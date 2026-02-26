Chính thức: Quy định mới liên quan tới BHXH, BHYT của người dân trên toàn quốc từ tháng này

Từ đầu tháng 2/2026, việc sử dụng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH) và thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) dưới dạng điện tử chính thức được áp dụng đồng bộ trên phạm vi cả nước theo Thông tư 09/2026/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành. Quy định mới đánh dấu bước tiến quan trọng trong lộ trình chuyển đổi số lĩnh vực bảo hiểm.

Theo BHXH Việt Nam, thông tư này được ban hành nhằm cụ thể hóa các quy định pháp luật hiện hành, bảo đảm triển khai thống nhất trong thực tế và tăng tính thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp khi tham gia cũng như thụ hưởng các chính sách bảo hiểm.

Áp dụng rộng rãi, trừ một số đối tượng đặc thù

Sổ BHXH điện tử có giá trị như bản giấy

Sổ BHXH điện tử được cơ quan BHXH tạo lập dựa trên dữ liệu quốc gia về bảo hiểm, gắn với một mã số BHXH duy nhất của từng cá nhân. Dữ liệu này được lưu trữ và cập nhật thường xuyên trong kho dữ liệu điện tử của người tham gia, đồng thời tích hợp với tài khoản định danh điện tử mức độ 2 và ứng dụng VssID.

Nội dung thể hiện trên sổ điện tử tương đương với sổ giấy truyền thống và có giá trị pháp lý khi giải quyết các chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp.

Tương tự, thẻ BHYT điện tử cũng được xây dựng từ cơ sở dữ liệu quốc gia, liên kết với mã số BHXH cá nhân và hiển thị trên ứng dụng VssID, đồng thời tích hợp với tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Người dân có thể sử dụng trực tiếp thẻ điện tử khi đi khám, chữa bệnh và thực hiện thanh toán chi phí theo quy định.

Đẩy mạnh giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm

Theo hướng dẫn mới, người tham gia và đơn vị sử dụng lao động có trách nhiệm thực hiện kê khai, nộp hồ sơ đăng ký hoặc điều chỉnh thông tin, cũng như đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp thông qua hình thức giao dịch điện tử và đúng thời hạn quy định.

Về phía cơ quan BHXH, đơn vị này phải tiếp nhận, xử lý hồ sơ, xác thực thông tin trên hệ thống dữ liệu quốc gia và trả kết quả qua kho dữ liệu điện tử hoặc email cho người tham gia và doanh nghiệp.

Đáng chú ý, khi người dân sử dụng sổ BHXH điện tử, cơ quan giải quyết chế độ không được yêu cầu xuất trình sổ giấy. Tương tự, cơ sở y tế không được đòi hỏi thẻ BHYT bản giấy nếu người bệnh đã sử dụng thẻ điện tử; thay vào đó phải chủ động tra cứu giá trị sử dụng trên hệ thống dữ liệu.

Bảo đảm quyền lợi trong giai đoạn chuyển đổi

Để tránh ảnh hưởng đến quyền lợi của người tham gia trong quá trình chuyển đổi, các sổ BHXH giấy chưa được cập nhật lên hệ thống dữ liệu vẫn được chấp nhận làm căn cứ giải quyết chế độ. Đồng thời, những thẻ BHYT đã hiển thị trên ứng dụng VssID trước khi thông tư có hiệu lực tiếp tục giữ nguyên giá trị pháp lý và được quản lý theo quy định mới.

Việc triển khai sổ và thẻ bảo hiểm điện tử được kỳ vọng sẽ góp phần giảm thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý và tạo thuận lợi tối đa cho người dân trong quá trình tham gia và thụ hưởng chính sách an sinh xã hội.