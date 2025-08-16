Chi tiết Omoda C7 tại Việt Nam: Đấu trực tiếp CR-V hybrid, giá dự kiến từ 839 triệu đồng
Omoda C7 là mẫu xe cao cấp hơn, thuộc phân khúc trên của mẫu Omoda C5 đã ra mắt Việt Nam từ năm ngoái.
Về mặt ngoại thất, Omoda C7 nổi bật với cụm lưới tản nhiệt họa tiết kiểu tổ ong. Cụm đèn pha LED mảnh mai, sắc cạnh với họa tiết trang trí sơn dọc bên dưới phần cản. Cụm đèn hậu thiết kế với giao diện tia sét khá độc đáo.
Xe có đủ cảm biến trước/sau, camera xung quanh và sử dụng vành 19 inch hai tông màu.
Bên trong nội thất của Omoda C7 SHS Flagship khá tối giản. Toàn bộ các chức năng được tích hợp vào trong màn hình trung tâm 15,6 inch, bao gồm kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây. Một số tính năng có nút vật lý hoặc nút phím tắt nhanh như âm lượng, chuyển chế độ lái,... được đặt ở khu vực bệ trung tâm, cạnh với khay sạc không dây.
Vô lăng 2 chấu bọc da tích hợp các phím chức năng. Màn hình 8,88 inch với tỉ lệ ngang đặt sau tay lái đóng vai trò là đồng hồ tốc độ. Xe không có HUD. Một số trang bị khác gồm đèn LED viền tùy chỉnh 256 màu, kính cách âm 2 lớp hàng trước, lọc không khí,...
Ghế ngồi được bọc da trơn kết hợp da lộn, đục lỗ thông hơi, với tính năng làm mát ghế và chỉnh điện đa hướng cho hàng trước. Riêng ghế lái có thêm nhớ vị trí. Hàng ghế sau có cửa gió riêng biệt và nút bấm của hệ thống sưởi ghế. Tuy nhiên trong bảng thông số chính thức Omoda & Jaecoo Việt Nam đưa ra không đề cập đến “option” này.
