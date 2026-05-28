Bộ Chính trị yêu cầu TP.HCM tăng tốc, đưa 200 km metro vào vận hành trước năm 2030

Theo Nghị quyết 09 do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành, TP.HCM được yêu cầu tạo đột phá về hạ tầng, ưu tiên đầu tư hoàn chỉnh mạng lưới metro nhằm giải quyết ùn tắc, ô nhiễm và nâng tầm năng lực kết nối vùng.

Hiện thành phố mới đưa vào khai thác gần 20 km metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên, điều này đồng nghĩa trong chưa đầy 5 năm tới, TP.HCM phải hoàn thành thêm khoảng 180 km metro để đạt chỉ tiêu 200 km theo yêu cầu của Bộ Chính trị.

TP.HCM đang khai thác gần 20 km metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên

Hàng loạt tuyến đường sắt đô thị trọng điểm đang được thúc đẩy đồng loạt. Trong đó có metro số 2 đoạn Bến Thành - Tham Lương dài hơn 11 km; tuyến Bến Thành - Cần Giờ dài khoảng 54 km; metro số 2 đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm dài 6 km. Đây đều là những dự án đã được khởi công hoặc động thổ.

Đáng chú ý, tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành dài khoảng 48 km dự kiến khởi công vào ngày 2/7, đóng vai trò kết nối chiến lược giữa TP.HCM với sân bay Long Thành và khu vực Đông Nam Bộ.

Không dừng lại ở đó, trong năm nay thành phố còn dự kiến khởi công thêm ba tuyến lớn gồm tuyến Thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên; metro số 6 giai đoạn 1 nối sân bay Tân Sơn Nhất với Phú Hữu dài khoảng 22 km; cùng tuyến Thủ Dầu Một - TP.HCM.

Sau khi mở rộng địa giới hành chính, mạng lưới đường sắt đô thị TP.HCM được quy hoạch với tổng chiều dài hơn 1.000 km, trở thành một trong những hệ thống metro có quy mô lớn nhất khu vực.

TP.HCM xác định metro là “xương sống” của giao thông công cộng trong tương lai. Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030, hệ thống metro sẽ đáp ứng 20-30% nhu cầu đi lại của người dân; tăng lên 35-50% vào năm 2035 và đạt 50-60% vào năm 2045.

Ngoài metro, Bộ Chính trị cũng yêu cầu TP.HCM tạo đột phá về hạ tầng giao thông và logistics, tăng kết nối cảng biển, sân bay, khu công nghiệp, khu thương mại tự do; đồng thời xây dựng hệ thống chống ngập quy mô lớn nhằm ứng phó triều cường và biến đổi khí hậu.