Chi tiết Omoda C7 tại Việt Nam: Đấu trực tiếp CR-V hybrid, giá dự kiến từ 839 triệu đồng

Bên cạnh Jaecoo J6, thương hiệu Omoda & Jaecoo Việt Nam còn trưng bày mẫu Omoda C7 tại sự kiện “Ngày hội bình yên” do Omoda & Jaecoo Việt Nam cùng Ngân hàng ABBank đồng hành nhằm tôn vinh Công an nhân dân. Cũng giống với J6, đây là lần đầu tiên Omoda C7 được trưng bày công khai tới người tiêu dùng trong nước. Theo hãng, dự kiến xe có hai phiên bản gồm thuần xăng (Flagship) và hybrid như chiếc trưng bày (SHS Flagship) với mức giá khoảng 839 triệu và 969 triệu đồng. Thời gian mở bán dự kiến là cuối năm nay.