam: Đấu trực tiếp CR-V hybrid, giá dự kiến từ 839 triệu đồng

16-08-2025 - 18:29 PM | Thị trường

Omoda C7 là mẫu xe cao cấp hơn, thuộc phân khúc trên của mẫu Omoda C5 đã ra mắt Việt Nam từ năm ngoái.

Chi tiết Omoda C7 tại Việt Nam: Đấu trực tiếp CR-V hybrid, giá dự kiến từ 839 triệu đồng- Ảnh 1.

Bên cạnh Jaecoo J6, thương hiệu Omoda & Jaecoo Việt Nam còn trưng bày mẫu Omoda C7 tại sự kiện “Ngày hội bình yên” do Omoda & Jaecoo Việt Nam cùng Ngân hàng ABBank đồng hành nhằm tôn vinh Công an nhân dân. Cũng giống với J6, đây là lần đầu tiên Omoda C7 được trưng bày công khai tới người tiêu dùng trong nước. Theo hãng, dự kiến xe có hai phiên bản gồm thuần xăng (Flagship) và hybrid như chiếc trưng bày (SHS Flagship) với mức giá khoảng 839 triệu và 969 triệu đồng. Thời gian mở bán dự kiến là cuối năm nay.

Chi tiết Omoda C7 tại Việt Nam: Đấu trực tiếp CR-V hybrid, giá dự kiến từ 839 triệu đồng- Ảnh 2.

Omoda C7 có kích thước là 4.660 x 1.875 x 1.670 mm, chiều dài cơ sở 2.720 mm. So với các đối thủ trong phân khúc, thông số của C7 đều nhỉnh hơn Mazda CX-5, nhưng chiều dài trục cơ sở lại ngắn hơn Hyundai Tucson hay Ford Territory. Tuy nhiên chiếc trong bài thuộc cấu hình hybrid nên đối thủ cạnh tranh trực tiếp sẽ là Honda CR-V e:HEV RS.

Chi tiết Omoda C7 tại Việt Nam: Đấu trực tiếp CR-V hybrid, giá dự kiến từ 839 triệu đồng- Ảnh 3.
Chi tiết Omoda C7 tại Việt Nam: Đấu trực tiếp CR-V hybrid, giá dự kiến từ 839 triệu đồng- Ảnh 4.
Chi tiết Omoda C7 tại Việt Nam: Đấu trực tiếp CR-V hybrid, giá dự kiến từ 839 triệu đồng- Ảnh 5.
Chi tiết Omoda C7 tại Việt Nam: Đấu trực tiếp CR-V hybrid, giá dự kiến từ 839 triệu đồng- Ảnh 6.

Về mặt ngoại thất, Omoda C7 nổi bật với cụm lưới tản nhiệt họa tiết kiểu tổ ong. Cụm đèn pha LED mảnh mai, sắc cạnh với họa tiết trang trí sơn dọc bên dưới phần cản. Cụm đèn hậu thiết kế với giao diện tia sét khá độc đáo.

Chi tiết Omoda C7 tại Việt Nam: Đấu trực tiếp CR-V hybrid, giá dự kiến từ 839 triệu đồng- Ảnh 7.
Chi tiết Omoda C7 tại Việt Nam: Đấu trực tiếp CR-V hybrid, giá dự kiến từ 839 triệu đồng- Ảnh 8.

Xe có đủ cảm biến trước/sau, camera xung quanh và sử dụng vành 19 inch hai tông màu.

Chi tiết Omoda C7 tại Việt Nam: Đấu trực tiếp CR-V hybrid, giá dự kiến từ 839 triệu đồng- Ảnh 9.
Chi tiết Omoda C7 tại Việt Nam: Đấu trực tiếp CR-V hybrid, giá dự kiến từ 839 triệu đồng- Ảnh 10.
Chi tiết Omoda C7 tại Việt Nam: Đấu trực tiếp CR-V hybrid, giá dự kiến từ 839 triệu đồng- Ảnh 11.

Bên trong nội thất của Omoda C7 SHS Flagship khá tối giản. Toàn bộ các chức năng được tích hợp vào trong màn hình trung tâm 15,6 inch, bao gồm kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây. Một số tính năng có nút vật lý hoặc nút phím tắt nhanh như âm lượng, chuyển chế độ lái,... được đặt ở khu vực bệ trung tâm, cạnh với khay sạc không dây.

Chi tiết Omoda C7 tại Việt Nam: Đấu trực tiếp CR-V hybrid, giá dự kiến từ 839 triệu đồng- Ảnh 12.
Chi tiết Omoda C7 tại Việt Nam: Đấu trực tiếp CR-V hybrid, giá dự kiến từ 839 triệu đồng- Ảnh 13.

Vô lăng 2 chấu bọc da tích hợp các phím chức năng. Màn hình 8,88 inch với tỉ lệ ngang đặt sau tay lái đóng vai trò là đồng hồ tốc độ. Xe không có HUD. Một số trang bị khác gồm đèn LED viền tùy chỉnh 256 màu, kính cách âm 2 lớp hàng trước, lọc không khí,...

