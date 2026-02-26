Bộ Công an hoàn thành xây dựng tính năng bỏ phiếu ở nơi khác trên VNeID

Thông tin trên được Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an nêu tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, sáng 26/2.

Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an.

Thượng tướng Nguyễn Văn Long cho biết, Bộ Công an đã ban hành quy định về khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và VNeID để lập danh sách cử tri, in thẻ cử tri; phối hợp tập huấn cho các địa phương trong toàn quốc về công tác bầu cử. Đến nay có 3.320/3.321 đơn vị cấp xã, phường ứng dụng phần mềm vào công tác lập danh sách cử tri (trừ đặc khu Hoàng Sa).

Các đơn vị đã phân cử tri về các khu vực bỏ phiếu trên hệ thống phần mềm cho trên 78,5 triệu cử tri đủ điều kiện bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 99,48%. Số cử tri chưa được cập nhật chủ yếu do một số trường hợp cử tri đã mất nhưng gia đình chưa thực hiện thủ tục khai tử theo quy định hoặc trường hợp đang trong quá trình điều chỉnh, thay đổi nơi bỏ phiếu chưa bổ sung vào danh sách tại các đơn vị bầu cử mới.

Bộ Công an phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Quốc hội triển khai kết nối Trang thông tin bầu cử với hệ thống định danh và xác thực điện tử, tích hợp, đăng nhập bằng tài khoản VNeID từ ngày 17/12/2025, đến nay có trên 220.000 lượt đăng nhập.

Đồng thời, đã kết nối trang thông tin bầu cử với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để người ứng cử có thể khai thác thông tin tự động điền vào mẫu kê khai, đến nay đã nhận trên 441.000 yêu cầu khai thác.

" Bộ Công an đã xây dựng chức năng đồng bộ thông tin người ứng cử để hiển thị công khai trên ứng dụng VNeID. Bộ Công an đã ban hành hướng dẫn quy trình cấp giấy chứng nhận để cử tri tham gia bỏ phiếu ở nơi khác bằng điện tử và hoàn thành xây dựng tính năng bỏ phiếu ở nơi khác trên VNeID ", Thứ trưởng Bộ Công an nói.

Bên cạnh đó, Bộ Công an phối hợp tốt với các cơ quan giúp việc của Hội đồng Bầu cử quốc gia trong việc hoàn thiện văn bản hướng dẫn triển khai công tác bầu cử, tích cực phối hợp tham mưu, định hướng công tác thông tin, tuyên truyền liên quan đến bầu cử.

Báo cáo về công tác bảo đảm an ninh, an toàn cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long nêu rõ, mọi tình hình an ninh trật tự liên quan đến công tác bầu cử đều được nắm chắc, các loại đối tượng được quản lý chặt chẽ, các nguy cơ tiềm ẩn được chủ động phát hiện và xử lý từ sớm, từ xa, từ cơ sở, không để bị động bất ngờ.

" Đến thời điểm hiện nay, chúng ta đã kiểm soát tuyệt đối tình hình ", lãnh đạo Bộ Công an khẳng định.

Theo Thượng tướng Nguyễn Văn Long, công tác rà soát xác minh nhân sự ứng cử được tập trung triển khai theo đúng quy định, bám sát quá trình chuẩn bị tổ chức bầu cử để kịp thời tham mưu phối hợp với Hội đồng Bầu cử quốc gia, kiến nghị Ủy ban bầu cử các cấp phương án xử lý các trường hợp chưa bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định.

Công tác bảo đảm an ninh mạng, an ninh thông tin và an ninh truyền thông được triển khai quyết liệt, đã kịp thời đấu tranh vô hiệu hóa hàng nghìn nguồn tin trên không gian mạng có hoạt động chống phá, bôi nhọ uy tín lãnh đạo Đảng, Nhà nước và công kích hoạt động thực thi pháp luật của các cơ quan chức năng và chống phá bầu cử.

Thứ trưởng cũng cho biết, Bộ Công an đã tổ chức triển khai hiệu quả đợt tấn công trấn áp tội phạm để bảo đảm an ninh trật tự cho bầu cử Quốc hội và bảo đảm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 trên toàn quốc.

" Thời gian vừa rồi, an ninh trật tự được kiểm soát hết sức chặt chẽ, nhân dân đã đón Tết trong môi trường an ninh trật tự được bảo đảm. Các loại tội phạm và vụ án gây bức xúc dư luận đều được điều tra làm rõ và bắt giữ nhanh các đối tượng gây án để không gây bức xúc, không gây lo lắng cho Nhân dân ", Thứ trưởng Nguyễn Văn Long nhấn mạnh.

Thời gian tới, Bộ Công an tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các kế hoạch, phương án bảo đảm an ninh trật tự cả trên thực địa và không gian mạng, hình thành mạng lưới thế trận liên hoàn trong ngoài, trên dưới, khép kín, kiểm soát chặt chẽ các loại đối tượng, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và vô hiệu hóa từ sớm, từ xa mọi âm mưu chống phá, xử lý các yếu tố phức tạp ngay trước ngày bầu cử diễn ra.

Mục tiêu được lãnh đạo Bộ Công an đưa ra là duy trì môi trường an ninh an toàn, lành mạnh để phục vụ thành công cuộc bầu cử, không để bị động bất ngờ và không để xảy ra những sơ suất dù là nhỏ nhất.