Chi tiết Omoda C7 tại Việt Nam: Đấu trực tiếp CR-V hybrid, giá dự kiến từ 839 triệu đồng- Ảnh 14.
Chi tiết Omoda C7 tại Việt Nam: Đấu trực tiếp CR-V hybrid, giá dự kiến từ 839 triệu đồng- Ảnh 15.
Chi tiết Omoda C7 tại Việt Nam: Đấu trực tiếp CR-V hybrid, giá dự kiến từ 839 triệu đồng- Ảnh 16.

Ghế ngồi được bọc da trơn kết hợp da lộn, đục lỗ thông hơi, với tính năng làm mát ghế và chỉnh điện đa hướng cho hàng trước. Riêng ghế lái có thêm nhớ vị trí. Hàng ghế sau có cửa gió riêng biệt và nút bấm của hệ thống sưởi ghế. Tuy nhiên trong bảng thông số chính thức Omoda & Jaecoo Việt Nam đưa ra không đề cập đến “option” này.

Chi tiết Omoda C7 tại Việt Nam: Đấu trực tiếp CR-V hybrid, giá dự kiến từ 839 triệu đồng- Ảnh 17.

Về động cơ, Omoda C7 như đã đề cập có hai tùy chọn. Đầu tiên là loại máy xăng 1.6L tăng áp, cho ra 183 mã lực, 275 Nm mô-men xoắn đi kèm hộp số ly hợp kép 7 cấp. Tiếp đến là bản hybrid SHS dùng động cơ xăng 1.5L tăng áp cho ra 141 mã lực/215 Nm và một mô-tơ điện sản sinh 204 mã lực/310 Nm mô-men xoắn, đi kèm hộp số hybrid truyền động trực tiếp một cấp (1DHT).

Chi tiết Omoda C7 tại Việt Nam: Đấu trực tiếp CR-V hybrid, giá dự kiến từ 839 triệu đồng- Ảnh 18.

Các trang bị an toàn nổi bật gồm camera 540 độ (có thể soi gầm), 7 túi khí, cảm biến áp suất lốp, gói ADAS gồm các tính năng ga tự động thích ứng, hỗ trợ phanh khẩn cấp, cảnh báo tiền va chạm, nhận diện biển báo, cảnh báo lệch làn và hỗ trợ giữ làn, hỗ trợ lái tự động, hỗ trợ tránh va chạm thông minh,...

Theo Hoàng Dũng

Đời sống và Pháp luật

Từ Khóa:
Omoda C7

Sự kiện: Thị trường ô tô Việt

Xem tất cả >>

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Một quốc gia sắp xuất khẩu hàng trăm tấn sầu riêng cho Trung Quốc: giảm 35% chi phí nhờ đường sắt chạy thẳng, mơ thành 'cường quốc vua trái cây'

Một quốc gia sắp xuất khẩu hàng trăm tấn sầu riêng cho Trung Quốc: giảm 35% chi phí nhờ đường sắt chạy thẳng, mơ thành 'cường quốc vua trái cây' Nổi bật

Vừa bị Mỹ mạnh tay trừng phạt, quốc gia BRICS vẫn ‘hiên ngang’ chốt đơn 2 triệu thùng dầu Nga mỗi ngày trong tháng 8, chuyện gì đang xảy ra?

Vừa bị Mỹ mạnh tay trừng phạt, quốc gia BRICS vẫn ‘hiên ngang’ chốt đơn 2 triệu thùng dầu Nga mỗi ngày trong tháng 8, chuyện gì đang xảy ra? Nổi bật

Chi tiết Jaecoo J6 tại Việt Nam: Là bản 2 cầu, đi được hơn 400km/lần sạc, giá dự kiến 1 tỷ đồng

Chi tiết Jaecoo J6 tại Việt Nam: Là bản 2 cầu, đi được hơn 400km/lần sạc, giá dự kiến 1 tỷ đồng

18:06 , 16/08/2025
Sản phẩm in hình cờ đỏ sao vàng "cháy hàng", nhà sản xuất không kịp cung ứng

Sản phẩm in hình cờ đỏ sao vàng "cháy hàng", nhà sản xuất không kịp cung ứng

14:22 , 16/08/2025
Ổ dịch tả heo châu Phi tăng 187%, Đồng Nai chỉ đạo "nóng"

Ổ dịch tả heo châu Phi tăng 187%, Đồng Nai chỉ đạo "nóng"

13:45 , 16/08/2025
Toyota bZ4X rộng cửa về Việt Nam hơn: Lắp cùng nơi với Yaris Cross, dễ có giá ‘mềm’ nếu đáp ứng một điều kiện

Toyota bZ4X rộng cửa về Việt Nam hơn: Lắp cùng nơi với Yaris Cross, dễ có giá ‘mềm’ nếu đáp ứng một điều kiện

13:39 , 16/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên